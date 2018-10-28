  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

2' Her iki takım da 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.

1' Ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın (6) ardından en fazla kafa golü atan iki takım karşı karşıya gelecek: Yeni Malatyaspor & Galatasaray (beşer gol). Ancak Galatasaray bu sezon ligde kafa golü yemeyen tek takım konumundayken, Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü 10 golün sadece ikisi kafayla geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

@OptaCan: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 13 maçın 11'inde yenilmedi (7G 4B).

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem, Boutaib

@OptaCan: Yeni Malatyaspor'un bu sezon iç sahada attığı altı golün dördünde asisti yapan isim Guilherme'ydi. Guilherme, bu sezon asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran isim (4 asistle 5 puan).

@OptaCan: Galatasaray bu sezon ligde Başakşehir'in (24) ardından kalesinde en az isabetli şut gören takım (25). Bu şutların 12'si deplasmanda gelirken, sari kırmızılılar bu alanda ligin en başarılı takımı.

@OptaCan: Süper Lig'deki son dört golünü kafayla bulan Galatasaray (beş maç), aynı sayıda kafa golünü daha önceki 26 maçta atabilmişti.

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan

@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği maçlarda dört puan kaybeden Yeni Malatyaspor, geçen sezonun tamamında öne geçtiği maçlarda dört puan bırakmıştı.

@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 47 maçın sadece dokuzunda mağlup oldu (34G 4B) ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi.

@OptaCan: Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tarihlerinde ilk kez geçen sezon karşılaşmış, iki takım da evinde oynadığı maçı kazanmıştı.

@OptaCan: Geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta üç gol atan Eren Derdiyok, bu sezon forma giydiği sekiz maçta şimdiden bu sayıyı geçti (dört).