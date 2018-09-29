SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 29 Sep 2018 | 19:00 | şuan: 18:31
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Kayserispor
Kayserispor
Ertuğrul Sağlam
  Beşiktaş - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 5 Pepe
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 99 Vagner Love

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 89 Atila Turan
  • 2 Tiago Lopes
  • 20 Tjaronn Chery
  • 5 Rajko Rotman
  • 7 Bilal Başacıkoğlu
  • 43 Bernard Mensah
  • 9 Umut Bulut
  • 18 Silvestre Varela

Yedekler

  • 29 Tolga Zengin
  • 12 Enzo Roco
  • 14 Fatih Aksoy
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Güven Yalçın
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin

Yedekler

  • 39 Vedat Karakuş
  • 1 Muammer Yıldırım
  • 50 Oleksandr Kucher
  • 4 Levent Gülen
  • 30 Adem Doğan
  • 38 Mert Özyıldırım
  • 3 Asamoah Gyan
  • 11 Artem Kravets
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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