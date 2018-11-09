  Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

19' TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ! Olcay'ın sağ kanattan Rodallega'ya yerden verdiği pasa Kolombiyalı forvet bekletmeden vurmayı denedi, savunmadan seken top sol kanattan ceza sahasına topsuz koşu yapan Novak'ın önünde kaldı. Novak'ın vuruşu ise az farkla auta gitti.

18' Oyunun düşük bir tempoda devam ettiğini söyleyebiliriz.

17' Bu dakikada Yeni Malatyaspor tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda. Set hücumu yapıyorlar.

16' Yeni Malatyaspor oldukça sert oynuyor. Şimdi de Mina, Rodallega'ya arkadan sert bir faul yaptı.

13' Boutaib'den Sosa'ya sert bir faul geldi. Trabzonsporlu oyuncular kart bekliyor ama hakem oralı değil.

10' İlk 10 dakika itibarıyla Trabzonspor'un %67'lik bir topla oynama üstünlüğü bulunuyor. Ama bu üstünlük, oyuna yansımış değil.

9' Yeni Malatyaspor, bundan önceki maçlarda ortaya koyduğu direkt oyun anlayışını bu maçta da devam ettiriyor. Topu Trabzonspor'a bırakıp, pres yoluyla kazandıkları toplarla hızlı çıkmanın peşindeler.

7' Şimdi Chebake de kalktı. Her iki oyuncunun da önemli bir sakatlığı bulunmuyor.

6' Nwakaeme yerden kalksa da Chebake henüz doğrulabilmiş değil. Tedavisi sürüyor.

5' Yeni Malatyaspor ceza sahasında Nwakaeme ile Chebake kafa kafaya çarpıştı. Hakem oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

4' İLK ÖNEMLİ ATAK YENİ MALATYASPOR'DAN! Savunma arkasına atılan pasa çok iyi hareketlenen Boutaib, ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi. Uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

3' Karşılaşmaya ev sahibi Yeni Malatyaspor baskılı başladı.

1' Ve karşılaşma başladı.

Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz ise Malatya'ya götürülmedi.

Yeni Malatyaspor'da ise Ertaç Özbir, Mitchel Donald, Seth Sincere ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacaklar.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'in ardından (8) en fazla maçta kalesini gole kapatan ikinci takım Yeni Malatyaspor (5).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Ahmed, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Boutaib

Trabzonspor XI: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

@OptaCan: Ligdeki son altı maçının üçünü kazanan Yeni Malatyaspor (2B 1M), bundan önceki 12 maçta aynı sayıda galibiyet elde etmişti (4B 5M).

@OptaCan: Yeni Malatyaspor ligde evinde oynadığı son dokuz maçta sadece bir kez yenildi (5G 3B); bu maçların dördünde gol yemediler.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de beş maçtır yenilmiyor (2G 3B); bu sezon ligde yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisi.

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım (12).

@OptaCan: Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Taraflar kendi sahalarındaki maçlardan galip ayrıldı.

@OptaCan: Trabzonspor ligde deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor (16 gol). Bu seri, bordo mavililerin Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi.

@OptaCan: Geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega, geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısını geride bıraktı (beş gol).