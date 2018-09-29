  Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

30' GOL! Eduok attı! Kasımpaşa 1-0 önde!

28' BİR AŞIRTMA! Trabzonspor yarı alanının solunda topla buluşan İlhan, kaleci Onur'u önde görüp aşırtma vuruşu yolladı ancak Onur kontrolü sağladı.

27' Top bir o kalede bir bu kalede!

25' DİREK! Trabzonspor orta alana yakın bölgeden duran top kullandı. Toure içeride bomboş kaldı. Kafayı vurdu. Top üst direkten auta gitti.

24' SERT VURDU! Rodallega kaleyi karşısına alıp sert ve isabetli vurdu. Top kaleci Ramazan'da kaldı.

23' SON ANDA ÇİZGİDEN! Kasımpaşa gole yaklaştı. Eduok ceza alanı dışından sert vurdu. Top kaleci Onur'dan sekti. Ardından boşta kalan topa Trezeguet dokundu. Pereira son anda çizgiden golü önledi.

22' ŞUT! Burak Yılmaz sağdan geldi. Yerden ceza alanına pasını attı. Ceza alanı önüne açılan topa Novak çok sert vurdu. Top sağdan auta gitti.

21' KAFA! Kasımpaşa orta alana yakın bölgeden duran topu kullandı. Eduok kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.

20' Kasımpaşa ile ligde oynadığı son beş maçın birini kazanabilen Trabzonspor, bakalım evidnde galibiyete uzanabilecek mi?

18' Burak Yılmaz, ceza alanı dışından uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top soldan auta gitti.

17' AZ FARKLA! Trabzonspor'da sağdan korner kullanıldı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Rodallega kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.

15' Bu dakikalarda Trabzonspor'un atakları sıklaştı.

14' GOL AMA! Trabzonspor etkili geldi. Sağdan orta geldi. Arka direkte Burak indirdi. Sağdan topu takip eden Pereira golünü attı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

12' GOL ŞANSI! Burak Yılmaz, Rodallega ile bir duvar pası denedi. Seken top ceza alanı kale önüne havalandı. Burak tekrar yükseldi. Son anda defans uzaklaştırmayı başardı.

11' Onazi, derinlemesine bir pasla Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans ayak koydu.

9' SON ANDA! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza alanına girdi. Topu soluna aldı, şut açısı buldu. Ancak vurmadı ve pasını Abdülkadir'e verdi. Abdülkadir'in plasesine son anda defans ayak koydu.

9' Kaleyi karşısına alan Rodallega, çok sert vurdu. Top Kasımpaşa defansından döndü.

8' Sol kanatta topu alan Rodallega, yerden ceza alanına derinlemesine bir top bıraktı. Kasımpaşa defansı son anda ayak koydu.

6' Ramazan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı topa kale önünden Kucka gelişine vurma istedi ancak defans yine son anda ayak koydu.

5' Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Eduok son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Trabzonspor defansında Toure uzaklaiştırdı.

3' ŞUT! Kaleyi karşısına alan Eduok, sert vurdu ancak top soldan auta çıktı.

2' Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne'nin Süper Lig'de 8 golü var ve bu maça da 11'de başladı.

1' Maç başladı!

@OptaCan: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.

@OptaCan: Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

@OptaCan: Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Trabzon'da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11'i Kasımpaşa'dan geldi.

@OptaCan: Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).

Merhabalar! Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu maçı an be an sizlere aktarıyoruz.