SPOR
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 28 Oct 2018 | 17:00 | şuan: 18:04
5'
0 0
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 2'
    Her iki takım da 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.
  • 1'
    Ve karşılaşma başladı.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın (6) ardından en fazla kafa golü atan iki takım karşı karşıya gelecek: Yeni Malatyaspor & Galatasaray (beşer gol). Ancak Galatasaray bu sezon ligde kafa golü yemeyen tek takım konumundayken, Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü 10 golün sadece ikisi kafayla geldi.
  • Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
  • @OptaCan: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 13 maçın 11'inde yenilmedi (7G 4B).
  • Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem, Boutaib
  • @OptaCan: Yeni Malatyaspor'un bu sezon iç sahada attığı altı golün dördünde asisti yapan isim Guilherme'ydi. Guilherme, bu sezon asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran isim (4 asistle 5 puan).
  • @OptaCan: Galatasaray bu sezon ligde Başakşehir'in (24) ardından kalesinde en az isabetli şut gören takım (25). Bu şutların 12'si deplasmanda gelirken, sari kırmızılılar bu alanda ligin en başarılı takımı.
  • @OptaCan: Süper Lig'deki son dört golünü kafayla bulan Galatasaray (beş maç), aynı sayıda kafa golünü daha önceki 26 maçta atabilmişti.
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
  • @OptaCan: Bu sezon öne geçtiği maçlarda dört puan kaybeden Yeni Malatyaspor, geçen sezonun tamamında öne geçtiği maçlarda dört puan bırakmıştı.
  • @OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 47 maçın sadece dokuzunda mağlup oldu (34G 4B) ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi.
  • @OptaCan: Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tarihlerinde ilk kez geçen sezon karşılaşmış, iki takım da evinde oynadığı maçı kazanmıştı.
  • @OptaCan: Geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta üç gol atan Eren Derdiyok, bu sezon forma giydiği sekiz maçta şimdiden bu sayıyı geçti (dört).
  • @OptaCan: Bu sezon ligdeki ilk iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı yedi maçın sadece birinden galip ayrıldı (3B 3M).
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 28 Murat Akça
  • 39 Erkan Kaş
  • 16 Sadık Çiftpınar
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 6 Guilherme
  • 17 Michael Pereira
  • 10 Adem Büyük
  • 9 Khalid Boutaib

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 43 Ozan Kabak
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 7 Garry Rodrigues
  • 11 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 4 Gökhan Akkan
  • 70 Sulley Muniru
  • 77 Buğra Çağıran
  • 61 Mustafa Eskihellaç
  • 19 Ahmed Ildız
  • 87 Issiar Dia
  • 11 Eren Tozlu
  • 22 Danijel Aleksic

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 5 Ahmet Çalık
  • 52 Celil Yüksel
  • 36 Atalay Babacan
  • 37 Recep Gül
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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