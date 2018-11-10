  Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

45' AZ FARKLA! Kayserispor'da Mensah, ceza sahası dışından köşeye sert ve isabetli vurdu. Top direği yalayarak auta gitti.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.

44' Solda topu alan Atilla Turan'ın ortasını Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı.

43' İlk yarıda son anlar artık. Bu dakikalarda Kayserispor yükleniyor.

42' Mensah'ın ortasını Galatasaray defansında Ozan karşıladı.

41' Kayserispor şimdi sağdan korner kullanıyor.

40' Mensah'ın ortasına Umut Bulut yükseldi. Savunmadan da seken top kornere çıktı.

38' GOL POZİSYONU! Belhanda sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Ömer bomboş kaldı. Topu kontrol etti. Vurdu. Top kaleci Muammer'den sekti.

36' Az önce Sinan Gümüş'ün ceza alanında yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi yapıldı. Hakem bir süre oyunu durdurdu. Ancak penaltı kararı çıkmadı.

35' Olexandr Kucher sarı kart gören isim.

35' Atilla Turan'ın vuruşu barajdan geri döndü.

34' Sofiane Feghouli sarı kart gördü.

34' Mensah, Feghouli'nin faulü sonrası yerde kaldı. Kayserispor kaleyi karşıdan gören bir bölgeden frikik atacak. Tehlikeli bölge.

32' Mariano'nun kafayla indirdiği topu Sinan Gümüş kontrol etti. Kale önünde bekleyen Onyekuru'ya doğru pasını atmak istedi ama top Kayserispor savunmasında kaldı.

30' Galatasaray'da Belhanda, Mensah ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bir süre sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebilecek.

29' İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz.

27' Kaleyi karşıdan gören bir noktada topu alan Rotman şutunu attı, Galatasaray defansına çarpan top kornere yöneldi. Muslera yetişti ancak hakem topun çizgiyi geçtiğimi işaret etti.

26' Galatasaray'da Muslera, kendi yarı alanından kazanılan duran topu uzun kullandı. Top Kayserispor savunmasında kaldı.

24' ŞUT! Kayserispor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

23' Sinan Gümüş sağdan koşu yaptı. Belhanda bir ara pası yolladı. Ancak Sinan'dan önce kalesinden çıkan Muammer topu uzaklaştırmayı başardı.

22' Kayserispor savunmasının arkasına atılan uzun top kaleci Muammer'de kaldı.

22' Galatasaray kendi yarı alanında kısa paslarla oyun kuruyor.

20' Serdar Aziz orta alanda yerde kaldı. Faul.

18' GOL! Galatasaray attı! Feghouli sağda topu aldı. Çizgiye indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı.

17' Lopes sarı kart gördü.

17' Galatasaray'da Feghouli soldan bindirdi. Son çizgiye inip ortaladı. Top arka direğe yöneldi. Kismeye değmeden dışarıya çıktı.

16' Topun başına geçen Mensah'ın sert şutu üstten auta gitti.

14' Kayserispor rakip kaleyi karşıdan gören bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12' Sağdan bindiren Mariano, Belhanda ile bir verkaç yapmak istedi ancak kontrolü iyi değil.

10' Ozan'ın Muslera'ya geri pasına Umut pres yaptı. Muslera daa erken davrandı ve topu uzaklaştırdı.

8' Rotman'ın ceza alanı dışından sert şutu Galatasaray defansında Maicon'dan döndü.

6' Maç tempolu başladı!

5' KONTROL EDEMEDİ! Kayserispor için önemli bir şans. Bilal kanattan gelip son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda kalan Umut Bulut istediği gibi kontrol edemeyince top Galatasaray'da kaldı.

3' Galatasaray, Kaysrrispor yarı alanından duran top kullanmaya hazırlanıyor.

1' Maç başladı!

@OptaCan: Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'de 26 kez karşılaştı. Galatasaray bu 26 maçın sadece ikisinde rakibine mağlup oldu (14G 10B).

Kayserispor'un 11'i: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan

@OptaCan: Ligde bu sezon oynadığı 11 maçın altısında gol atamayan Kayserispor, bu alanda Alanyaspor'un (7) ardından ligin en kötü takımı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı beş maçın üçünde gol yemeyen Kayserispor, geçen sezonun tamamında iç sahada üç maçta kalesini gole kapatabilmişti.

Ve ilk yarı bitti.