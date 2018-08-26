  Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

7' Beşiktaş kontrolü eline aldı. Siyah-beyazlılar ayağa paslarla bir kez daha Antalyaspor kalesine gitmeye çalışıyor.

6' Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius bu mücadeleyi tribünden takip ediyor.

5' MÜTHİŞ POZİSYON! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Tolgay'ın ara pasıyla ceza alanı içinde topu alan Oğuzhan nefis döndü ve karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

4' Bu arada Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kaleyi genç eldiven Utku Yuvakuran koruyor. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'la bir lig maçında sahaya çıkan Utku'nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu.

3' UTKU'DA KALDI! Maçın ilk şutu Antalyaspor'dan geldi. Hakan Özmert kaleyi karşısına alır almaz uzak mesafeden sert vurdu, Utku üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

2' Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte takımlarına yoğun destek vermeye başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de 2018/19 sezonunun ilk iki haftasında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım konumunda (73).

@Optacan:Beşiktaş ligin ilk iki haftasında gol beklentisi en yüksek takımdı (5.43).

BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin, Quaresma, Tolgay, Medel, Babel, Oğuzhan, Negredo

@Optacan:Ligin ilk iki haftasında kafayla üç gol atan Antalyaspor bu alanda ligin en iyisi konumunda.

Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Antalyaspor'un bu sezon kalesinde gördüğü beş golün tamamı akan oyundaydı.

@Optacan:Quaresma Süper Lig'de forma giydiği son sekiz maçta sekiz gole katkıda bulundu (dört gol ve dört asist).

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor'a sadece bir kez mağlup oldu (18G 3B). Siyah beyazlılar, evinde rakibini ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken (12G 2B), bu maçların 11'inde gol yemedi.

@Optacan:Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 28 maçın sadece birinde mağlup oldu (22G 5B).

@Optacan:Şenol Güneş ve Bülent Korkmaz Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Şenol Güneş'in takımları galibiyet alamadı (1B 2M).

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara

@Optacan:Vagner Love Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı forma giydiği iki maçta iki gol attı.

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 45 maçtır kaybetmiyor (38G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

@Optacan:Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez sezonun ilk iki maçını kazandı. Siyah beyazlılar, en son Slaven Bilic döneminde (2013/14) lige üç haftada üç galibiyetle başlamıştı.

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Ağustos ayında oynadığı son 29 maçın sadece ikisinde sahadan yenik ayrıldı (20G 7B) ve son 16 maçta gol atmayı başardı (toplam 42 gol).

@Optacan:Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Lig'de 44 kez karşılaştı. Siyah beyazlılar bu maçların 31'inden galip ayrıldı (9B 4M).

@Optacan:Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında altı maçtır gol atamıyor. Akdeniz ekibinin bu deplasmandaki son golü Eylül 2010'da Tita'nın ayağından gelmişti.

@Optacan:İlk iki haftada ligin en fazla başarılı orta yapan takımı Beşiktaş oldu (21).