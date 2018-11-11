  Beşiktaş - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

35' Maçta gerginlik giderek artıyor. İkili mücadelelerde sertlik dozajı giderek artıyor.

34' AZ FARKLA! Hafif sağ çaprazdan, ceza alanının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Caner doğrudan kaleyi denedi. Top az farkla üstten auta çıktı.

33' Sivasspor'da David Braz, Güven'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Sivasspor ceza alanının hemen önünde David Braz'ın müdahalesiyle yerde kalan Güven Yalçın takımına çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı.

31' MÜTHİŞ VOLE! Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında içeri kesilen topa Torje gelişine voleyi vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

30' Maçın üçte birlik dilimi karşılıklı gollerle 1-1 berabere geçiliyor.

29' Beşiktaş çok adamla atağa çıktığı anlarda Sivasspor savunmasında boşluklar üretemiyor. Bu nedenle ön alanda top tutmakta güçlük çekiyorlar.

28' Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda Tolga Zengin'in elinden kaçırdığı topu savunma son anda uzaklaştırdı.

27' Bir anda Beşiktaş savunmasının arkasında boşluk bulan Robinho'nun son çizgiden ortasında savunma topu kafayla kornere yolladı.

26' Beşiktaş oyun üstünlüğünü rakibe hissettirmekte oldukça zorlanıyor. Sivasspor etkili bir performans sergiliyor.

24' Tempo bu anlarda bir nebze düştü. Üst üste çalan faul düdüklerinin ve karşılıklı top kayıplarının da bunda etkisi var.

23' @Optacan: Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

22' Bu arada bu mücadelede de Güven Yalçın'a golü attıran Ricardo Quaresma, sezon başından bu yana yaptığı 8 asistle bu alanda liderliği elinde bulunduruyor.

21' Tolgahan'ın tedavisi nedeniyle yaklaşık 1.5 dakika duraklayan oyun şimdi yeniden başladı.

20' Maçta ilk 20 dakika 1-1'lik eşitlikle geçiliyor.

19' Sivasspor'da kaleci Tolgahan bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun duraklıyor.

18' Sivasspor tüm hatlarıyla savunmaya çekildi.

17' Beşiktaş eşitlik golünün ardından kontrolü tamamen eline almaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar yeniden üstünlüğü sağlama amacında.

16' Sivasspor'un anında karşılık vermesiyle maç daha büyük bir heyecan kazandı.

14' GOL! Sivasspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran David Braz, savunmanın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı: 1-1

13' Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça 11'de başlayan genç Güven Yalçın, ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

12' Gol öncesi Quaresma'nın ofsaytta olup olmadığıyla ilgili VAR incelemesi yapıldı ancak herhangi bir ihlal olmadığı belirlendi.

11' GOL! Pepe'nin pasıyla sağ taç çizgisi önünde topu alan Quaresma'nın nefis ortasına kale alanı içinde kafayı vuran Güven Yalçın topu ağlara yolladı: 1-0

10' Maçta ilk 10 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geride kalıyor.

9' BİR ŞUT! Beşiktaş savunmasındaki hata sonrası topu kapan Sivasspor'da Ziya sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta çıktı.

7' Siyah-beyazlı ekip ön alandaki baskısını sürdürüyor. Ancak şu ana dek henüz net bir pozisyon üretemediler.

6' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Sivasspor kendi sahasından çıkmakta zorlanıyor.

4' İki takım da şu an için kontrolü elden bırakmıyor. Her iki taraf da ayağa paslarla ileri çıkmaya çalışıyor.

3' Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

2' Beşiktaş taraftarı ilk düdükle birlikte büyük bir desteğe başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

BEŞİKTAŞ: Tolga , Gökhan , Pepe, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ljajic, Güven, Ryan Babel

@Optacan:Süper Lig'de üç maçtır gol atamayan Sivasspor, Şubat-Mart 2010'dan bu yana ligde üst üste dört karşılaşmayı rakip fileleri havalandırmadan geçmiyor.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamayan Sivasspor (2B 3M), ligde son 17 dış saha karşılaşmasında ise sadece iki galibiyet elde edebildi (5B 10M). Sivasspor, en son küme düştüğü 2015/16 sezonunun ilk beş deplasmanında bu sezonki kadar az puan toplayabilmişti (2 puan).

@Optacan:Sivasspor ile Süper Lig'de iç sahada oynadıği ilk üç maçını kaybeden Beşiktaş, sonrasında rakibine karşı dokuz karşılaşmada sadece bir kez mağlup oldu (5G 3B) ve son üç mücadeleyi kazandı. Bu eşleşmede art arda dört lig galibiyeti alan bir takım yok.

@Optacan:Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'deki 25. randevularına çıkacak. Beşiktaş'ın bu maçlarda rakibine 12-7'lik üstünlüğü bulunuyor (5B).

@Optacan:Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan (%59) ve rakip ceza sahalarında topla en çok buluşan (331) takım.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı 49 lig maçında sadece bir kez (bu sezon Antalyaspor'a karşı) mağlup oldu (41G 7B) ve son üç maçını kazandı.

SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre, Kone

@Optacan:Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan takım Beşiktaş (8). Beşiktaş'ın ligde attığı son altı golün üçü kafa golüydü. Öte yandan; bu sezon Süper Lig'de kafa golü atamayan tek takım olan Sivasspor, Konyaspor'un (6) ardından ligde en fazla kafa golü yiyen beş ekipten biri (4).

@Optacan:Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün beşinde Robinho'nun direkt katkısı var (dört gol, bir asist).

@Optacan:Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de kalesini en az maçta gole kapatan takım (1).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de rakip kalelere en fazla şut çeken iki takım bu maçta karşılaşacak: Sivasspor (181) & Beşiktaş (178).