  Galatasaray - Bursaspor Canlı Maç Anlatımı

50' Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muslera'nın yumrukladığı top yeniden kornere çıktı.

49' @Optacan: 2014/15 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de ilk kez bir takım bir maçın ilk yarısında üç oyuncu değişikliği yaptı.

48' Belhanda'nın ceza alanı dışından şutunda top farklı şekilde yandan auta çıktı.

47' Bursaspor'da Tunay Torun orta alanda Maicon'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

46' TT Stadyumu'nda ikinci yarı başladı!

45' Bursaspor'da Sakho rakip yarı sahada Ozan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Sinan Gümüş sağ kanattan son çizgiye inmek isterken Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı, Galatasaray ceza alanının hemen dışından yarım köşe vuruşu sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

45' Bu arada ilk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

45' BİR ŞUT! Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sinan Gümüş ceza alanı sağ çaprazından yerden sert vurdu, kaleci Okan yattı ve topu kontrol etti.

44' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sakho'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

42' Galatasaray'da son değişiklik de çok erken ve değişiklik nedeniyle geliyor! Fernando yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

41' Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Sakho ceza alanına sokulacağı anda Mariano'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bursasporluların penaltı beklentisi karşılık bulmadı.

40' Fernando da oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Türk Telekom Stadyumu'nda ilginç bir maç oluyor.

39' Oyun bir kez daha duraklıyor. Bu kez Fernando bir sorun yaşıyor. Galatasaray adına kabus gibi bir akşam oluyor.

37' Aytaç'ın ortasında Galatasaray savunması topu kafayla karşıladı.

36' Bursaspor rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Konuk ekip için duran top şansı.

35' Bursaspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi. Kontrol tamamen Galatasaray'a geçti.

34' AZ FARKLA! Ömer Bayram rakip yarı alanın ortalarından sert bir vuruş çıkardı, top az farkla yandan auta çıktı.

33' Galatasaray bu anlarda baskıyı artırdı. Rodrigues'in pasıyla ceza alanına sokulan Sinan Gümüş savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem devam kararı verdi.

31' Maçın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

30' Sol kanatta topu kapan Ömer Bayram'ın ortaya çevirdiği topu Eren'den önce araya giren savunma uzaklaştırdı.

29' @Optacan: Galatasaray Süper Lig'de en son 07.11.2015'te Rizespor karşısında maçın ilk yarısında iki değişiklik yapmıştı; sahadan 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmışlardı.

28' Ani gelişen Bursaspor atağında Sakho sağ çaprazdan ceza alanına girmeden şutunu çekti, top üstten auta gitti.

27' Belhanda'nın sağ kanattan pasına ceza sahası ön çizgisinden Eren gelişine vurmak istedi ancak ıskaladığı top ters taraftan ceza alanını terk etti.

26' Oyun bu anlarda sertleşmeye başladı. Faul düdüklerinin sayısı bir hayli arttı.

25' Maçta tempo yüksek ancak iki takım da organize atak geliştirme noktasında sıkıntı yaşıyor.

24' Maç bu anlarda yeniden tempo kazandı. Top bir o kalede bir bu kalede!

23' Bursaspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası ani atağa çıkan Galatasaray'da Rodrigues sol kanattan içeri sokuldu ancak Bursaspor savunması vuruş imkanı tanımadı.

22' Galatasaray maça oldukça şanssız başladı. Sarı-kırmızılılar 20. dakika itibariyle iki değişiklik hakkını birden sakatlıklar nedeniyle kullanmak zorunda kaldı.

21' Galatasaray'da bir zorunlu değişiklilik daha! Bu kez Feghouli yerini Eren Derdiyok'a bıraktı.

20' Galatasaray'da sakatlanan Serdar Aziz yerini Maicon'a braktı.

19' Galatasaray'da bu kez Serdar Aziz kendisini yere bıraktı. Birazdan zorunlu bir değişiklik gerçekleşebilir.

17' Bursaspor şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla atağa çıkmaya çalışıyor.

16' Fatih Terim henüz maçın başı olmasına karşın Maicon'u ısınmaya gönderdi.

15' Galatasaray'da Feghouli bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha kenarında sürecek.

14' Galatasaray bir kez daha sol kanattan geldi. Rodrigues'in ortasında top kaleci Okan'da kaldı.

13' Tempo bu anlarda bir nebze düşmeye başladı.

12' Galatasaray'da Ozan Kabak bu ana dek savunmanın en başarılı ismi olarak görünüyor. Genç oyuncu çok sayıda topu kesti ve Bursaspor ataklarına izin vermedi.

11' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Her iki ekip de savunma güvenliğini elden bırakmıyor.

10' Ömer Bayram bu kez Galatasaray'ın sol kanadından bindirme yaptı, Barış'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylıların faul beklentisi karşılık bulmadı.

9' Yusuf Erdoğan sol kanattan Galatasaray savunmasını oldukça zorluyor.

7' İstekli başlayan iki takımda savunmalar da oldukça dikkatli görünüyor. Bu nedenle her iki ekip de rakip ceza sahası çevresinde boşluk bulmakta zorlanıyor.

6' Galatasaray'da ise atak yönü daha çok Mariano ve Feghouli'nin bulunduğu sağ kanat olarak öne çıkıyor.

5' Top sürekli iki yarı saha arasında gidip geliyor. Bursaspor ilk bölümde daha çok sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.

4' Galatasaray kontrolü eline aldı. Sarı-kırmızılılar oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

3' Maç oldukça tempolu başladı. Her iki ekip de hücum ağırlıklı bir futbolla sahada.

2' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında içeri kesilen topa Ndiaye kafayı vurdu, top auta çıktı.

2' Bursaspor maça baskıyla başladı. Galatasaray ilk dakika itibariyle kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Milli maç arasından sonra Spor Toto Süper Lig'in perdesi yeniden aralanıyor. Galatasaray'ın sahasında Bursaspor'u ağırlayacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Bu sezon ligde çıktığı hiçbir deplasman maçında kazanamayan Bursaspor (2B 2M), ligde son 14 deplasmandan bir galibiyet çıkarabildi (2B 11M). Bursaspor'un bu dönemdeki tek dış saha galibiyeti, geçen sezon küme düşen Karabükspor'a karşıydı.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az şut gören iki takım karşı karşıya gelecek: Galatasaray (76) & Bursaspor (78).

@Optacan:Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü olarak Bursaspor ile karşılaştığı son sekiz maçın sadece üçünü kazanabildi, ancak bu maçlarda bir kez mağlup oldu (4B).

İstanbul'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bursaspor, Süper Lig'e ilk sekiz haftalar itibariyle son 11 sezonun en kötü başlangıcını yaptı (8 puan). Timsahlar en son 2007/08 sezonununda ilk sekiz haftada 7 puan toplamıştı.

@Optacan:Bursaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından (4) kalesinde en az gol gören ikinci takım (7). Timsahlar, bu sezon Süper Lig'de maçlarında en az gol olan takım (toplam 12 gol).

@Optacan:Bursaspor bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla ikili mücadele kazanan takım (492, maç başına 61,5).

@Optacan:Galatasaray, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilmedi (8G 4B) ve son dört maçını kazandı. Sarı kırmızılılar bu maçta yenilmezse rakibi karşısında lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisini, bu maçı kazanırsa en uzun galibiyet serisini elde edecek.

@Optacan:Galatasaray ve Bursaspor, Süper Lig'deki 99. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray, bundan önceki 98 maçın 51'ini kazandı (25B 22M).

@Optacan:Fatih Terim ve Samet Aybaba, teknik direktör olarak Süper Lig'de 10 kez karşılaşırken, Terim bu maçların sadece birinde yenildi (6G 3B); ancak bu yenilgi iki teknik direktörün Şubat 2018'deki son karşılaşmasında geldi (Galatasaray-Sivasspor, 1-2).

@Optacan:Galatasaray, Bursaspor'u evinde ağırladığı 49 maçın sadece dördünü kaybetti (37G 8B) ve son yedi maçta rakibine yenilmedi (6G 1B). Sarı kırmızılılar en son Ağustos 2010'da evinde Bursaspor'a mağlup olmuştu (0-2).

@Optacan:Galatasaray, Bursaspor ile oynadığı son 12 maçın tamamında gol attı (toplam 34, maç başına 2,8 gol). İki takım arasında oynanan son üç maçta toplam 13 gol atılırken, bu gollerin 12'si Galatasaray'dan geldi.

BURSASPOR: Okan, Umut Meraş, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay, Sakho

@Optacan:Bursaspor bu sezon Süper Lig'in en az gol atan takımı (5). Galatasaray ise (16), Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın ardından (17'şer gol) ligin en fazla gol atan üçüncü takımı.

@Optacan:Galatasaray iç sahada oynadığı son 23 lig maçında yenilmedi (22G 1B) ve son 16 lig maçını kazandı. Fatih Terim'in takımın başında çıktığı 13 iç saha maçında, sarı kırmızılılar puan kaybetmedi.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Sinan, Rodrigues