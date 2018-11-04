  Trabzonspor - Bursaspor Canlı Maç Anlatımı

84' Bu defa Trabzonspor tüm hatlarıyla Bursaspor yarı alanında hücum etmeye çalışıyor. Bursaspor savunmaya çekildi.

82' Trabzonspor oyuncu değişikliği haklarını dolduruyor. Rodallega yerini Vahid Amiri'ye bırakıyor.

80' Lima baskının dozajını biraz kaçırıyor. Lima ve Olcay'ı arka arkaya yerde bırakıyor. Faul atışını Trabzonspor kullanacak.

79' Medical Park Stadyumu'nda az sayıda Trabzonspor taraftarı olmasına rağmen, şu dakikalarda takımlarına çok ciddi bir şekilde destek oluyorlar.

77' Rodallega, Sosa ve Onazi Trabzonspor'u hücuma çıkarmaya çalışıyor. Tempo çok yükseldi.

75' Trabzonspor orta alanda güç kaybı yaşıyor. Bursaspor, bordo mavilileri bunaltmayı sürdürüyor.

74' Ünal Karaman bir değişikliğe daha gidiyor. Abdulkadir Ömür kenara gelirken, Kucka yerine dahil oluyor.

73' Bursaspor inanılmaz goller kaçırmaya devam ediyor. Saivet ve Badji arka arkaya müsait pozisyonlardan yararlanamıyor.

71' Trabzonspor'da Burak Yılmaz ıslıklanarak yerini Ekuban'a bıraktı. Golcü oyuncu yedek kulübesine el kol hareketleri yaparak direk soyunma odasının yolunu tuttu.

70' İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇIYOR! Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Latovlevici, yarım röveşataya kalktı. Sert vuruşunda top kaleci Onur'dan sekti. Arkadan gelen Badji topa dokundu fakat Onur kalesinde yeniden devleşerek topu kornere çeldi.

69' Son 5 dakika orta alanda yapılan karşılıklı top kayıplarıyla geçildi.

67' Mücadelenin geride kalan süresinde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncular; Bursaspor adına Barış Yardımcı (10) ve Trabzonspor adına ise Jose Sosa (6) oldu.

66' Bursaspor, 7 oyuncuyla Trabzonspor yarı alanında baskı yapıyor. Trabzonspor pas yapmayı sürdürüyor.

64' Hosseini ve Sakho'nun ikili mücadelesinde Sakho yerde kaldı. Alper Ulusoy devam kararı veriyor.

63' Trabzonspor harika paslaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Ardından topla buluşan Abdulkadir kaleci Okan'la karşı karşıya kaldı fakat genç oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıkıyor.

62' Trabzonspor, ilk yarıda rakip baskısını kırmak için kullandığı dar alanda pas üçgenlerine bu yarıda da başvuruyor.

61' Bursaspor kendi yarı sahasında uzun süre pas yaptı. Ardından Trabzonspor'un baskısı gelince uzun top oynamak zorunda kaldılar ve topu kaybettiler.

60' @OptaCan: Bursaspor bu sezon ligde en fazla pas arası (14) yaptığı, Trabzonspor ise en az pas arası (2; ikinci hafta ile eşit) yaptığı ilk yarıyı oynadı.

59' Samet Aybaba ikinci değişikliğini yapıyor. Tunay kenara gelirken, Lima oyuna dahil oluyor.

58' İkinci yarıda oyuna giren Saivet, Bursaspor adına oyuna ciddi anlamda enerji katıyor. Trabzonspor orta sahasına karşı tek başına ayakta kalıyor.

57' Bordo mavili takım rakip ceza sahasına yakın bir noktada çok sayıda pas yaptı. Ardından Sosa, Abdulkadir'i Bursaspor savunmasının arkasına kaçırmaya çalıştı fakat top auta çıktı.

56' İkinci yarıda 10 dakika geride kalırken, üst düzey bir tempo var. Trabzonspor bu süreçte oyun anlamında daha üstün görünüyor.

55' Trabzonspor baskısını ciddi anlamda arttırıyor. Bursaspor takım halinde savunmaya çekildi.

53' BURAK KAÇIRIYOR! Savunma arkasına çok iyi sarkan Burak Yılmaz, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol köşeye yavaşça bıraktı fakat top az farkla auta çıktı.

52' Trabzonspor taç atışını çok hızlı bir şekilde kullandı. Sol kanattan açılan ortada Rodallega topla buluştu fakat Okan iki hamlede topun sahibi oldu.

