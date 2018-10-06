  Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

7' Belhanda bir ara topla Rodrigues'i gördü ama defans araya girdi.

5' Maicon sarı kart gören isim.

5' Maicon'un faulü sonrası yerde kalan Ndiaye'nin tedavisi yapılıyor.

4' Sağ kanatta topu alan Mariano, bir verkaçla bindirmek istedi ama defans izin vermedi.

3' Sol kanatta topu alan Rodrigues, kalabalığın arasına girdi. Sıyrılmak istedi ancak topu kaptırdı.

2' İLGİNÇ POZİSYON! Uzun topa doğru Muslera kalesini terketti. Seken top bir anda boş kaleye yöneldi. Muslera bu esnada Maicon'la çarpıştı. Top dışarı çıktı. Maicon da bir süre sakatlanarak yerde kaldı.

1' Maç başladı!

1' İlk atak Antalyaspor'dan. Yekt'nın sağdan ortasını Serdar Aziz kafayla karşıladı.

@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçı gol atamadan ve kalesinde toplamda yedi gol görerek kaybetti. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim döneminde sadece bir kez aynı sezon içinde art arda üç deplasman maçında sahadan yenik ayrıldı (1997/98 sezonu).

@OptaCan: Galatasaray, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta rakibine gol atmayı başardı. Sarı kırmızılılar bu fikstürde en son Ekim 2011'deki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramamıştı (0-0).

@OptaCan: Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'deki 45. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray, önceki 44 maçın 26'sını kazanırken, Antalyaspor sadece yedi galibiyet elde edebildi (11B).

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara

@OptaCan: Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son 12 lig maçında Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu (5G 6B).

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor deplasmanında. An be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında oynadığı son dokuz maçın üçünü kazanabildi (3B 3M); daha önceki 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişlerdi (10G 3B).