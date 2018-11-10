SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 10 Nov 2018 | 19:00 | şuan: 19:56
İYS
0 1
Kayserispor
Kayserispor
Ertuğrul Sağlam
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
18' Henry Onyekuru
  Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    AZ FARKLA! Kayserispor'da Mensah, ceza sahası dışından köşeye sert ve isabetli vurdu. Top direği yalayarak auta gitti.
  • 45'
    İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.
  • 44'
    Solda topu alan Atilla Turan'ın ortasını Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı.
  • 43'
    İlk yarıda son anlar artık. Bu dakikalarda Kayserispor yükleniyor.
  • 42'
    Mensah'ın ortasını Galatasaray defansında Ozan karşıladı.
  • 41'
    Kayserispor şimdi sağdan korner kullanıyor.
  • 40'
    Mensah'ın ortasına Umut Bulut yükseldi. Savunmadan da seken top kornere çıktı.
  • 38'
    GOL POZİSYONU! Belhanda sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Ömer bomboş kaldı. Topu kontrol etti. Vurdu. Top kaleci Muammer'den sekti.
  • 36'
    Az önce Sinan Gümüş'ün ceza alanında yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi yapıldı. Hakem bir süre oyunu durdurdu. Ancak penaltı kararı çıkmadı.
  • 35'
    Olexandr Kucher sarı kart gören isim.
  • 35'
    Atilla Turan'ın vuruşu barajdan geri döndü.
  • 34'
    Sofiane Feghouli sarı kart gördü.
  • 34'
    Mensah, Feghouli'nin faulü sonrası yerde kaldı. Kayserispor kaleyi karşıdan gören bir bölgeden frikik atacak. Tehlikeli bölge.
  • 32'
    Mariano'nun kafayla indirdiği topu Sinan Gümüş kontrol etti. Kale önünde bekleyen Onyekuru'ya doğru pasını atmak istedi ama top Kayserispor savunmasında kaldı.
  • 30'
    Galatasaray'da Belhanda, Mensah ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bir süre sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebilecek.
  • 29'
    İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz.
  • 27'
    Kaleyi karşıdan gören bir noktada topu alan Rotman şutunu attı, Galatasaray defansına çarpan top kornere yöneldi. Muslera yetişti ancak hakem topun çizgiyi geçtiğimi işaret etti.
  • 26'
    Galatasaray'da Muslera, kendi yarı alanından kazanılan duran topu uzun kullandı. Top Kayserispor savunmasında kaldı.
  • 24'
    ŞUT! Kayserispor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
  • 23'
    Sinan Gümüş sağdan koşu yaptı. Belhanda bir ara pası yolladı. Ancak Sinan'dan önce kalesinden çıkan Muammer topu uzaklaştırmayı başardı.
  • 22'
    Kayserispor savunmasının arkasına atılan uzun top kaleci Muammer'de kaldı.
  • 22'
    Galatasaray kendi yarı alanında kısa paslarla oyun kuruyor.
  • 20'
    Serdar Aziz orta alanda yerde kaldı. Faul.
  • 18'
    GOL! Galatasaray attı! Feghouli sağda topu aldı. Çizgiye indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı.
  • 17'
    Lopes sarı kart gördü.
  • 17'
    Galatasaray'da Feghouli soldan bindirdi. Son çizgiye inip ortaladı. Top arka direğe yöneldi. Kismeye değmeden dışarıya çıktı.
  • 16'
    Topun başına geçen Mensah'ın sert şutu üstten auta gitti.
  • 14'
    Kayserispor rakip kaleyi karşıdan gören bölgeden serbest vuruş kullanacak.
  • 12'
    Sağdan bindiren Mariano, Belhanda ile bir verkaç yapmak istedi ancak kontrolü iyi değil.
  • 10'
    Ozan'ın Muslera'ya geri pasına Umut pres yaptı. Muslera daa erken davrandı ve topu uzaklaştırdı.
  • 8'
    Rotman'ın ceza alanı dışından sert şutu Galatasaray defansında Maicon'dan döndü.
  • 6'
    Maç tempolu başladı!
  • 5'
    KONTROL EDEMEDİ! Kayserispor için önemli bir şans. Bilal kanattan gelip son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda kalan Umut Bulut istediği gibi kontrol edemeyince top Galatasaray'da kaldı.
  • 3'
    Galatasaray, Kaysrrispor yarı alanından duran top kullanmaya hazırlanıyor.
  • 1'
    Maç başladı!
  • @OptaCan: Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'de 26 kez karşılaştı. Galatasaray bu 26 maçın sadece ikisinde rakibine mağlup oldu (14G 10B).
  • Kayserispor'un 11'i: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut
  • Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan
  • @OptaCan: Ligde bu sezon oynadığı 11 maçın altısında gol atamayan Kayserispor, bu alanda Alanyaspor'un (7) ardından ligin en kötü takımı.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı beş maçın üçünde gol yemeyen Kayserispor, geçen sezonun tamamında iç sahada üç maçta kalesini gole kapatabilmişti.
  • Ve ilk yarı bitti.
  • Merhabalar! Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olacağı maçı an be an sizlere aktaracağız.
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 1 Muammer Yıldırım
  • 50 Oleksandr Kucher 35'
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 89 Atila Turan
  • 2 Tiago Lopes 17'
  • 20 Tjaronn Chery
  • 6 Şamil Çinaz
  • 5 Rajko Rotman
  • 7 Bilal Başacıkoğlu
  • 43 Bernard Mensah
  • 9 Umut Bulut

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Mariano
  • 43 Ozan Kabak
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli 34'
  • 10 Younes Belhanda
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru

Yedekler

  • 33 Silviu Lung
  • 39 Vedat Karakuş
  • 25 Hakan Çıtak
  • 30 Adem Doğan
  • 38 Mert Özyıldırım
  • 18 Silvestre Varela
  • 3 Asamoah Gyan

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 52 Celil Yüksel
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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