SPOR
STADYUM: Spor Toto Akhisar Stadı HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 07 Oct 2018 | 19:00 | şuan: 18:47
Akhisarspor
Akhisarspor
Cihat Arslan
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Akhisarspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Akhisarspor

  • 99 Fatih Öztürk
  • 89 Kadir Keleş
  • 22 Mustafa Yumlu
  • 13 Miguel Lopes
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 10 Güray Vural
  • 6 Aykut Çeviker
  • 7 Helder Barbosa
  • 27 Josue
  • 20 Abdoul Sissoko
  • 28 Elvis Manu

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 9 Vahid Amiri
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 17 Burak Yılmaz
  • 7 Hugo Rodallega

Yedekler

  • 35 Bora Körk
  • 1 Milan Lukac
  • 24 Dany Nounkeu
  • 2 Avdija Vrsajevic
  • 34 Adrien Regattin
  • 11 Onur Ayık
  • 8 Eray Ataseven
  • 17 Onurcan Güler
  • 31 Daniel Larsson
  • 9 Yevhen Seleznyov

Yedekler

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 27 Mustafa Akbaş
  • 91 Zeki Yavru
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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