  Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

46' Malatya'da ikinci yarı başladı!

45' Yeni Malatyaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Aleksic kaleyi denedi, Volkan köşeden topu yumrukladı.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' Malatya tribünlerinde 44. dakika şovu var. Ev sahibi ekibin taraftarları güzel görüntüler oluşturuyor.

42' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük hariç tüm futbolcular kendi yarı alanlarında.

41' ERTAÇ'TA KALDI! Fenerbahçe'nin rakip ceza alanı önünde kurduğu baskı sonrası topu kapan Slimani, topu önüne nefis aldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Ertaç soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.

40' Pereira sol kanattan Şener'den sıyrılıp ortasını yaptı, ön direkte Boutaib kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

38' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullandı, Mehmet Ekici'nin ortasında Slimani kafayı vurdu top yandan dışarı çıktı.

36' Malatyaspor sağ kanattan atak geliştirdi, Pereira'nın çaprazdan sert şutunda top üstten auta gitti.

35' Su molası sona erdi, karşılaşma Malatyaspor atağıyla devam ediyor.

34' Fırat Aydınus sıcak hava nedeniyle su molası verdi.

33' Bu kez Hasan Ali sol kanattan ortaladı, kale önünde Slimani kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...

31' BİR ŞUT! Fenerbahçe bu kez sol kanattan geldi. Barış Alıcı ceza alanına girerken ters köşeye doğru plaseyi yolladı, Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

30' DIŞARIDA! Şener Özbayraklı sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Mehmet Ekici kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

29' Tempo bu anlarda biraz düşmeye başladı.

28' Orta alandan gönderilen uzun topla savunma arkasına iyi sarkan Boutaib ceza alanı içinde şutunu çekerken son anda Neustadter araya girdi ve çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

26' İki ekip de bu ana kadar kaleyi birçok kez denese de maçta henüz isabetli şut yok.

25' Yeni Malatyaspor bir süredir kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Fenerbahçe baskıyı artırdı.

24' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Barış rakiplerinden sıyrılıp pasını çıkardı, kale önünde Sadık'ın ters bir vuruş yaptığı top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23' Slimani'nin geriye çıkardığı topu sol kanattan Hasan Ali sert bir şekilde içeri yolladı, Ertaç üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

22' Fenerbahçe şimdi oyunu rakip yarı alana yıkmaya başladı. Malatyaspor daha kontrollü bir oyuna döndü.

20' Mücadelenin ilk 20 dakikası geride kalıyor, tempo yüksek olsa da henüz gol yok.

19' İki takım da bir an evvel gol bulmak adına tüm hatlarıyla baskı kuruyor.

18' Adem'in uzun pasıyla sağ taç çizgisi önünde topu alan Pereira orta-şut karışımı bir vuruş yaptı, Volkan rahatlıkla topu kontrol etti.

16' Maçta tempo bir an olsun düşmüyor. Adeta top bir o kalede bir bu kalede...

15' Bu kez Yeni Malatyaspor savunmasının hatası sonrası Slimani defansın arkasına sarktı, araya giren Sadık topu kalecisine kazandırdı.

14' AZ FARKLA! Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Orta sahadan gönderilen uzun topta Hasan Ali boşa çıkınca Pereira bomboş ceza alanına sokuldu, kaleyi karşısına alıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

13' Sadık'ın hatasıyla bir anda ceza alanına giren Mehmet Ekici'nin üst üste şutlarında top savunmadan döndü.

11' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken tempo bu bölümde oldukça yüksekti.

10' BİR KAFA! Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Adem Büyük kafayı vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

9' Yeni Malatyaspor baskıyı artırdı. Adem'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunda Ayew'e çarpan top kornere çıktı.

8' TEHLİKE! Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Guilherme sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte gerilerden gelen Pereira istediği vuruşu yapamayınca top Volkan'da kaldı.

6' İlk dakikalarda her iki ekip adına da karşılıklı top kayıplarının sayıları bir hayli fazla.

5' Fenerbahçe nefis paslaşmalarla sağ kanattan geldi. Ayew, Slimani'yle duvar pası yapıp içeri girdi ve topu geriye doğru çıkardı. Son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

4' Sağ kanattan gelişen Malatyaspor atağında Guilherme ortaladı, arka direkteki Boutaib'i geçen top auta çıktı.

3' Yeni Malatyaspor maçın başında kontrolü eline almaya çalışıyor.

2' Şener Özbayraklı, savunma arkasına hareketlenen Slimani'ye doğru uzun bir top yolladı ancak kalesini terk eden Ertaç topun sahibi oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında Antalyaspor'un (8) ardından en az faul yapan üç takımdan biriydi (11, Galatasaray ve Göztepe ile birlikte).

@Optacan:Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı beş golün dördü, maçların ilk yarılarında geldi.

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani

@Optacan:Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor'un (geçen sezonun son haftası ve bu sezonun ilk haftası) ligde henüz art arda üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Mehmet Topal, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla isabetli pas yapan Türk oyuncu oldu (61).

@Optacan:Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle tamamlayan takımlar arasında rakip ceza sahalarında topla en az buluşan ekipti (10). Malatya ekibi, ceza sahasında 10 topla buluşmadan üç gol üretti.

@Optacan:Fenerbahçe, ligin ilk haftasında hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım oldu (121). Yeni Malatyaspor ise bu alanda Antalyaspor'un (34) ardından ligin en zayıf ikinci takımıydı (41).

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci haftalarda oynadığı son dört maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Buna rağmen, sarı lacivertliler son 16 sezonda ikinci haftalarda sadece bir maç kaybetti (10G 5B).

@Optacan:Giuliano, geçen sezon Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki lig maçında da gol atmıştı.

Y. MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman Buğra, Ahmet Yıldız, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Boutaib

@Optacan:Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez geçen sezon karşılaşmış, Fenerbahçe iki maçta da rakibine üstünlük sağlamıştı.

@Optacan:Süper Lig'in ilk haftasındaki maçlarda en fazla net gol pozisyonuna giren üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor (4, Beşiktaş ile birlikte).

@Optacan:Yeni Malatyaspor'un ligde iç sahada attığı son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında geldi.

@Optacan:Fenerbahçe'nin 2018 yılında deplasman maçlarında attığı 24 Süper Lig golünün 22'si yabancı oyuncularından geldi. 2018'de Fenerbahçe formasıyla dış sahada gol atan tek Türk oyuncu Şener Özbayraklı (iki gol).

@Optacan:Süper Lig'deki ilk maçında hem gol atıp hem de asist yapan Danijel Aleksic, geçtiğimiz sezon İsviçre Süper Lig'de forma giydiği hiçbir maçta bunu başaramamıştı.

İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Ağustos ayı içinde oynadığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanabildi (3B 3M). Sarı lacivertlilerin bu süreçteki tek galibiyeti, geçen sezon Gençlerbirliği karşısında gelmişti (2-1).

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 25 maçta sadece iki kez yenildi (15G 8B).