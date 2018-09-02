SPOR
STADYUM: Beşiktaş HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 02 Sep 2018 | 21:45 | şuan: 21:28
Bursaspor
Bursaspor
Samet Aybaba
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Bursaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 30 Okan Koçuk
  • 21 Aurelien Chedjou
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 26 Barış Yardımcı
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 77 Burak Kapacak
  • 6 Henri Saivet
  • 35 Aytaç Kara
  • 17 Furkan Soyalp
  • 7 Allano Lima
  • 28 Bogdan Stancu

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 5 Pepe
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 18 Tolgay Arslan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 9 Alvaro Negredo

Yedekler

  • 27 Muhammed Şengezer
  • 48 Umut Meraş
  • 2 Santiago Vergini
  • 55 Tunay Torun
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 66 Ramazan Keskin
  • 25 Muhammed Emin Sarıkaya
  • 22 Jires Kembo-Ekoko
  • 67 Diafra Sakho
  • 19 Umut Nayir

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Enzo Roco
  • 14 Fatih Aksoy
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 55 Gökhan Töre
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 95 Cyle Larin
Takım
O
Av
P
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