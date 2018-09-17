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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Sep 2018 | 20:00 | şuan: 19:51
MÖ
Alanyaspor
Mesut Bakkal
Trabzonspor
Ünal Karaman
Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Alanyaspor
35
Ufuk Ceylan
14
Baiano
21
Fabrice N'Sakala
31
Georgios Tzavellas
4
Merih Demiral
8
Giannis Maniatis
6
Ceyhun Gülselam
7
Efecan Karaca
19
Lucas Villafanez
2
Isaac Sackey
18
Papiss Cisse
Trabzonspor
1
Onur Kıvrak
47
Joao Pereira
15
Zargo Toure
27
Mustafa Akbaş
77
Filip Novak
8
Jose Sosa
10
Olcay Şahan
20
Ogenyi Onazi
97
Yusuf Yazıcı
7
Hugo Rodallega
99
Anthony Nwakaeme
Yedekler
1
Haydar Yılmaz
22
Barış Başdaş
17
Kaan Kanak
88
Taha Yalçıner
99
Cenk Ahmet Alkılıç
20
Hasan Ayaroğlu
5
Filipe Augusto
13
Bobo
78
Junior Fernandes
Yedekler
23
Esteban
96
Uğurcan Çakır
88
Luis Ibanez
91
Zeki Yavru
9
Vahid Amiri
4
Hüseyin Türkmen
33
Juraj Kucka
16
Batuhan Artarslan
61
Abdülkadir Ömür
18
Caleb Ekuban
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.