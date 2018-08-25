SPOR
STADYUM: Osmanlı Stadı HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 25 Aug 2018 | 19:00 | şuan: 19:21
5'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
İsmail Kartal
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 5'
    Trabzonspor ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutuyor.
  • 3'
    Sosa'nın uzun pasıyla sol kanatta Rodallega hareketlendi. Yalçın'dan sıyrılıp ceza sahasıan doğru sokuldu. Savunma araya girip topu kornere gönderdi.
  • 3'
    Sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Hopf topu çeldi.
  • 2'
    Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sosa ön direkte topu uzaklaştırdı.
  • 1'
    El Kabir ceza sahası dışından şansını denedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • Ankaragücü XI: Hopf, Erdem, Yalçın, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir.
  • @OptaCan: Trabzonspor, lige o sezon yükselen takımlarla deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazandı (1B 6M) ve bu galibiyeti de son karşılaşmada aldı (2-1 vs Sivasspor).
  • Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'la karşılaştığı üç Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi (1G 2B) ve rakibinden gol yemedi.
  • Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru, Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
  • Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
  • Ankaragücü ve Trabzonspor arasında oynanan son 18 Süper Lig maçında Ankara ekibi sadece iki kez kazanabildi (3B 13M).
  • @OptaCan: Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta da en fazla isabetli pas yapan oyuncusu Ogenyi Onazi'ydi (52 vs Başakşehir & 38 vs Sivasspor).
  • @OptaCan: Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'de 68 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 36'sını kazanırken, Ankaragücü 16 galibiyet elde etti (16B).
  • @OptaCan: Ankaragücü'nün yeni transferi Youness Moukhtar, Süper Lig'de forma giydiği iki maçta da asist yapmayı başardı.
  • Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 34 Johannes Hopf
  • 2 Yalçın Ayhan
  • 22 Erdem Özgenç
  • 8 Tiago Pinto
  • 26 Bakary Kone
  • 14 Ricardo Faty
  • 19 Arif Morkaya
  • 90 Thibault Moulin
  • 77 Youness Mokhtar
  • 23 İlhan Parlak
  • 9 Moestafa El Kabir

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega

Yedekler

  • 12 Korcan Çelikay
  • 75 Thomas Heurtaux
  • 5 Alihan Kubalas
  • 21 Brice Dja Djedje
  • 3 Sedat Ağçay
  • 20 Alessio Cerci
  • 7 Kenan Özer
  • 4 Mehmet Sak
  • 11 Mahmut Akan
  • 29 Lanre Kehinde

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 72 Semih Karadeniz
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 33 Juraj Kucka
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Akpınar
  • 99 Anthony Nwakaeme
Takım
O
Av
P
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