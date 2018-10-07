  Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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7'
Elif Elmas ceza sahası dışındaki Frey'e pasını verdi ancak Frey'in iade pası hızlıydı.
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7'
Başakşehir, rakip sahaya yerleşmekte zorlanıyor. Fenerbahçe savunması baskısını sürdürüyor.
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5'
Başakşehir, oyun kurmakta zorlanıyor.
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4'
Her iki takım da ikili mücadelelerde agresif gözüküyor.
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3'
Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken top Slimani'ye çarptı. Frey, önünde kalan topta pasını Slimani'ye vermek istedi ancak Mert araya girdi ve topu kontrol etti.
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2'
Fenerbahçe, sahasından kısa paslarla çıkmak isteyen Başakşehir'e baskı uyguluyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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@Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar skor olarak en az süre geride oynayan takım Başakşehir (59 dakika).
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İyi akşamlar değerli futbolseverler. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan: Bu sezon deplasmanda çıktığı üç maçın sadece birinde gol yiyen Başakşehir (1-2 vs Kasımpaşa), dış sahadaki tek yenilgisini o karşılaşmada aldı (1G 1B).
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@Optacan: Bu sezon maçların ikinci yarılarında hiçbir takım Başakşehir'den daha az gol yemedi (2; Kayserispor ve Trabzonspor ile eşit).
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@Optacan: Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 4M), daha önceki dokuz lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.
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@Optacan: Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta yedi farklı teknik direktöre karşı mücadele etti (Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira & Dick Advocaat).
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FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani
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@Optacan: Fenerbahçe üç puanlı sisteme göre; 1968/69 (6 puan - 1G 3B 3M) sezonundan bu yana Süper Lig'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bıraktı (7 puan - 2G 1B 4M).
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@Optacan: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı son üç iç saha yenilgisi de aynı skorlarla gelirken (2-3), bu karşılaşmaların birinde rakibi Başakşehir'di (Eylül 2017).
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M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
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@Optacan: Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Edin Visca'nın (2 gol & 2 asist) en fazla mağlup olduğu takım sarı lacivertliler (6).
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@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Andre Ayew (2).
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@Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli pas yapan (maç başına 506), en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%86) ve topa en çok sahip olan (%61) takım Başakşehir.
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@Optacan: Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçının tamamında rakip fileleri havalandırdı (toplam 19 gol) ve altı karşılaşmada kalesini gole kapattı (toplam 8 gol).
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@Optacan: Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).
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@Optacan:Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Başakşehir, Kasım 2016-Aralık 2016'dan bu yana üst üste üç beraberlik almıyor.
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@Optacan:Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (8G 1B), bu yenilgiyi geçen sezonki karşılaşmada aldı (2-3).
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Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri Fenerbahçe (5; Kasımpaşa ile birlikte).