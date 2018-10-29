  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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39'
Oyun bu anlarda dengelendi. Rizespor rakip yarı alanda çok daha fazla görünmeye başladı.
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38'
Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan gelen ortaya Brabec kafayı vurdu, yerden seken top kaleci Karius'ta kaldı.
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36'
Bu anlarda oyun bir nebze sertleşti, faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı.
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35'
Beşiktaş bu anlarda biraz daha kontrollü bir oyuna döndü.
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33'
Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre yerini Caner Erkin'e bıraktı.
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32'
Ricardo Quaresma gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
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31'
Beşiktaş'ta Quaresma kendi yarı alanında Koray'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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30'
Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.
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28'
Sağ kanattan yapılan ortada Vida'nın arkaya aşırdığı topu Mustafa Pektemek tamamladı ancak Gökhan'ın çıkardığı top öncesi Mustafa için ofsayt bayrağı havadaydı.
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27'
MÜTHİŞ İKİ HAREKET! Quaresma'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi.
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26'
Tempo bu anlarda bir nebze düştü.
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25'
Süper Lig'de Mustafa Pektemek, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta ilk golünü attı.
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24'
Çaykur Rizespor bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor ancak Beşiktaş hücum hattının ön alandaki baskısı konuk ekibe top yapma şansı tanımıyor.
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23'
BÜYÜK HATA! Beşiktaş'ın önde baskısı Çaykur Rizesporlulara büyük bir hata yaptırdı. Defansın geri pası sonrası topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Gökhan'ın vuruşunda Vagner Love'a çarpan top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.
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21'
BİR KAFA! Fernando Boldrin sağ kanattan ortaladı, Vedat Muriç'in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
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20'
Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.
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19'
TEHLİKE! Vagner Love'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Oğuzhan'ın şutunda top savunmadan döndü.
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17'
Beşiktaş taraftarı sahadaki oyundan oldukça memnun görünüyor. Vodafone Park'ta müthiş bir atmosfer var.
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16'
@Optacan: Mustafa Pektemek Süper Lig'de en son 29.05.2015'te Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmıştı; Pektemek ligde Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son yedi maçta beş gole katkıda bulundu (dört gol ve bir asist).
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15'
Beşiktaş maçı adeta tek kale oynuyor. Rizespor oyunun hemen başında oyundan koptu.
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14'
Kalesinde gördüğü golün ardından bir de 10 kişi kalan Rizespor'da moraller oldukça bozuldu.
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12'
Beşiktaş'ta Gökhan Töre maça oldukça istekli başladı. Uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu takımı adına ileride iyi işler yapıyor.
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11'
Orhan Ovacıklı gözyaşları içinde sahayı terk etti.
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10'
KIRMIZI KART! Bülent Yıldırım pozisyonu izledikten sonra Orhan'ın Gökhan Töre'nin bileğine bastığına karar verdi ve kırmızı kartını çıkardı. Rizespor 10 kişi.
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9'
BÜLENT YILDIRIM VAR'A GİDİYOR! Beşiktaş'ta Gökhan Töre sol taç çizgisi önünde Orhan'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gökhan'ın tedavisi sürerken hakem Bülent Yıldırım pozisyonu izlemek üzere VAR ekranına gitti.
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8'
Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topu iyi kontrol eden Süleyman'ın pasında Muriç topu ağlara yolladı ancak öncesinde Süleyman için ofsayt bayrağı havadaydı.
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7'
Ani gelişen Rizespor atağında Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Süleyman'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
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6'
Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Beşiktaş rakibine top yaptırmıyor.
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5'
Maçın başında öne geçen Beşiktaş önde baskıyı sürdürüyor. Taraftarının desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar ikinci golü de hemen bulmak istiyor.
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4'
Şenol Güneş?in teknik direktörlüğünde ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11?de başlayan Mustafa Pektemek maçın hemen başında golü bulmayı başardı.
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3'
GOL! Sağ kanattan nefis hareketlerle son çizgiye inen Quaresma'nın ön direğe çevirdiği topa sırtı kaleye dönük olan Mustafa Pektemek topuğuyla müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0
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2'
Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte büyük bir desteğe başladı.
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1'
Vodafone Arena'da ilk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım (242). Siyah beyazlılar, rakip ceza sahalarında topla her 18,6 buluşmasında bir gol buluyor.
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@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Rizespor (4) & Beşiktaş (3, Alanyaspor ile birlikte).
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@Optacan: Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 21'ini kazandı (6B 7M).
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@Optacan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanabildi (5B 3M) ancak bu galibiyet Fenerbahçe karşısında gelmişti (3-0).
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BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Vagner Love
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Ç. RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Robin, Ali, Boldrin, Süleyman, Vedat Muriqi
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@Optacan: Beşiktaş, evinde Rizespor ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti ancak üçünü kazanabildi (4B). Siyah beyazlıların, rakibi karşısında iç sahada elde ettiği son üç galibiyet 1-0'lık skorlarla geldi.
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@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u beş maçtır yeniyor. Siyah beyazlılar, bu rekabetteki en uzun galibiyet serisine imza atmış durumda.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig?in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor?u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en az maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Beşiktaş (1, Akhisarspor ile birlikte).
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Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.