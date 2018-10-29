  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

39' Oyun bu anlarda dengelendi. Rizespor rakip yarı alanda çok daha fazla görünmeye başladı.

38' Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan gelen ortaya Brabec kafayı vurdu, yerden seken top kaleci Karius'ta kaldı.

36' Bu anlarda oyun bir nebze sertleşti, faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı.

35' Beşiktaş bu anlarda biraz daha kontrollü bir oyuna döndü.

33' Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre yerini Caner Erkin'e bıraktı.

32' Ricardo Quaresma gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

31' Beşiktaş'ta Quaresma kendi yarı alanında Koray'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.

28' Sağ kanattan yapılan ortada Vida'nın arkaya aşırdığı topu Mustafa Pektemek tamamladı ancak Gökhan'ın çıkardığı top öncesi Mustafa için ofsayt bayrağı havadaydı.

27' MÜTHİŞ İKİ HAREKET! Quaresma'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi.

26' Tempo bu anlarda bir nebze düştü.

25' Süper Lig'de Mustafa Pektemek, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta ilk golünü attı.

24' Çaykur Rizespor bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor ancak Beşiktaş hücum hattının ön alandaki baskısı konuk ekibe top yapma şansı tanımıyor.

23' BÜYÜK HATA! Beşiktaş'ın önde baskısı Çaykur Rizesporlulara büyük bir hata yaptırdı. Defansın geri pası sonrası topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Gökhan'ın vuruşunda Vagner Love'a çarpan top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

21' BİR KAFA! Fernando Boldrin sağ kanattan ortaladı, Vedat Muriç'in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.

19' TEHLİKE! Vagner Love'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Oğuzhan'ın şutunda top savunmadan döndü.

17' Beşiktaş taraftarı sahadaki oyundan oldukça memnun görünüyor. Vodafone Park'ta müthiş bir atmosfer var.

16' @Optacan: Mustafa Pektemek Süper Lig'de en son 29.05.2015'te Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmıştı; Pektemek ligde Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son yedi maçta beş gole katkıda bulundu (dört gol ve bir asist).

15' Beşiktaş maçı adeta tek kale oynuyor. Rizespor oyunun hemen başında oyundan koptu.

14' Kalesinde gördüğü golün ardından bir de 10 kişi kalan Rizespor'da moraller oldukça bozuldu.

12' Beşiktaş'ta Gökhan Töre maça oldukça istekli başladı. Uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu takımı adına ileride iyi işler yapıyor.

11' Orhan Ovacıklı gözyaşları içinde sahayı terk etti.

10' KIRMIZI KART! Bülent Yıldırım pozisyonu izledikten sonra Orhan'ın Gökhan Töre'nin bileğine bastığına karar verdi ve kırmızı kartını çıkardı. Rizespor 10 kişi.

9' BÜLENT YILDIRIM VAR'A GİDİYOR! Beşiktaş'ta Gökhan Töre sol taç çizgisi önünde Orhan'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gökhan'ın tedavisi sürerken hakem Bülent Yıldırım pozisyonu izlemek üzere VAR ekranına gitti.

8' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topu iyi kontrol eden Süleyman'ın pasında Muriç topu ağlara yolladı ancak öncesinde Süleyman için ofsayt bayrağı havadaydı.

7' Ani gelişen Rizespor atağında Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Süleyman'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

6' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Beşiktaş rakibine top yaptırmıyor.

5' Maçın başında öne geçen Beşiktaş önde baskıyı sürdürüyor. Taraftarının desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar ikinci golü de hemen bulmak istiyor.

4' Şenol Güneş?in teknik direktörlüğünde ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11?de başlayan Mustafa Pektemek maçın hemen başında golü bulmayı başardı.

3' GOL! Sağ kanattan nefis hareketlerle son çizgiye inen Quaresma'nın ön direğe çevirdiği topa sırtı kaleye dönük olan Mustafa Pektemek topuğuyla müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0

2' Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte büyük bir desteğe başladı.

1' Vodafone Arena'da ilk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım (242). Siyah beyazlılar, rakip ceza sahalarında topla her 18,6 buluşmasında bir gol buluyor.

@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Rizespor (4) & Beşiktaş (3, Alanyaspor ile birlikte).

@Optacan: Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 21'ini kazandı (6B 7M).

@Optacan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanabildi (5B 3M) ancak bu galibiyet Fenerbahçe karşısında gelmişti (3-0).

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Robin, Ali, Boldrin, Süleyman, Vedat Muriqi

@Optacan: Beşiktaş, evinde Rizespor ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti ancak üçünü kazanabildi (4B). Siyah beyazlıların, rakibi karşısında iç sahada elde ettiği son üç galibiyet 1-0'lık skorlarla geldi.

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u beş maçtır yeniyor. Siyah beyazlılar, bu rekabetteki en uzun galibiyet serisine imza atmış durumda.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig?in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor?u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en az maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Beşiktaş (1, Akhisarspor ile birlikte).