SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 16 Sep 2018 | 20:00 | şuan: 20:00
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
  Atiker Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 15 Uğur Demirok
  • 5 Selim Ay
  • 89 Nejc Skubic
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 10 Adis Jahovic

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 5 Mehmet Topal
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 32 Jailson
  • 20 Andre Ayew
  • 39 Yassine Benzia
  • 31 Islam Slimani

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 4 Ali Turan
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 3 Fallou Diagne
  • 19 Wilfred Moke
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 20 Vedat Bora
  • 16 Paolo Hurtado
  • 21 Moryke Fofana

Yedekler

  • 1 Volkan Demirel
  • 4 Mauricio Isla
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 11 Mehmet Ekici
  • 7 Alper Potuk
  • 24 Barış Alıcı
  • 99 Eljif Elmas
  • 22 Michael Frey
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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