SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 28 Sep 2018 | 20:00 | şuan: 19:45
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mehmet Altıparmak
  Galatasaray - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Mariano
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 17 Badou Ndiaye
  • 7 Garry Rodrigues
  • 20 Emre Akbaba
  • 9 Eren Derdiyok

BB Erzurumspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 53 Lokman Gör
  • 18 Auremir
  • 5 Leo Schwechlen
  • 3 Stephane Acka
  • 7 Gilles Sunu
  • 17 Emrah Başsan
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 90 Moussa Kone
  • 77 Jasmin Scuk
  • 20 Ridge Munsy

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 14 Martin Linnes
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 43 Ozan Kabak
  • 25 Fernando
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 6 Jasmin Trtovac
  • 24 Hakan Arslan
  • 14 Tolga Ünlü
  • 89 Erhan Çelenk
  • 33 Siphiwe Tshabalala
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 9 Lennart Thy
  • 80 Osman Şahin
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.