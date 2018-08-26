  Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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7'
Beşiktaş kontrolü eline aldı. Siyah-beyazlılar ayağa paslarla bir kez daha Antalyaspor kalesine gitmeye çalışıyor.
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6'
Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius bu mücadeleyi tribünden takip ediyor.
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5'
MÜTHİŞ POZİSYON! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Tolgay'ın ara pasıyla ceza alanı içinde topu alan Oğuzhan nefis döndü ve karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.
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4'
Bu arada Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kaleyi genç eldiven Utku Yuvakuran koruyor. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'la bir lig maçında sahaya çıkan Utku'nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu.
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3'
UTKU'DA KALDI! Maçın ilk şutu Antalyaspor'dan geldi. Hakan Özmert kaleyi karşısına alır almaz uzak mesafeden sert vurdu, Utku üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.
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2'
Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte takımlarına yoğun destek vermeye başladı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de 2018/19 sezonunun ilk iki haftasında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım konumunda (73).
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@Optacan:Beşiktaş ligin ilk iki haftasında gol beklentisi en yüksek takımdı (5.43).
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BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin, Quaresma, Tolgay, Medel, Babel, Oğuzhan, Negredo
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@Optacan:Ligin ilk iki haftasında kafayla üç gol atan Antalyaspor bu alanda ligin en iyisi konumunda.
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Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Antalyaspor'un bu sezon kalesinde gördüğü beş golün tamamı akan oyundaydı.
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@Optacan:Quaresma Süper Lig'de forma giydiği son sekiz maçta sekiz gole katkıda bulundu (dört gol ve dört asist).
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Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor'a sadece bir kez mağlup oldu (18G 3B). Siyah beyazlılar, evinde rakibini ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken (12G 2B), bu maçların 11'inde gol yemedi.
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@Optacan:Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 28 maçın sadece birinde mağlup oldu (22G 5B).
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@Optacan:Şenol Güneş ve Bülent Korkmaz Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Şenol Güneş'in takımları galibiyet alamadı (1B 2M).
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ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara
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@Optacan:Vagner Love Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı forma giydiği iki maçta iki gol attı.
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@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 45 maçtır kaybetmiyor (38G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.
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@Optacan:Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez sezonun ilk iki maçını kazandı. Siyah beyazlılar, en son Slaven Bilic döneminde (2013/14) lige üç haftada üç galibiyetle başlamıştı.
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@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Ağustos ayında oynadığı son 29 maçın sadece ikisinde sahadan yenik ayrıldı (20G 7B) ve son 16 maçta gol atmayı başardı (toplam 42 gol).
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@Optacan:Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Lig'de 44 kez karşılaştı. Siyah beyazlılar bu maçların 31'inden galip ayrıldı (9B 4M).
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@Optacan:Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında altı maçtır gol atamıyor. Akdeniz ekibinin bu deplasmandaki son golü Eylül 2010'da Tita'nın ayağından gelmişti.
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@Optacan:İlk iki haftada ligin en fazla başarılı orta yapan takımı Beşiktaş oldu (21).
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@Optacan:Süper Lig'in ilk iki haftasında en az top kapan iki takımdan biri Antalyaspor oldu (14, Kayserispor ile birlikte); Beşiktaş ise en fazla top kapan ikinci takım (29).