50' VAR İNCELEMESİ! Ceza sahasındaki itişmeler için VAR'a başvuran Alper Ulusoy devam kararı verdi.

49' Onazi, Bursaspor savunmasından seken topa çok sert ve düzgün bir şekilde vurdu. Okan tek hamlede topun sahibi oluyor.

48' Sağ kanatta korner çizgisine yakın noktada, Olcay'a sert müdahalede bulunan Ertuğrul sarı kart görüyor.

47' Trabzonspor savunmasında Toure, Sakho'nun müdahalesi ile yerde kalıyor. Faul atışı Trabzonspor'un...

46' İkinci yarı Bursaspor'un santra vuruşuyla başlıyor!

46' Bursaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Burak Kapacak oyundan çıkarken, Henri Saivet oyuna dahil oluyor.

45' Maçın ilk yarısına 1 dakika ekleniyor.

45' Trabzonspor ilk yarının bitmesine saniyeler kala sol çaprazdan faul kazanıyor.

45' Chedjou ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Burak Yılmaz faul bekledi. Alper Ulusoy devam kararı verince itiraz eden Burak, sarı kart gördü.

44' Barış ve Burak Yılmaz top kapma mücadelesine giriştiler. Burak Yılmaz rakibini itince Alper Ulusoy yeşil beyazlılar lehine faul düdüğünü çalıyor.

43' Orta saha çizgisinin üzerinde topla buluşan Tunay'ın ayağına basan Jose Sosa sarı kart görüyor.

43' İlk yarının son dakikalarına girilirken Trabzonspor'un topla oynama oranı %52, Bursaspor'un ise %48 olarak istatistiklere yansıyor.

41' Sosa çok etkili bir noktaya orta açtı fakat Hosseini'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıkıyor.

41' Latovlevici ve Pereira'nın ikili mücadelesinde, Pereira yerde kaldı. Faul atışını Trabzonspor'da Sosa kullanacak.

40' Sosa bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline almış durumda. Orta alanda aldığı topları çok rahat bir şekilde takım arkadaşlarına dağıtabiliyor.

38' Sosa orta sahanın sol çizgisinden, ceza sahası dışında boşta bulunan Burak Yılmaz'ı çok iyi gördü. Uzun pası iyi kontrol eden Burak, aynı güzellikte bir şut çıkartamadı ve top üstten auta çıktı.

37' Trabzonspor geriye çok hızlı bir şekilde döndü. Bursaspor, alan açabilmek adına pas yapıyor.

36' Bordo mavili takım etkili bir köşe vuruşu organizasyonunda bulunamadı. Bursaspor kontra atağa çıkma fırsatı elde ediyor.

35' Pereira taç atışını çok hızlı bir şekilde kullandı. Abdulkadir sağ kanattan topu hızlı bir şekilde getirdi ve içeriye orta açtı. Bursaspor savunması son anda kornere çeliyor.

35' Orta alanda top kapma mücadelesi sonucunda Trabzonspor taç atışı kazanıyor.

34' @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü atan Hugo Rodallega, geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısını geride bıraktı.

33' Bordo mavili takım, küçük üçgenler oluşturarak rakip takımın baskısından kurtulmaya çalışıyor.

33' Rodallega orta alanın sağ tarafında Tunay'ı arkasından çekti. Faul atışını Bursaspor kullanacak.

31' Trabzonspor bu dakikalarda sağ kanattan etkili geliyor. Bursaspor'un sol kanadında hatlar arası açıklık oldukça fazla görünüyor.

30' Trabzonspor uzun süre kendi yarı alanında top yaptı ve sağ kanatta topu hızlı bir şekilde Abdulkadir ile buluşturdular. Genç oyuncu, sağ çaprazda topu Sosa ile buluşturdu fakat Arjantinli yıldız topu kaybediyor.

27' Bursaspor, golün etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Trabzonspor yarı alanına yerleşerek pas yapıyorlar.

25' GOL! Bursaspor savunması kale önünde oyun kurmaya çalışırken, Chedjou'nun top kaybı ile Burak Yılmaz topa hareketlendi. Sosa'yı topla buluşturan Burak, içeride Rodallega'ya alann yarattı ve Sosa'nın asistine hareketlenen Rodallega şık bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu.

24' Bursaspor, Tunay'ın önderliğinde hücum aksiyonlarına girmeye çalışıyor.

22' Trabzonspor bu dakikalarda rakibine boğucu bir baskı uyguluyor.

