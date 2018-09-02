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STADYUM:
Beşiktaş
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Sep 2018 | 21:45 | şuan: 21:28
MÖ
Bursaspor
Samet Aybaba
Beşiktaş
Şenol Güneş
Bursaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Bursaspor
30
Okan Koçuk
21
Aurelien Chedjou
14
Iasmin Latovlevici
26
Barış Yardımcı
4
Ertuğrul Ersoy
77
Burak Kapacak
6
Henri Saivet
35
Aytaç Kara
17
Furkan Soyalp
7
Allano Lima
28
Bogdan Stancu
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
5
Pepe
3
Adriano
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
7
Ricardo Quaresma
8
Ryan Babel
18
Tolgay Arslan
10
Oğuzhan Özyakup
9
Alvaro Negredo
Yedekler
27
Muhammed Şengezer
48
Umut Meraş
2
Santiago Vergini
55
Tunay Torun
11
Yusuf Erdoğan
66
Ramazan Keskin
25
Muhammed Emin Sarıkaya
22
Jires Kembo-Ekoko
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.