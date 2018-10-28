  Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

27' Benzia rakip ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yokladı, top yine Ankaragücü savunmasından döndü.

26' Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Kenan Özer yay üzerinden vuruşunu yaptı, yerden giden top Harun'un kucağında kaldı.

25' İki takım adına da mücadele gücü oldukça yüksek. Bu nedenle faul düdüklerinin sayısı da giderek artıyor.

24' Ankaragücü geride kalarak kazandığı toplarla ani ataklar geliştiriyor ve Fenerbahçe kalesinde bu şekilde etkili olmaya çalışıyor.

22' İsmail sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden Benzia vurdu, Ankaragücü savunması bir kez daha topun kaleye gitmesine engel oldu.

21' Fenerbahçe ani atağında Slimani orta alanda kaptığı topla hızlı çıkmak istedi ancak destek veren arkadaşı olmayınca topu kaybetti.

20' Ankaragücü'nün Erdem'le sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Neustadter kale önünde topu uzaklaştırdı.

19' Faty'nin pasıyla ceza alanı dışında topu alan El Kabir kaleyi denedi, onun şutunda top savunmadan döndü.

18' Fenerbahçe taraftarı bu anlarda takımlarına olan desteğini artırdı.

17' Maç başından bu yana oyun sakatlıklar nedeniyle sık sık durakladı. Bu kez de Kubilay hafif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

16' Oyun bu anlarda bir nebze dengelendi. Ankaragücü de oyuna ortak oldu.

14' DIŞARIDA! Bu kez Ankaragücü tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya El Kabir kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

12' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilse de tempo bir an olsun düşmedi. Özellikle Fenerbahçe oldukça etkili ataklar geliştiriyor.

11' BİR KAFA! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yine Isla ortaladı bu kez Slimani altı pasın hemen önünde kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

10' Sağ kanattan son çizgiye inen Isla'nın ortasına arka direkteki İsmail gelişine vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

9' Fenerbahçe tüm hatlarıyla oyunu rakip yarı alana yıktı.

8' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı, Slimani'nin kafayla indirdiği topa kale önünde Ayew hareketlendi ancak Korcan hızlı davranarak topu kontrol etti.

7' Deplasman tribününü tıklım tıklım dolduran Ankaragücü taraftarı, skorbordda "6." dakikayı görünce donarak hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına üzerlerini çıkardı ve hareketsiz kaldı.

6' Tempo oldukça yükseldi. İki takım da hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.

5' Ankaragücü'nde Erdem'in bir sakatlığı var. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

4' TEHLİKE! Savunmadan atılan uzun topla sol kanattan bir anda bomboş durumda ceza alanına sokulan İsmail kale alanına kadar ilerleyip pasını çıkardı ancak savunmaya çarpan top ters taraftan ceza alanını terk etti.

3' Ankaragücü takımı ilk düdükten bu yana neredeyse topa hiç dokunamadı.

2' Fenerbahçe maçın hemen başında oyunun kontrolünü eline aldı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Maç öncesi tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Takımlar sahaya 10. Yıl Marşı'yla çıkarken Fenerbahçe takım halinde taşıdığı "Emanetin Baş Tacımızdır" pankartını stadın dört bir yanındaki taraftarlara coşkuyla gösterdi.

@Optacan:Ankaragücü bu sezon ligde Alanyaspor'un (24) ardından en az isabetli şut çeken (28), Kasımpaşa'nın (46) ardından kalesinde en fazla isabetli şut gören takım (45, Sivasspor ile birlikte). Ankara ekibi, buna karşın ligde Başakşehir'in (6) ardından en fazla maçta kalesini gole kapatan iki ekipten biri (4, Galatasaray ile birlikte).

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

@Optacan:Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde kendi evinde en fazla maçta mağlup ettiği iki takımdan biri Ankaragücü (35, Galatasaray ile birlikte).

@Optacan:Evinde oynadığı son iki maçta berabere kalan Fenerbahçe, en son Nisan-Mayıs 2007'de iç sahada art arda üç maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin 2007'deki iç saha beraberlik serisi Ankaragücü galibiyeti ile son bulmuştu (3-1).

@Optacan:Süper Lig'de üç maçtır gol atamayan Fenerbahçe, Şubat 1998'den (dört maç) bu yana ligde en uzun gol hasretini yaşıyor.

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 99. randevularına çıkacak. Fenerbahçe önceki 98 maçın 63'ünü kazandı (26B 9M).

Ülker Stadyumu'nda Cumhuriyet Bayramımıza yakışır mükemmel bir atmosfer var.

@Optacan:Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son yedi maçta toplam 28 gol atıldı (maç başına 4 gol). Bu gollerin 20'sini Fenerbahçe kaydetti.

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani

@Optacan:Ankaragücü, bu sezon deplasmanda dört maçta iki galibiyet elde etti (2M). Ankara ekibi, bundan önce ligdeki son sezonu olan 2011/12 sezonunda deplasmanda toplam bir maç kazanabilmişti (2B 14M).

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı 49 maçta sadece üç kez mağlup oldu (35G 11B). Ankara ekibi bu deplasmandaki son lig galibiyetini Nisan 2009'da elde etmişti.