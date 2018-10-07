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STADYUM:
Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Oct 2018 | 19:00 | şuan: 18:47
MÖ
Akhisarspor
Cihat Arslan
Trabzonspor
Ünal Karaman
Akhisarspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Akhisarspor
99
Fatih Öztürk
89
Kadir Keleş
22
Mustafa Yumlu
13
Miguel Lopes
88
Caner Osmanpaşa
10
Güray Vural
6
Aykut Çeviker
7
Helder Barbosa
27
Josue
20
Abdoul Sissoko
28
Elvis Manu
Trabzonspor
1
Onur Kıvrak
47
Joao Pereira
15
Zargo Toure
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
8
Jose Sosa
20
Ogenyi Onazi
9
Vahid Amiri
61
Abdülkadir Ömür
17
Burak Yılmaz
7
Hugo Rodallega
Yedekler
35
Bora Körk
1
Milan Lukac
24
Dany Nounkeu
2
Avdija Vrsajevic
34
Adrien Regattin
11
Onur Ayık
8
Eray Ataseven
17
Onurcan Güler
31
Daniel Larsson
9
Yevhen Seleznyov
Yedekler
96
Uğurcan Çakır
27
Mustafa Akbaş
91
Zeki Yavru
4
Hüseyin Türkmen
10
Olcay Şahan
16
Batuhan Artarslan
19
Abdülkadir Parmak
97
Yusuf Yazıcı
99
Anthony Nwakaeme
18
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