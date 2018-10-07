SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 07 Oct 2018 | 18:00 | şuan: 18:11
9'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Abdullah Avcı
  Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  • 7'
    Elif Elmas ceza sahası dışındaki Frey'e pasını verdi ancak Frey'in iade pası hızlıydı.
  • 7'
    Başakşehir, rakip sahaya yerleşmekte zorlanıyor. Fenerbahçe savunması baskısını sürdürüyor.
  • 5'
    Başakşehir, oyun kurmakta zorlanıyor.
  • 4'
    Her iki takım da ikili mücadelelerde agresif gözüküyor.
  • 3'
    Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken top Slimani'ye çarptı. Frey, önünde kalan topta pasını Slimani'ye vermek istedi ancak Mert araya girdi ve topu kontrol etti.
  • 2'
    Fenerbahçe, sahasından kısa paslarla çıkmak isteyen Başakşehir'e baskı uyguluyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • @Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar skor olarak en az süre geride oynayan takım Başakşehir (59 dakika).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan: Bu sezon deplasmanda çıktığı üç maçın sadece birinde gol yiyen Başakşehir (1-2 vs Kasımpaşa), dış sahadaki tek yenilgisini o karşılaşmada aldı (1G 1B).
  • @Optacan: Bu sezon maçların ikinci yarılarında hiçbir takım Başakşehir'den daha az gol yemedi (2; Kayserispor ve Trabzonspor ile eşit).
  • @Optacan: Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 4M), daha önceki dokuz lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.
  • @Optacan: Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta yedi farklı teknik direktöre karşı mücadele etti (Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira & Dick Advocaat).
  • FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani
  • @Optacan: Fenerbahçe üç puanlı sisteme göre; 1968/69 (6 puan - 1G 3B 3M) sezonundan bu yana Süper Lig'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bıraktı (7 puan - 2G 1B 4M).
  • @Optacan: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı son üç iç saha yenilgisi de aynı skorlarla gelirken (2-3), bu karşılaşmaların birinde rakibi Başakşehir'di (Eylül 2017).
  • M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
  • @Optacan: Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Edin Visca'nın (2 gol & 2 asist) en fazla mağlup olduğu takım sarı lacivertliler (6).
  • @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Andre Ayew (2).
  • @Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli pas yapan (maç başına 506), en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%86) ve topa en çok sahip olan (%61) takım Başakşehir.
  • @Optacan: Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçının tamamında rakip fileleri havalandırdı (toplam 19 gol) ve altı karşılaşmada kalesini gole kapattı (toplam 8 gol).
  • @Optacan: Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).
  • @Optacan:Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Başakşehir, Kasım 2016-Aralık 2016'dan bu yana üst üste üç beraberlik almıyor.
  • @Optacan:Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (8G 1B), bu yenilgiyi geçen sezonki karşılaşmada aldı (2-3).
  • Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri Fenerbahçe (5; Kasımpaşa ile birlikte).
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 23 Diego Reyes
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew
  • 22 Michael Frey
  • 31 Islam Slimani

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 27 Manuel da Costa
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 8 Marcio Mossoro
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 10 Emmanuel Adebayor
  • 18 Stefano Napoleoni

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 11 Mehmet Ekici
  • 24 Barış Alıcı
  • 9 Roberto Soldado
  • 39 Yassine Benzia

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 90 Yusuf Avcılar
  • 88 Gökhan İnler
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 11 Eljero Elia
  • 29 Kerim Frei
  • 28 Milos Jojic
  • 4 Joseph Attamah
  • 9 Riad Bajic
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.