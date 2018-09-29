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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Sep 2018 | 19:00 | şuan: 18:31
MÖ
Beşiktaş
Şenol Güneş
Kayserispor
Ertuğrul Sağlam
Beşiktaş - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
5
Pepe
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
7
Ricardo Quaresma
8
Ryan Babel
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
10
Oğuzhan Özyakup
99
Vagner Love
Kayserispor
33
Silviu Lung
22
Cristian Sapunaru
76
Jean Armel Kana-Biyik
89
Atila Turan
2
Tiago Lopes
20
Tjaronn Chery
5
Rajko Rotman
7
Bilal Başacıkoğlu
43
Bernard Mensah
9
Umut Bulut
18
Silvestre Varela
Yedekler
29
Tolga Zengin
12
Enzo Roco
14
Fatih Aksoy
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
18
Tolgay Arslan
26
Dorukhan Toköz
19
Güven Yalçın
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
Yedekler
39
Vedat Karakuş
1
Muammer Yıldırım
50
Oleksandr Kucher
4
Levent Gülen
30
Adem Doğan
38
Mert Özyıldırım
3
Asamoah Gyan
11
Artem Kravets
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.