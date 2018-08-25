  MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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5'
Trabzonspor ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutuyor.
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3'
Sosa'nın uzun pasıyla sol kanatta Rodallega hareketlendi. Yalçın'dan sıyrılıp ceza sahasıan doğru sokuldu. Savunma araya girip topu kornere gönderdi.
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3'
Sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Hopf topu çeldi.
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2'
Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sosa ön direkte topu uzaklaştırdı.
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1'
El Kabir ceza sahası dışından şansını denedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.
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1'
Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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Ankaragücü XI: Hopf, Erdem, Yalçın, Kone, Pinto, Mokhtar, Faty, Arif, Moulin, İlhan Parlak, El Kabir.
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@OptaCan: Trabzonspor, lige o sezon yükselen takımlarla deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazandı (1B 6M) ve bu galibiyeti de son karşılaşmada aldı (2-1 vs Sivasspor).
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Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'la karşılaştığı üç Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi (1G 2B) ve rakibinden gol yemedi.
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Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru, Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
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Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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Ankaragücü ve Trabzonspor arasında oynanan son 18 Süper Lig maçında Ankara ekibi sadece iki kez kazanabildi (3B 13M).
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@OptaCan: Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta da en fazla isabetli pas yapan oyuncusu Ogenyi Onazi'ydi (52 vs Başakşehir & 38 vs Sivasspor).
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@OptaCan: Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'de 68 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 36'sını kazanırken, Ankaragücü 16 galibiyet elde etti (16B).
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@OptaCan: Ankaragücü'nün yeni transferi Youness Moukhtar, Süper Lig'de forma giydiği iki maçta da asist yapmayı başardı.
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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.