  Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

7' Elif Elmas ceza sahası dışındaki Frey'e pasını verdi ancak Frey'in iade pası hızlıydı.

7' Başakşehir, rakip sahaya yerleşmekte zorlanıyor. Fenerbahçe savunması baskısını sürdürüyor.

5' Başakşehir, oyun kurmakta zorlanıyor.

4' Her iki takım da ikili mücadelelerde agresif gözüküyor.

3' Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken top Slimani'ye çarptı. Frey, önünde kalan topta pasını Slimani'ye vermek istedi ancak Mert araya girdi ve topu kontrol etti.

2' Fenerbahçe, sahasından kısa paslarla çıkmak isteyen Başakşehir'e baskı uyguluyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

@Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar skor olarak en az süre geride oynayan takım Başakşehir (59 dakika).

İyi akşamlar değerli futbolseverler. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan: Bu sezon deplasmanda çıktığı üç maçın sadece birinde gol yiyen Başakşehir (1-2 vs Kasımpaşa), dış sahadaki tek yenilgisini o karşılaşmada aldı (1G 1B).

@Optacan: Bu sezon maçların ikinci yarılarında hiçbir takım Başakşehir'den daha az gol yemedi (2; Kayserispor ve Trabzonspor ile eşit).

@Optacan: Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 4M), daha önceki dokuz lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.

@Optacan: Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta yedi farklı teknik direktöre karşı mücadele etti (Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira & Dick Advocaat).

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani

@Optacan: Fenerbahçe üç puanlı sisteme göre; 1968/69 (6 puan - 1G 3B 3M) sezonundan bu yana Süper Lig'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bıraktı (7 puan - 2G 1B 4M).

@Optacan: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı son üç iç saha yenilgisi de aynı skorlarla gelirken (2-3), bu karşılaşmaların birinde rakibi Başakşehir'di (Eylül 2017).

M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

@Optacan: Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Edin Visca'nın (2 gol & 2 asist) en fazla mağlup olduğu takım sarı lacivertliler (6).

@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Andre Ayew (2).

@Optacan: Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli pas yapan (maç başına 506), en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%86) ve topa en çok sahip olan (%61) takım Başakşehir.

@Optacan: Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçının tamamında rakip fileleri havalandırdı (toplam 19 gol) ve altı karşılaşmada kalesini gole kapattı (toplam 8 gol).

@Optacan: Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).

@Optacan:Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Başakşehir, Kasım 2016-Aralık 2016'dan bu yana üst üste üç beraberlik almıyor.

@Optacan:Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (8G 1B), bu yenilgiyi geçen sezonki karşılaşmada aldı (2-3).

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.