  Atiker Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

43' Adem Ljajic, sağ kanatta koşu yapan Gökhan Gönül'e pasını attı. Gökhan istediği gibi kontrol edemedi ve Ferhat'ın müdahalesi sonrası top taca çıktı.

42' Quaresma sol kanatta topla buluştu. Ortasında topu Uğur uzaklaştırdı.

41' Konyaspor, Beşiktaş savunmasına baskısını sürdürüyor.

40' Ricardo Quaresma'nın Skubic'e yaptığı hareket sonrası faul kararı çıktı.

38' Hurtado'nun pasında Yatabare şutunu çekti. Savunmadan seken top dışarı giderken, Hurtado için ofsayt bayrağı havadaydı.

37' Ricardo Quaresma, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

36' Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.

34' Konyaspor'da Diagne, Babel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

34' Adem Ljajic sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

34' Oyun devam ediyor.

33' Volkan Fındıklı, Adem Ljajic'e yaptığı tehlikeli hareket sonrası sarı kart gördü.

32' Beşiktaş'ta Gary Medel, Domagoj Vida'nın yerine stopere geçti. Adem Ljajic ise orta sahanın göbeğinde görev alıyor.

31' GOL! Penaltı için topun başına geçen Yatabare, Karius'u ters köşeye yatırdı ve topu ağlara gönderdi.

30' Pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

29' Konyaspor penaltı kullanacak.

28' Domagoj Vida eliyle Ömer Ali'nin şutunu engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

27' PENALTI VE KIRMIZI KART! Ömer Ali topu ceza sahasında önünde buldu. Şutunu Domagoj Vida eliyle engelledi.

26' Her iki takım da organize hücum üretmekte zorlanıyor.

24' Ömer Ali bu kez Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Her iki oyuncu da kısa süre yerde yattı. Oyun devam ediyor.

24' Oyun devam ediyor.

23' Ömer Ali Şahiner sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

21' Ryan Babal, ceza sahasına koşu yapan Quaresma'ya pasını iletmek istedi ancak top savunmadan geçmedi.

21' Yatabare sağ kanatta topla buluştu, Yerden yaptığı ortayı Caner kornere attı.

20' Saha içinde tedavisi yapılan Karius oyuna devam ediyor.

19' Pozisyonda Karius sakatlık geçirdi.

18' YATABARE DOKUNAMADI! Skubic savunmanın arkasında topla buluştu. Skubic ceza sahasına girdi ve pasını Yatabare'ye çıkardı ancak golcü futbolcu vuruşunu yapamadı.

18' Konyaspor, stoperleri hariç takım halinde rakip sahaya yerleşti.

17' Adem Ljajic, Uğur Demirok ile girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptı.

16' Beşiktaş savunmasının uzaklaştırdığı topu alan Yatabare ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top dışarı gitti.

15' Atiba sağ kanatta Jonsson ile mücadele etti ancak pozisyon aut ile sonuçlandı.

14' Maçta tempo oldukça düşük.

13' Beşiktaş, rakip sahaya yerleşmekte sorun yaşıyor.

11' Ryan Babel bir kez daha savunma arkasına koşusunu yaptı ancak top bir kez daha hızlıydı.

10' Konyaspor hücumcuları ise hem Beşiktaş savunmasına hem de Karius'a baskı yapıyor.

9' Beşiktaş hücumcuları, Konyaspor savunmasının oyun kurmasına izin veriyor.

8' Ricardo Quaresma, savunma arkasına koşu yapan Ryan Babel'in önüne oynadı ancak top hızlıydı ve auta gitti.

7' VAR'ın kararı devam. Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması başarılıydı.

6' Babel'in ortasında topun Jonsson'un eline çarpıp çarpmadığı üzerine VAR'a danışıldı.

6' Ryan Babel sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına ortasını Diagne uzaklaştırdı.

5' Adem Ljajic'in sağ kanattan ortasını Konyaspor savuması uzaklaştırdı.

5' Ricardo Quaresma orta sahada topla buluştu. Ferhat'ın Quaresma'ya müdahalesi nedeniyle faul düdüğü çaldı.

4' Skubic, savunma arkasına koşu yapan Ömer Ali'nin koşu yoluna pasını attı ancak Karius topu kontrol etti.

3' Kullanılan duran topta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

2' Domagoj Vida, Yatabare'ye yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

1' Düdük çaldı ve maç başladı.

@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son iki lig maçında da berabere kalan Beşiktaş, en son Mart-Nisan 2012 arasında üst üste üç deplasman maçında rakipleriyle yenişememişti.

@OptaCan: Rıza Çalımbay, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 26 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabildi (7B 16M). Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlar ile Beşiktaş arasında oynanan son dört lig maçında Beşiktaş gol yemedi.

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım (209).

Her iki takımın da 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların sadece dördünde sahadan yenik ayrılırken, 19 galibiyet elde etti (11B).

@OptaCan: Bu sezon Galatasaray ile birlikte ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri olan Konyaspor (12), buna rağmen Antalyaspor'un ardından (11) ceza sahası içinden en fazla gol yiyen ikinci ekip (10).

@OptaCan: Konyaspor forveti Mustapha Yatabare, bu sezon ligde en fazla ikili mücadele kazanan isim (67).

Merhaba! Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

@OptaCan: Konyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde oynadığı son üç maçında yenilmedi (1G 2B). Yeşil beyazlıların, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a karşı iç sahada dört maçlık yenilmezlik serisi bulunmuyor.

@OptaCan: Konyaspor evinde oynadığı son yedi lig maçında sadece bir kez yenildi (4G 2B); o maçta da rakipleri Fenerbahçe'ydi.

@OptaCan: Ryan Babel bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran ikinci isim (dört gol, altı puan).

@OptaCan: Konyaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan ikinci (104), en fazla sarı kart gören üçüncü takım (19).

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az şut gören takım olmasına rağmen (66), sadece bir maçta kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Babel, Vagner Love

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde Rizespor ile birlikte en fazla top kapan iki takımdan biri (91). Konyaspor ise ligde sadece üç takımdan daha fazla top kapma yapabildi (64, Akhisarspor ile birlikte).

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan (5), Konyaspor ise ligde en fazla kafa golü yiyen takım (5).

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Hurtado, Yatabare

@OptaCan: Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'un Süper Lig'de iç sahada attığı son beş golün üçüne katkı yaptı (bir gol, iki asist).