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STADYUM:
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Sep 2018 | 20:00 | şuan: 20:00
MÖ
Atiker Konyaspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Atiker Konyaspor
1
Serkan Kırıntılı
87
Ferhat Öztorun
15
Uğur Demirok
5
Selim Ay
89
Nejc Skubic
7
Ömer Ali Şahiner
6
Jens Jonsson
11
Deni Milosevic
8
Marko Jevtovic
9
Mustapha Yatabare
10
Adis Jahovic
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
37
Martin Skrtel
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
19
Şener Özbayraklı
5
Mehmet Topal
92
Aatif Chahechouhe
32
Jailson
20
Andre Ayew
39
Yassine Benzia
31
Islam Slimani
Yedekler
17
Ertuğrul Taşkıran
4
Ali Turan
39
Evgen Opanasenko
3
Fallou Diagne
19
Wilfred Moke
12
Abdou Razack Traore
2
Volkan Fındıklı
20
Vedat Bora
16
Paolo Hurtado
21
Moryke Fofana
Yedekler
1
Volkan Demirel
4
Mauricio Isla
23
Diego Reyes
53
Yiğithan Güveli
28
Mathieu Valbuena
11
Mehmet Ekici
7
Alper Potuk
24
Barış Alıcı
99
Eljif Elmas
22
Michael Frey
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.