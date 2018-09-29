SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 29 Sep 2018 | 16:00 | şuan: 16:32
31'
0 1
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Kemal Özdeş
30' Samuel Eduok
  Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    GOL! Eduok attı! Kasımpaşa 1-0 önde!
  • 28'
    BİR AŞIRTMA! Trabzonspor yarı alanının solunda topla buluşan İlhan, kaleci Onur'u önde görüp aşırtma vuruşu yolladı ancak Onur kontrolü sağladı.
  • 27'
    Top bir o kalede bir bu kalede!
  • 25'
    DİREK! Trabzonspor orta alana yakın bölgeden duran top kullandı. Toure içeride bomboş kaldı. Kafayı vurdu. Top üst direkten auta gitti.
  • 24'
    SERT VURDU! Rodallega kaleyi karşısına alıp sert ve isabetli vurdu. Top kaleci Ramazan'da kaldı.
  • 23'
    SON ANDA ÇİZGİDEN! Kasımpaşa gole yaklaştı. Eduok ceza alanı dışından sert vurdu. Top kaleci Onur'dan sekti. Ardından boşta kalan topa Trezeguet dokundu. Pereira son anda çizgiden golü önledi.
  • 22'
    ŞUT! Burak Yılmaz sağdan geldi. Yerden ceza alanına pasını attı. Ceza alanı önüne açılan topa Novak çok sert vurdu. Top sağdan auta gitti.
  • 21'
    KAFA! Kasımpaşa orta alana yakın bölgeden duran topu kullandı. Eduok kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
  • 20'
    Kasımpaşa ile ligde oynadığı son beş maçın birini kazanabilen Trabzonspor, bakalım evidnde galibiyete uzanabilecek mi?
  • 18'
    Burak Yılmaz, ceza alanı dışından uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top soldan auta gitti.
  • 17'
    AZ FARKLA! Trabzonspor'da sağdan korner kullanıldı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Rodallega kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.
  • 15'
    Bu dakikalarda Trabzonspor'un atakları sıklaştı.
  • 14'
    GOL AMA! Trabzonspor etkili geldi. Sağdan orta geldi. Arka direkte Burak indirdi. Sağdan topu takip eden Pereira golünü attı ancak ofsayt bayrağı kalktı.
  • 12'
    GOL ŞANSI! Burak Yılmaz, Rodallega ile bir duvar pası denedi. Seken top ceza alanı kale önüne havalandı. Burak tekrar yükseldi. Son anda defans uzaklaştırmayı başardı.
  • 11'
    Onazi, derinlemesine bir pasla Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans ayak koydu.
  • 9'
    SON ANDA! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza alanına girdi. Topu soluna aldı, şut açısı buldu. Ancak vurmadı ve pasını Abdülkadir'e verdi. Abdülkadir'in plasesine son anda defans ayak koydu.
  • 9'
    Kaleyi karşısına alan Rodallega, çok sert vurdu. Top Kasımpaşa defansından döndü.
  • 8'
    Sol kanatta topu alan Rodallega, yerden ceza alanına derinlemesine bir top bıraktı. Kasımpaşa defansı son anda ayak koydu.
  • 6'
    Ramazan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı topa kale önünden Kucka gelişine vurma istedi ancak defans yine son anda ayak koydu.
  • 5'
    Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Eduok son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Trabzonspor defansında Toure uzaklaiştırdı.
  • 3'
    ŞUT! Kaleyi karşısına alan Eduok, sert vurdu ancak top soldan auta çıktı.
  • 2'
    Kasımpaşa'nın yıldızı Diagne'nin Süper Lig'de 8 golü var ve bu maça da 11'de başladı.
  • 1'
    Maç başladı!
  • @OptaCan: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.
  • @OptaCan: Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).
  • Trabzonspor'un 11'i: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega
  • Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne
  • @OptaCan: Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Trabzon'da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11'i Kasımpaşa'dan geldi.
  • @OptaCan: Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).
  • Merhabalar! Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu maçı an be an sizlere aktarıyoruz.
  • @OptaCan: Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bu maçlarda 8-5'lik üstünlüğü var (5B).
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 33 Juraj Kucka
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 17 Burak Yılmaz
  • 7 Hugo Rodallega

Kasımpaşa

  • 1 Ramazan Köse
  • 31 Olivier Veigneau
  • 88 Veysel Sarı
  • 90 Strahil Popov
  • 3 Josue Sa
  • 26 İlhan Depe
  • 6 Loret Sadiku
  • 8 David Pavelka
  • 7 Trezeguet
  • 10 Mbaye Diagne
  • 11 Samuel Eduok

Yedekler

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 91 Zeki Yavru
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Akpınar
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 60 Özgür Çek
  • 5 Syam Ben Youssef
  • 22 Onur Ural
  • 20 Hakan Demir
  • 15 Tarkan Serbest
  • 17 Hasan Bilal
  • 35 Uğurcan Yazğılı
  • 9 Fode Koita
  • 19 Ethem Erboğa
Takım
O
Av
P
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