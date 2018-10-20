SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 20 Oct 2018 | 19:00 | şuan: 18:20
Sivasspor
Sivasspor
Tamer Tuna
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
  Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 15 Tolgahan Acar
  • 4 Carl Medjani
  • 6 Mattias Bjarsmyr
  • 40 David Braz
  • 58 Ziya Erdal
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 23 Sergiy Rybalka
  • 7 Robinho
  • 10 Muhammet Demir

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew
  • 22 Michael Frey

Yedekler

  • 1 Ali Şaşal Vural
  • 93 Sergio Rochet
  • 13 Paul Papp
  • 17 Aydın Karabulut
  • 22 Gabriel Torje
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 14 İlker Sayan
  • 90 Cyriac

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 4 Mauricio Isla
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 11 Mehmet Ekici
  • 7 Alper Potuk
  • 24 Barış Alıcı
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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