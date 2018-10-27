SPOR
STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 27 Oct 2018 | 19:00 | şuan: 19:44
41'
1 1
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
15' Souleymane Doukara
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
28' Burak Yılmaz (P)
  Antalyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 37'
    Yekta Kurtuluş duran topu yerden ortaladı, Diego topukla kale ağzına bıraktı. Tehlikeli bir toptu ancak Trabzonspor savunması kontrolü sağladı.
  • 36'
    Antalyaspor, ceza sahasına yakın bir bölgeden, sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Onur, iki kişilik baraj istedi.
  • 35'
    Trrabzonspor, şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
  • 33'
    Sağ kanattan bindiren Nazım Sangare, son çizgiye inip ortasını yolladı. Ceza alanında Maicon topu aldı. Ancak Trabzonspor defansı şut şansı tanımadı.
  • 31'
    MUTLAK GOL ŞANSI! Antalyaspor ceza alanı solunda topu alan Rodallega, şık bir çalımla Diego'yu geçti. Şut açısı buldu. Sert vurdu, Boffin gole izin vermedi.
  • 30'
    Antalyaspor'da Doğukan, Novak ile girdiği ikili mücadelede yerde kalıp faul bekledi, maç devam etti.
  • 29'
    Trabzonspor, özellikle son 10 dakikadır rakip kalede etkili oluyordu ve aradığı golü bulmayı başardı.
  • 28'
    GOL! Burak Yılmaz penaltıdan attı! Şimdi 1-1!
  • 27'
    Aly Cissokho sarı kart gördü.
  • 26'
    PENALTI! Trabzonspor için beraberlik şansı!
  • 24'
    DİREK! Antalyaspor ceza alanına doldurulan top Diego'dan adeta pas gibi Rodallega'nın önüne sekti. Gelişine vuran Rodallega'nın şutu direğe de çarparak auta gitti. Pozisyonun ardından Diego takım arkadaşlarından özür diledi.
  • 23'
    Maçtaki ilk korneri birazdan Trabzonspor kullanacak.
  • 22'
    Antalyaspor'da Nazım Sangare, kanattan bindirmek istedi ama defans izin vermedi.
  • 20'
    TEHLİKE! Orta alanda topla hareketlenen Sosa, sağdaki Zeki'yi gördü. Sosa, ceza sahasının sağına doğru koşu yaptı. Zeki bekletmeden Sosa'nın koşu yoluna pasını bıraktı. Sosa'nın ortası da defansa takıldı.
  • 18'
    Orta alanda topu alan olcay Şahan, defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans araya girdi.
  • 16'
    Tempolu başlayan maçta Antalyaspor 1-0 önde!
  • 15'
    GOL! Antalyaspor 1-0 önde! Doukara! Kaleyi hafif çapraz gören bölgede topu alan Doukara, sağ köşeye sert ve isabetli vurarak golünü attı.
  • 14'
    Burak Yılmaz, kendi yarı alanında pas yapan Antalyaspor savunmasına baskı yaptı. Boffin topu uzaklaştırdı.
  • 13'
    Burak Yılmaz, Olcay Şahan'ın sola doğru attığı pasa hareketlendi fakat Chico ayak koydu.
  • 11'
    Trabzonspor'da Hosseini orta alanda aldığı topla hızlı gitmek istedi fakat Antalyaspor savunması izin vermedi.
  • 10'
    TEHLİKE! Sağdan gelen Nazım Sangare, kendisine atılan uzun topa koştu. Kaleci Onur çıkıp çıkmamakta önce tereddüt etti. Top bir anda boşta kaldı. Ancka devamında Nazım bir orta şansı bulamadı.
  • 8'
    Antalyaspor'da Nazım Sangare, sağdan bindirdi. Ancak Trabzonspor savunması orta şansı vermedi.
  • 7'
    Burak Yılmaz, Rodallega ile verkaç yaparak rakip ceza alanında etkili olmak istedi ancak defans izin vermedi.
  • 5'
    ETKİLİ ATAK! Antalyaspor etkili geldi. Maicon ceza sahası solunda topu aldı. Sağ köşeye plaseyi yaptı, ancak top auta gitti.
  • 3'
    Maç tempolu başladı!
  • 3'
    ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! Yekta sağdan geldi, Doukara'ya doğru ortaladı ancak Trabzonspor defansı kafayla karşıladı.
  • 1'
    Maç başladı!
  • Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Zargo, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Rodallega, Burak Yılmaz
  • Süper Lig'in 10. haftası devam ediyor. Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.
  • Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan Özmert, Doğukan, Maicon, Doukara
  Takım Kadroları

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 26 Aly Cissokho 27'
  • 3 Diego Angelo
  • 24 Salih Dursun
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 20 Chico
  • 17 Doğukan Sinik
  • 11 Maicon
  • 39 Souleymane Doukara

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 15 Zargo Toure
  • 91 Zeki Yavru
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz
  • 7 Hugo Rodallega

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 77 Musa Nizam
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 21 Serdar Özkan
  • 29 Olcan Adın
  • 19 William Vainqueur
  • 7 Zeki Yıldırım
  • 4 Osman Çelik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 66 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 33 Juraj Kucka
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 9 Vahid Amiri
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
P
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