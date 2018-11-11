SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 11 Nov 2018 | 18:00 | şuan: 17:49
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erwin Koeman
Alanyaspor
Alanyaspor
Mustafa Camunak
  Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew
  • 22 Michael Frey
  • 31 Islam Slimani

Alanyaspor

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 14 Baiano
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 4 Merih Demiral
  • 8 Giannis Maniatis
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 18 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos
  • 78 Junior Fernandes

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 5 Mehmet Topal
  • 24 Barış Alıcı
  • 14 Mahsun Çapkan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 39 Yassine Benzia

Yedekler

  • 97 İsmail Ünal
  • 17 Kaan Kanak
  • 23 Welinton
  • 88 Taha Yalçıner
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 19 Lucas Villafanez
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 5 Filipe Augusto
  • 13 Bobo
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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