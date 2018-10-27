  Antalyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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37'
Yekta Kurtuluş duran topu yerden ortaladı, Diego topukla kale ağzına bıraktı. Tehlikeli bir toptu ancak Trabzonspor savunması kontrolü sağladı.
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36'
Antalyaspor, ceza sahasına yakın bir bölgeden, sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Onur, iki kişilik baraj istedi.
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35'
Trrabzonspor, şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
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33'
Sağ kanattan bindiren Nazım Sangare, son çizgiye inip ortasını yolladı. Ceza alanında Maicon topu aldı. Ancak Trabzonspor defansı şut şansı tanımadı.
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31'
MUTLAK GOL ŞANSI! Antalyaspor ceza alanı solunda topu alan Rodallega, şık bir çalımla Diego'yu geçti. Şut açısı buldu. Sert vurdu, Boffin gole izin vermedi.
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30'
Antalyaspor'da Doğukan, Novak ile girdiği ikili mücadelede yerde kalıp faul bekledi, maç devam etti.
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29'
Trabzonspor, özellikle son 10 dakikadır rakip kalede etkili oluyordu ve aradığı golü bulmayı başardı.
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28'
GOL! Burak Yılmaz penaltıdan attı! Şimdi 1-1!
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27'
Aly Cissokho sarı kart gördü.
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26'
PENALTI! Trabzonspor için beraberlik şansı!
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24'
DİREK! Antalyaspor ceza alanına doldurulan top Diego'dan adeta pas gibi Rodallega'nın önüne sekti. Gelişine vuran Rodallega'nın şutu direğe de çarparak auta gitti. Pozisyonun ardından Diego takım arkadaşlarından özür diledi.
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23'
Maçtaki ilk korneri birazdan Trabzonspor kullanacak.
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22'
Antalyaspor'da Nazım Sangare, kanattan bindirmek istedi ama defans izin vermedi.
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20'
TEHLİKE! Orta alanda topla hareketlenen Sosa, sağdaki Zeki'yi gördü. Sosa, ceza sahasının sağına doğru koşu yaptı. Zeki bekletmeden Sosa'nın koşu yoluna pasını bıraktı. Sosa'nın ortası da defansa takıldı.
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18'
Orta alanda topu alan olcay Şahan, defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans araya girdi.
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16'
Tempolu başlayan maçta Antalyaspor 1-0 önde!
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15'
GOL! Antalyaspor 1-0 önde! Doukara! Kaleyi hafif çapraz gören bölgede topu alan Doukara, sağ köşeye sert ve isabetli vurarak golünü attı.
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14'
Burak Yılmaz, kendi yarı alanında pas yapan Antalyaspor savunmasına baskı yaptı. Boffin topu uzaklaştırdı.
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13'
Burak Yılmaz, Olcay Şahan'ın sola doğru attığı pasa hareketlendi fakat Chico ayak koydu.
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11'
Trabzonspor'da Hosseini orta alanda aldığı topla hızlı gitmek istedi fakat Antalyaspor savunması izin vermedi.
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10'
TEHLİKE! Sağdan gelen Nazım Sangare, kendisine atılan uzun topa koştu. Kaleci Onur çıkıp çıkmamakta önce tereddüt etti. Top bir anda boşta kaldı. Ancka devamında Nazım bir orta şansı bulamadı.
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8'
Antalyaspor'da Nazım Sangare, sağdan bindirdi. Ancak Trabzonspor savunması orta şansı vermedi.
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7'
Burak Yılmaz, Rodallega ile verkaç yaparak rakip ceza alanında etkili olmak istedi ancak defans izin vermedi.
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5'
ETKİLİ ATAK! Antalyaspor etkili geldi. Maicon ceza sahası solunda topu aldı. Sağ köşeye plaseyi yaptı, ancak top auta gitti.
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3'
Maç tempolu başladı!
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3'
ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! Yekta sağdan geldi, Doukara'ya doğru ortaladı ancak Trabzonspor defansı kafayla karşıladı.
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1'
Maç başladı!
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Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Zargo, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Rodallega, Burak Yılmaz
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Süper Lig'in 10. haftası devam ediyor. Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.
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Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan Özmert, Doğukan, Maicon, Doukara