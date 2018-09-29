  Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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30'
GOL! Eduok attı! Kasımpaşa 1-0 önde!
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28'
BİR AŞIRTMA! Trabzonspor yarı alanının solunda topla buluşan İlhan, kaleci Onur'u önde görüp aşırtma vuruşu yolladı ancak Onur kontrolü sağladı.
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27'
Top bir o kalede bir bu kalede!
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25'
DİREK! Trabzonspor orta alana yakın bölgeden duran top kullandı. Toure içeride bomboş kaldı. Kafayı vurdu. Top üst direkten auta gitti.
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24'
SERT VURDU! Rodallega kaleyi karşısına alıp sert ve isabetli vurdu. Top kaleci Ramazan'da kaldı.
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23'
SON ANDA ÇİZGİDEN! Kasımpaşa gole yaklaştı. Eduok ceza alanı dışından sert vurdu. Top kaleci Onur'dan sekti. Ardından boşta kalan topa Trezeguet dokundu. Pereira son anda çizgiden golü önledi.
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22'
ŞUT! Burak Yılmaz sağdan geldi. Yerden ceza alanına pasını attı. Ceza alanı önüne açılan topa Novak çok sert vurdu. Top sağdan auta gitti.
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21'
KAFA! Kasımpaşa orta alana yakın bölgeden duran topu kullandı. Eduok kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
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20'
Kasımpaşa ile ligde oynadığı son beş maçın birini kazanabilen Trabzonspor, bakalım evidnde galibiyete uzanabilecek mi?
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18'
Burak Yılmaz, ceza alanı dışından uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top soldan auta gitti.
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17'
AZ FARKLA! Trabzonspor'da sağdan korner kullanıldı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Rodallega kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.
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15'
Bu dakikalarda Trabzonspor'un atakları sıklaştı.
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14'
GOL AMA! Trabzonspor etkili geldi. Sağdan orta geldi. Arka direkte Burak indirdi. Sağdan topu takip eden Pereira golünü attı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
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12'
GOL ŞANSI! Burak Yılmaz, Rodallega ile bir duvar pası denedi. Seken top ceza alanı kale önüne havalandı. Burak tekrar yükseldi. Son anda defans uzaklaştırmayı başardı.
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11'
Onazi, derinlemesine bir pasla Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans ayak koydu.
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9'
SON ANDA! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza alanına girdi. Topu soluna aldı, şut açısı buldu. Ancak vurmadı ve pasını Abdülkadir'e verdi. Abdülkadir'in plasesine son anda defans ayak koydu.
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9'
Kaleyi karşısına alan Rodallega, çok sert vurdu. Top Kasımpaşa defansından döndü.
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8'
Sol kanatta topu alan Rodallega, yerden ceza alanına derinlemesine bir top bıraktı. Kasımpaşa defansı son anda ayak koydu.
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6'
Ramazan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı topa kale önünden Kucka gelişine vurma istedi ancak defans yine son anda ayak koydu.
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5'
Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Eduok son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Trabzonspor defansında Toure uzaklaiştırdı.
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3'
ŞUT! Kaleyi karşısına alan Eduok, sert vurdu ancak top soldan auta çıktı.
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2'
Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne'nin Süper Lig'de 8 golü var ve bu maça da 11'de başladı.
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1'
Maç başladı!
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@OptaCan: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.
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@OptaCan: Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).
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Trabzonspor'un 11'i: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega
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Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne
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@OptaCan: Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Trabzon'da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11'i Kasımpaşa'dan geldi.
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@OptaCan: Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).
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Merhabalar! Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu maçı an be an sizlere aktarıyoruz.
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@OptaCan: Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda 8-5'lik üstünlüğü var (5B).