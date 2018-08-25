  MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

5' Trabzonspor ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

3' Sosa'nın uzun pasıyla sol kanatta Rodallega hareketlendi. Yalçın'dan sıyrılıp ceza sahasıan doğru sokuldu. Savunma araya girip topu kornere gönderdi.

3' Sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Hopf topu çeldi.

2' Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sosa ön direkte topu uzaklaştırdı.

1' El Kabir ceza sahası dışından şansını denedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

Ankaragücü XI: Hopf, Erdem, Yalçın, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir.

@OptaCan: Trabzonspor, lige o sezon yükselen takımlarla deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazandı (1B 6M) ve bu galibiyeti de son karşılaşmada aldı (2-1 vs Sivasspor).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'la karşılaştığı üç Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi (1G 2B) ve rakibinden gol yemedi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru, Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ankaragücü ve Trabzonspor arasında oynanan son 18 Süper Lig maçında Ankara ekibi sadece iki kez kazanabildi (3B 13M).

@OptaCan: Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta da en fazla isabetli pas yapan oyuncusu Ogenyi Onazi'ydi (52 vs Başakşehir & 38 vs Sivasspor).

@OptaCan: Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'de 68 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 36'sını kazanırken, Ankaragücü 16 galibiyet elde etti (16B).

@OptaCan: Ankaragücü'nün yeni transferi Youness Moukhtar, Süper Lig'de forma giydiği iki maçta da asist yapmayı başardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.