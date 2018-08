  MKE Ankaragücü - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Trabzonspor, lige o sezon yükselen takımlarla deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazandı (1B 6M) ve bu galibiyeti de son karşılaşmada aldı (2-1 vs Sivasspor).

@OptaCan: Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta da en fazla isabetli pas yapan oyuncusu Ogenyi Onazi'ydi (52 vs Başakşehir & 38 vs Sivasspor).

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.