SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 17 Sep 2018 | 20:00 | şuan: 19:51
Alanyaspor
Alanyaspor
Mesut Bakkal
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 14 Baiano
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 4 Merih Demiral
  • 8 Giannis Maniatis
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 19 Lucas Villafanez
  • 2 Isaac Sackey
  • 18 Papiss Cisse

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 27 Mustafa Akbaş
  • 77 Filip Novak
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Yedekler

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 22 Barış Başdaş
  • 17 Kaan Kanak
  • 88 Taha Yalçıner
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 5 Filipe Augusto
  • 13 Bobo
  • 78 Junior Fernandes

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 91 Zeki Yavru
  • 9 Vahid Amiri
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 33 Juraj Kucka
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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