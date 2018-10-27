  Antalyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

37' Yekta Kurtuluş duran topu yerden ortaladı, Diego topukla kale ağzına bıraktı. Tehlikeli bir toptu ancak Trabzonspor savunması kontrolü sağladı.

36' Antalyaspor, ceza sahasına yakın bir bölgeden, sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Onur, iki kişilik baraj istedi.

35' Trrabzonspor, şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

33' Sağ kanattan bindiren Nazım Sangare, son çizgiye inip ortasını yolladı. Ceza alanında Maicon topu aldı. Ancak Trabzonspor defansı şut şansı tanımadı.

31' MUTLAK GOL ŞANSI! Antalyaspor ceza alanı solunda topu alan Rodallega, şık bir çalımla Diego'yu geçti. Şut açısı buldu. Sert vurdu, Boffin gole izin vermedi.

30' Antalyaspor'da Doğukan, Novak ile girdiği ikili mücadelede yerde kalıp faul bekledi, maç devam etti.

29' Trabzonspor, özellikle son 10 dakikadır rakip kalede etkili oluyordu ve aradığı golü bulmayı başardı.

28' GOL! Burak Yılmaz penaltıdan attı! Şimdi 1-1!

27' Aly Cissokho sarı kart gördü.

26' PENALTI! Trabzonspor için beraberlik şansı!

24' DİREK! Antalyaspor ceza alanına doldurulan top Diego'dan adeta pas gibi Rodallega'nın önüne sekti. Gelişine vuran Rodallega'nın şutu direğe de çarparak auta gitti. Pozisyonun ardından Diego takım arkadaşlarından özür diledi.

23' Maçtaki ilk korneri birazdan Trabzonspor kullanacak.

22' Antalyaspor'da Nazım Sangare, kanattan bindirmek istedi ama defans izin vermedi.

20' TEHLİKE! Orta alanda topla hareketlenen Sosa, sağdaki Zeki'yi gördü. Sosa, ceza sahasının sağına doğru koşu yaptı. Zeki bekletmeden Sosa'nın koşu yoluna pasını bıraktı. Sosa'nın ortası da defansa takıldı.

18' Orta alanda topu alan olcay Şahan, defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı görmek istedi ancak defans araya girdi.

16' Tempolu başlayan maçta Antalyaspor 1-0 önde!

15' GOL! Antalyaspor 1-0 önde! Doukara! Kaleyi hafif çapraz gören bölgede topu alan Doukara, sağ köşeye sert ve isabetli vurarak golünü attı.

14' Burak Yılmaz, kendi yarı alanında pas yapan Antalyaspor savunmasına baskı yaptı. Boffin topu uzaklaştırdı.

13' Burak Yılmaz, Olcay Şahan'ın sola doğru attığı pasa hareketlendi fakat Chico ayak koydu.

11' Trabzonspor'da Hosseini orta alanda aldığı topla hızlı gitmek istedi fakat Antalyaspor savunması izin vermedi.

10' TEHLİKE! Sağdan gelen Nazım Sangare, kendisine atılan uzun topa koştu. Kaleci Onur çıkıp çıkmamakta önce tereddüt etti. Top bir anda boşta kaldı. Ancka devamında Nazım bir orta şansı bulamadı.

8' Antalyaspor'da Nazım Sangare, sağdan bindirdi. Ancak Trabzonspor savunması orta şansı vermedi.

7' Burak Yılmaz, Rodallega ile verkaç yaparak rakip ceza alanında etkili olmak istedi ancak defans izin vermedi.

5' ETKİLİ ATAK! Antalyaspor etkili geldi. Maicon ceza sahası solunda topu aldı. Sağ köşeye plaseyi yaptı, ancak top auta gitti.

3' Maç tempolu başladı!

3' ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! Yekta sağdan geldi, Doukara'ya doğru ortaladı ancak Trabzonspor defansı kafayla karşıladı.

1' Maç başladı!

Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Zargo, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Rodallega, Burak Yılmaz

Süper Lig'in 10. haftası devam ediyor. Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.