SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 29 Oct 2018 | 20:00 | şuan: 20:41
40'
2 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
3' Mustafa Pektemek 40' Mustafa Pektemek
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Okan Buruk
  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  • 39'
    Oyun bu anlarda dengelendi. Rizespor rakip yarı alanda çok daha fazla görünmeye başladı.
  • 38'
    Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan gelen ortaya Brabec kafayı vurdu, yerden seken top kaleci Karius'ta kaldı.
  • 36'
    Bu anlarda oyun bir nebze sertleşti, faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı.
  • 35'
    Beşiktaş bu anlarda biraz daha kontrollü bir oyuna döndü.
  • 33'
    Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre yerini Caner Erkin'e bıraktı.
  • 32'
    Ricardo Quaresma gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
  • 31'
    Beşiktaş'ta Quaresma kendi yarı alanında Koray'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 30'
    Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.
  • 28'
    Sağ kanattan yapılan ortada Vida'nın arkaya aşırdığı topu Mustafa Pektemek tamamladı ancak Gökhan'ın çıkardığı top öncesi Mustafa için ofsayt bayrağı havadaydı.
  • 27'
    MÜTHİŞ İKİ HAREKET! Quaresma'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi.
  • 26'
    Tempo bu anlarda bir nebze düştü.
  • 25'
    Süper Lig'de Mustafa Pektemek, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta ilk golünü attı.
  • 24'
    Çaykur Rizespor bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor ancak Beşiktaş hücum hattının ön alandaki baskısı konuk ekibe top yapma şansı tanımıyor.
  • 23'
    BÜYÜK HATA! Beşiktaş'ın önde baskısı Çaykur Rizesporlulara büyük bir hata yaptırdı. Defansın geri pası sonrası topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Gökhan'ın vuruşunda Vagner Love'a çarpan top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.
  • 21'
    BİR KAFA! Fernando Boldrin sağ kanattan ortaladı, Vedat Muriç'in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
  • 20'
    Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.
  • 19'
    TEHLİKE! Vagner Love'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Oğuzhan'ın şutunda top savunmadan döndü.
  • 17'
    Beşiktaş taraftarı sahadaki oyundan oldukça memnun görünüyor. Vodafone Park'ta müthiş bir atmosfer var.
  • 16'
    @Optacan: Mustafa Pektemek Süper Lig'de en son 29.05.2015'te Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmıştı; Pektemek ligde Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son yedi maçta beş gole katkıda bulundu (dört gol ve bir asist).
  • 15'
    Beşiktaş maçı adeta tek kale oynuyor. Rizespor oyunun hemen başında oyundan koptu.
  • 14'
    Kalesinde gördüğü golün ardından bir de 10 kişi kalan Rizespor'da moraller oldukça bozuldu.
  • 12'
    Beşiktaş'ta Gökhan Töre maça oldukça istekli başladı. Uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu takımı adına ileride iyi işler yapıyor.
  • 11'
    Orhan Ovacıklı gözyaşları içinde sahayı terk etti.
  • 10'
    KIRMIZI KART! Bülent Yıldırım pozisyonu izledikten sonra Orhan'ın Gökhan Töre'nin bileğine bastığına karar verdi ve kırmızı kartını çıkardı. Rizespor 10 kişi.
  • 9'
    BÜLENT YILDIRIM VAR'A GİDİYOR! Beşiktaş'ta Gökhan Töre sol taç çizgisi önünde Orhan'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gökhan'ın tedavisi sürerken hakem Bülent Yıldırım pozisyonu izlemek üzere VAR ekranına gitti.
  • 8'
    Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topu iyi kontrol eden Süleyman'ın pasında Muriç topu ağlara yolladı ancak öncesinde Süleyman için ofsayt bayrağı havadaydı.
  • 7'
    Ani gelişen Rizespor atağında Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Süleyman'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
  • 6'
    Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Beşiktaş rakibine top yaptırmıyor.
  • 5'
    Maçın başında öne geçen Beşiktaş önde baskıyı sürdürüyor. Taraftarının desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar ikinci golü de hemen bulmak istiyor.
  • 4'
    Şenol Güneş?in teknik direktörlüğünde ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11?de başlayan Mustafa Pektemek maçın hemen başında golü bulmayı başardı.
  • 3'
    GOL! Sağ kanattan nefis hareketlerle son çizgiye inen Quaresma'nın ön direğe çevirdiği topa sırtı kaleye dönük olan Mustafa Pektemek topuğuyla müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0
  • 2'
    Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte büyük bir desteğe başladı.
  • 1'
    Vodafone Arena'da ilk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım (242). Siyah beyazlılar, rakip ceza sahalarında topla her 18,6 buluşmasında bir gol buluyor.
  • @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Rizespor (4) & Beşiktaş (3, Alanyaspor ile birlikte).
  • @Optacan: Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 21'ini kazandı (6B 7M).
  • @Optacan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanabildi (5B 3M) ancak bu galibiyet Fenerbahçe karşısında gelmişti (3-0).
  • BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Vagner Love
  • Ç. RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Robin, Ali, Boldrin, Süleyman, Vedat Muriqi
  • @Optacan: Beşiktaş, evinde Rizespor ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti ancak üçünü kazanabildi (4B). Siyah beyazlıların, rakibi karşısında iç sahada elde ettiği son üç galibiyet 1-0'lık skorlarla geldi.
  • @Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u beş maçtır yeniyor. Siyah beyazlılar, bu rekabetteki en uzun galibiyet serisine imza atmış durumda.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig?in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor?u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en az maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Beşiktaş (1, Akhisarspor ile birlikte).
  • Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 24 Domagoj Vida
  • 12 Enzo Roco
  • 7 Ricardo Quaresma 31'
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 55 Gökhan Töre 33'
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 99 Vagner Love
  • 11 Mustafa Pektemek

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 77 Orhan Ovacıklı 10'
  • 14 Jakub Brabec
  • 44 Koray Altınay
  • 54 Mehmet Uslu
  • 21 Ali Çamdalı
  • 6 Robin Yalçın
  • 20 Süleyman Koç
  • 10 Fernando Boldrin
  • 17 Marwane Saadane
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 29 Tolga Zengin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin 33'
  • 6 Gary Medel
  • 14 Fatih Aksoy
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Samir Ujkani
  • 27 Matic Fink
  • 7 Jaroslaw Jach
  • 3 Montassar Talbi
  • 22 Emir Han Topçu
  • 11 Mustafa Saymak
  • 50 Umar Aminu
  • 8 Davide Petrucci
  • 45 Eren Karadağ
  • 9 Oleksandr Gladky
Takım
O
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