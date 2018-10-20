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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Oct 2018 | 19:00 | şuan: 18:20
MÖ
Sivasspor
Tamer Tuna
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sivasspor
15
Tolgahan Acar
4
Carl Medjani
6
Mattias Bjarsmyr
40
David Braz
58
Ziya Erdal
3
Uğur Çiftçi
37
Hakan Arslan
54
Emre Kılınç
23
Sergiy Rybalka
7
Robinho
10
Muhammet Demir
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
37
Martin Skrtel
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
19
Şener Özbayraklı
32
Jailson
99
Eljif Elmas
9
Roberto Soldado
20
Andre Ayew
22
Michael Frey
Yedekler
1
Ali Şaşal Vural
93
Sergio Rochet
13
Paul Papp
17
Aydın Karabulut
22
Gabriel Torje
11
Erdoğan Yeşilyurt
14
İlker Sayan
90
Cyriac
Yedekler
25
Berke Özer
4
Mauricio Isla
23
Diego Reyes
53
Yiğithan Güveli
28
Mathieu Valbuena
11
Mehmet Ekici
7
Alper Potuk
24
Barış Alıcı
66
Oğuz Kağan Güçtekin
16
Ferdi Kadıoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.