22' Trabzonspor hücumunda Burak Yılmaz yerde kaldı. Alper Ulusoy devam kararı veriyor.

20' Trabzonspor ver kaçlarla gol fırsatı yaratmaya çalıştı fakat Onazi, Bursaspor savunmasından Barış'a faul yapınca Alper Ulusoy pozisyona faul çaldı.

19' Novak, Tunay ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor faul kazanıyor.

17' TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ! Trabzonspor orta sahadan pas yapmaya başlayarak rakip ceza sahasına kadar geldi. Sağ kanata açılan topu Pereira ortaladı. Ceza sahasına dışına açılan topa Onazi sol çaprazdan çok şık bir şekilde vurdu fakat top az farkla auta çıktı.

15' OFSAYT! Rodallega, Burak Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırmaya çalıştı fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

14' Trabzonspor savunmada top yapmaya çalıştı fakat Bursaspor ani bir baskıyla topu kapmayı başardı. Taç atışını yeşil beyazlılar kullanacak.

12' Trabzonspor orta alanda pas yaparak Bursaspor savunmasını bir anlığına uyuttu. Bu sırada Olcay, Burak Yılmaz'ın koşu yoluna topu biraz hızlı yolladı ve kaleci Okan rahatça çıkıp topu kontrolü altına aldı.

10' İlk 10 dakika çok tempolu geçiliyor. Her iki takımda gol fırsatı elde etmiş durumda.

9' Trabzonspor kendi yarı alanında top çeviriyor. Bursaspor orta alanda karşılamaya hazırlanıyor.

8' ETKİLİ ŞUT! Trabzonspor'da Jose Sosa, sağ çaprazdan çok etkili bir şut çekti. Yerden sekerek kaleci Okan'ı zor durumda bırakan topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

6' Bursaspor sol kanattan etkili geldi. Latovlevici'nin sol taraftan ceza sahası dışına çevirdiği topta Tunay şut fırsatını buldu fakat etkisiz bir vuruş gerçekleştirdi.

5' İlk 5 dakika itibarıyla Bursaspor'un kontra ataklarla hücuma çıkmaya çalıştığını görüyoruz.

5' Bursaspor etkili bir şekilde gelmeye çalıştı fakat Burak Kapacak topu içeri çeviremiyor.

3' Yeşil beyazlıların genç savunmacısı Ertuğrul, Burak Yılmaz'ı döndürmedi. Trabzonspor'un faul kazanıyor.

3' Bursaspor savunması kaleci Okan'a dönüyor. Olcay'ın baskısı sonucu top taca çıkıyor.

2' Trabzonspor'un çok adamla yaptığı baskı bordo mavililere taç kazandırdı.

2' İlk dakika orta alanda top kapma mücadelesiyle geçildi.

1' Zorlu mücadeleye başlayan taraf Trabzonspor oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

BURSASPOR: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Burak, Ayta., Badji, Latovlevici, Tunay, Stancu

@OptaCan: Trabzonspor ile Bursaspor Süper Lig'de 84 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 43-12'lik Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (29B).

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, A. Ömür, Olcay, Rodallega, Burak

@OptaCan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de attığı son altı golün üçü penaltılardan geldi.

@OptaCan: Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı Süper Lig'de Bursaspor'a karşı forma giydiği dört maçta üç gol attı. Bursaspor, Yusuf Yazıcı'nın ligde en fazla gol attığı rakibi.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek takım (% 18,2). Bordo mavililer, ligde Kasımpaşa (23) ve Beşiktaş'ın ardından (19) en fazla gol atan üçüncü takım.

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Bursasporlu Stephane Badji'den (5; Saadane Marwane ile eşit) daha fazla sarı kart gören bir isim yok.

@OptaCan: Trabzonsporlu Jose Sosa bu sezon Süper Lig'de rakip yarı sahada en fazla isabetli pas atan isim (345).

@OptaCan: Bursaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından kalesinde en az isabetli şut gören (25-28) ve gol yiyen ikinci takım (4-8).

@OptaCan: Trabzonspor ligde evinde oynadığı son altı maçta sadece bir kez yenildi (4G 1B); bu maçların üçünde gol yemediler.

@OptaCan: Bursaspor ligde üç maçtır yenilmiyor ve bu maçların ikisini kazandı (1B). Yeşil beyazlılar, bundan önce ligde oynadığı 15 maçta aynı sayıda galibiyet elde edebilmişti (5B 8M)

İLK YARI SONUCU | Trabzonspor 1 - 0 Bursaspor