SPOR
STADYUM: Antalyaspor HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 26 Aug 2018 | 21:00 | şuan: 22:00
8'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
  Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 7'
    Beşiktaş kontrolü eline aldı. Siyah-beyazlılar ayağa paslarla bir kez daha Antalyaspor kalesine gitmeye çalışıyor.
  • 6'
    Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius bu mücadeleyi tribünden takip ediyor.
  • 5'
    MÜTHİŞ POZİSYON! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Tolgay'ın ara pasıyla ceza alanı içinde topu alan Oğuzhan nefis döndü ve karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.
  • 4'
    Bu arada Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kaleyi genç eldiven Utku Yuvakuran koruyor. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'la bir lig maçında sahaya çıkan Utku'nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu.
  • 3'
    UTKU'DA KALDI! Maçın ilk şutu Antalyaspor'dan geldi. Hakan Özmert kaleyi karşısına alır almaz uzak mesafeden sert vurdu, Utku üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.
  • 2'
    Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte takımlarına yoğun destek vermeye başladı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de 2018/19 sezonunun ilk iki haftasında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım konumunda (73).
  • @Optacan:Beşiktaş ligin ilk iki haftasında gol beklentisi en yüksek takımdı (5.43).
  • BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin, Quaresma, Tolgay, Medel, Babel, Oğuzhan, Negredo
  • @Optacan:Ligin ilk iki haftasında kafayla üç gol atan Antalyaspor bu alanda ligin en iyisi konumunda.
  • Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Antalyaspor'un bu sezon kalesinde gördüğü beş golün tamamı akan oyundaydı.
  • @Optacan:Quaresma Süper Lig'de forma giydiği son sekiz maçta sekiz gole katkıda bulundu (dört gol ve dört asist).
  • Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor'a sadece bir kez mağlup oldu (18G 3B). Siyah beyazlılar, evinde rakibini ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken (12G 2B), bu maçların 11'inde gol yemedi.
  • @Optacan:Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 28 maçın sadece birinde mağlup oldu (22G 5B).
  • @Optacan:Şenol Güneş ve Bülent Korkmaz Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Şenol Güneş'in takımları galibiyet alamadı (1B 2M).
  • ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara
  • @Optacan:Vagner Love Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı forma giydiği iki maçta iki gol attı.
  • @Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 45 maçtır kaybetmiyor (38G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.
  • @Optacan:Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez sezonun ilk iki maçını kazandı. Siyah beyazlılar, en son Slaven Bilic döneminde (2013/14) lige üç haftada üç galibiyetle başlamıştı.
  • @Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Ağustos ayında oynadığı son 29 maçın sadece ikisinde sahadan yenik ayrıldı (20G 7B) ve son 16 maçta gol atmayı başardı (toplam 42 gol).
  • @Optacan:Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Lig'de 44 kez karşılaştı. Siyah beyazlılar bu maçların 31'inden galip ayrıldı (9B 4M).
  • @Optacan:Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında altı maçtır gol atamıyor. Akdeniz ekibinin bu deplasmandaki son golü Eylül 2010'da Tita'nın ayağından gelmişti.
  • @Optacan:İlk iki haftada ligin en fazla başarılı orta yapan takımı Beşiktaş oldu (21).
  • @Optacan:Süper Lig'in ilk iki haftasında en az top kapan iki takımdan biri Antalyaspor oldu (14, Kayserispor ile birlikte); Beşiktaş ise en fazla top kapan ikinci takım (29).
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 5 Pepe
  • 3 Adriano
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 18 Tolgay Arslan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 9 Alvaro Negredo

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 3 Diego Angelo
  • 28 Ondrej Celustka
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 19 William Vainqueur
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 17 Doğukan Sinik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 39 Souleymane Doukara

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 12 Enzo Roco
  • 20 Necip Uysal
  • 55 Gökhan Töre
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Güven Yalçın
  • 99 Vagner Love
  • 28 Umut Nayir
  • 95 Cyle Larin

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 77 Musa Nizam
  • 24 Salih Dursun
  • 75 Birkan Öksüz
  • 20 Chico
  • 10 Danilo
  • 4 Osman Çelik
  • 15 Mustafa İnan
  • 9 Jean-Armel Drole
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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