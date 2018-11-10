  Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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45'
AZ FARKLA! Kayserispor'da Mensah, ceza sahası dışından köşeye sert ve isabetli vurdu. Top direği yalayarak auta gitti.
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45'
İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.
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44'
Solda topu alan Atilla Turan'ın ortasını Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı.
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43'
İlk yarıda son anlar artık. Bu dakikalarda Kayserispor yükleniyor.
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42'
Mensah'ın ortasını Galatasaray defansında Ozan karşıladı.
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41'
Kayserispor şimdi sağdan korner kullanıyor.
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40'
Mensah'ın ortasına Umut Bulut yükseldi. Savunmadan da seken top kornere çıktı.
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38'
GOL POZİSYONU! Belhanda sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Ömer bomboş kaldı. Topu kontrol etti. Vurdu. Top kaleci Muammer'den sekti.
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36'
Az önce Sinan Gümüş'ün ceza alanında yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi yapıldı. Hakem bir süre oyunu durdurdu. Ancak penaltı kararı çıkmadı.
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35'
Olexandr Kucher sarı kart gören isim.
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35'
Atilla Turan'ın vuruşu barajdan geri döndü.
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34'
Sofiane Feghouli sarı kart gördü.
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34'
Mensah, Feghouli'nin faulü sonrası yerde kaldı. Kayserispor kaleyi karşıdan gören bir bölgeden frikik atacak. Tehlikeli bölge.
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32'
Mariano'nun kafayla indirdiği topu Sinan Gümüş kontrol etti. Kale önünde bekleyen Onyekuru'ya doğru pasını atmak istedi ama top Kayserispor savunmasında kaldı.
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30'
Galatasaray'da Belhanda, Mensah ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bir süre sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebilecek.
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29'
İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz.
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27'
Kaleyi karşıdan gören bir noktada topu alan Rotman şutunu attı, Galatasaray defansına çarpan top kornere yöneldi. Muslera yetişti ancak hakem topun çizgiyi geçtiğimi işaret etti.
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26'
Galatasaray'da Muslera, kendi yarı alanından kazanılan duran topu uzun kullandı. Top Kayserispor savunmasında kaldı.
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24'
ŞUT! Kayserispor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
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23'
Sinan Gümüş sağdan koşu yaptı. Belhanda bir ara pası yolladı. Ancak Sinan'dan önce kalesinden çıkan Muammer topu uzaklaştırmayı başardı.
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22'
Kayserispor savunmasının arkasına atılan uzun top kaleci Muammer'de kaldı.
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22'
Galatasaray kendi yarı alanında kısa paslarla oyun kuruyor.
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20'
Serdar Aziz orta alanda yerde kaldı. Faul.
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18'
GOL! Galatasaray attı! Feghouli sağda topu aldı. Çizgiye indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı.
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17'
Lopes sarı kart gördü.
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17'
Galatasaray'da Feghouli soldan bindirdi. Son çizgiye inip ortaladı. Top arka direğe yöneldi. Kismeye değmeden dışarıya çıktı.
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16'
Topun başına geçen Mensah'ın sert şutu üstten auta gitti.
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14'
Kayserispor rakip kaleyi karşıdan gören bölgeden serbest vuruş kullanacak.
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12'
Sağdan bindiren Mariano, Belhanda ile bir verkaç yapmak istedi ancak kontrolü iyi değil.
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10'
Ozan'ın Muslera'ya geri pasına Umut pres yaptı. Muslera daa erken davrandı ve topu uzaklaştırdı.
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8'
Rotman'ın ceza alanı dışından sert şutu Galatasaray defansında Maicon'dan döndü.
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6'
Maç tempolu başladı!
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5'
KONTROL EDEMEDİ! Kayserispor için önemli bir şans. Bilal kanattan gelip son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda kalan Umut Bulut istediği gibi kontrol edemeyince top Galatasaray'da kaldı.
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3'
Galatasaray, Kaysrrispor yarı alanından duran top kullanmaya hazırlanıyor.
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1'
Maç başladı!
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@OptaCan: Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'de 26 kez karşılaştı. Galatasaray bu 26 maçın sadece ikisinde rakibine mağlup oldu (14G 10B).
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Kayserispor'un 11'i: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut
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Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan
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@OptaCan: Ligde bu sezon oynadığı 11 maçın altısında gol atamayan Kayserispor, bu alanda Alanyaspor'un (7) ardından ligin en kötü takımı.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı beş maçın üçünde gol yemeyen Kayserispor, geçen sezonun tamamında iç sahada üç maçta kalesini gole kapatabilmişti.
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Ve ilk yarı bitti.
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Merhabalar! Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olacağı maçı an be an sizlere aktaracağız.