  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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2'
Her iki takım da 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.
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1'
Ve karşılaşma başladı.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın (6) ardından en fazla kafa golü atan iki takım karşı karşıya gelecek: Yeni Malatyaspor & Galatasaray (beşer gol). Ancak Galatasaray bu sezon ligde kafa golü yemeyen tek takım konumundayken, Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü 10 golün sadece ikisi kafayla geldi.
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Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
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@OptaCan: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 13 maçın 11'inde yenilmedi (7G 4B).
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Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem, Boutaib
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@OptaCan: Yeni Malatyaspor'un bu sezon iç sahada attığı altı golün dördünde asisti yapan isim Guilherme'ydi. Guilherme, bu sezon asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran isim (4 asistle 5 puan).
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@OptaCan: Galatasaray bu sezon ligde Başakşehir'in (24) ardından kalesinde en az isabetli şut gören takım (25). Bu şutların 12'si deplasmanda gelirken, sari kırmızılılar bu alanda ligin en başarılı takımı.
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@OptaCan: Süper Lig'deki son dört golünü kafayla bulan Galatasaray (beş maç), aynı sayıda kafa golünü daha önceki 26 maçta atabilmişti.
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
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@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği maçlarda dört puan kaybeden Yeni Malatyaspor, geçen sezonun tamamında öne geçtiği maçlarda dört puan bırakmıştı.
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@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 47 maçın sadece dokuzunda mağlup oldu (34G 4B) ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi.
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@OptaCan: Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tarihlerinde ilk kez geçen sezon karşılaşmış, iki takım da evinde oynadığı maçı kazanmıştı.
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@OptaCan: Geçen sezon Süper Lig'de 19 maçta üç gol atan Eren Derdiyok, bu sezon forma giydiği sekiz maçta şimdiden bu sayıyı geçti (dört).
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@OptaCan: Bu sezon ligdeki ilk iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı yedi maçın sadece birinden galip ayrıldı (3B 3M).