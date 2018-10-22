  Trabzonspor - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı

21' BB Erzurumspor uzun süre sonra ilk kez geldi! Özer'in kullandığı köşe vuruşunda çıkan karambolde Taylan vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Onur'un kucağında kaldı.

19' DİREKTEN DIŞARIYA! Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu direğe çarptı ve dışarı çıktı.

18' Trabzonspor'da Amiri ve Burak arasındaki paslaşmalarda araya Erzurumspor savunması girdi. Bordo mavili ekip köşe vuruşu kullanacak.

15' AZ FARKLA! TRABZONSPOR, GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda çok iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

14' SON ANDA SEHIC! Pereira'nın kullandığı taç atışında topu önüne alan Abdülkadir, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Sehic, Abdülkadir'in topunu son anda çelmeyi başardı.

12' Abdülkadir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Sosa, arka direğe ortaladı ancak meşin yuvarlak Rodallega'yı aştı.

11' Trabzonspor, tüm hatlarıyla raki yarı sahaya yerleşti. BB Erzurumspor'da sadece Sunu ileride bekliyor.

9' GOL İPTAL! VAR'a giden Hakem Bülent Yıldırım, Özer Hurmacı'nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

8' BB Erzurumspor'u öne atan Özer Hurmacı, eski takımına karşı gole sevinmedi.

6' GOL! Özer Hurmacı, BB Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi! Emrah'ın duvar pasında ceza sahasına giren Özer, şık bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

5' Rakip ceza sahasına doğru bir anda hareketlenen Sunu, Hosseini'nin sağından atıp solundan geçmek istedi ancak İranlı stoperden kritik bir müdahale geldi.

3' Medical Park Stadyumu'nda Trabzonsporlu taraftarlar ilk düdükle birlikte takımlarını coşkulu bir biçimde destekliyor.

2' Karşılaşma bir hayli tempolu başladı. Solda topla buluşan Özer Hurmacı, ceza sahasına ortaladı ancak Trabzonspor savunması başarılıydı.

1' FIRTINA GİBİ BAŞLADI! Pereira'nın sağ kanattan açtığı ortada Burak Yılmaz iyi yükseldi ancak topu ıskaladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Ligdeki son iki maçını kazanan Trabzonspor Aralık 2017'den (beş maç) bu yana Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.

@OptaCan: Filip Novak, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığından bu yana ligin en fazla gol atan defans oyuncusu (5).

@OptaCan: BB Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı son dört golün ikisi Jasmin Scuk'ta geldi.

@OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı (1M) ve bu maçlarda ortalama üç gol kaydetti (toplam 15).

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de, Kasımpaşa ile birlikte en fazla gol atan iki takımdan biri (17). BB Erzurumspor ise ligde Bursaspor'un ardından en az gol atan ikinci takım (6, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile birlikte).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

@Optacan: BB Erzurumspor geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u yenerek tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı (2B 5M).

Medical Park Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

@OptaCan: Trabzonspor ile BB Erzurumspor Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut girişiminde bulunan dördüncü takım olan BB Erzurumspor (111), bu şutların sadece 31'inde isabet bulabildi. Trabzonspor ise rakibinden 15 şut daha az denemesine rağmen (96), 11 isabetli şut daha fazla kaydetti (42).

BB Erzurumspor XI: Sehic, Dos Santos, Egemen, Lokman, Schwechlen, Emrah, İbrahim, Scuk, Taylan, Özer, Sunu

Trabzonspor XI: Onur, Hosseini, Amiri, Toure, Pereira, Onazi, Novak, Sosa, Abdülkadir, Rodallega, Burak