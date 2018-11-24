  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

43' Tempo bu anlarda bir nebze düşmeye başladı.

41' Gökhan Gönül maçın başlamasına kısa bir süre kala ısınırken sakatlanan Medel'in yerine son anda ilk 11'e dahil olmuştu.

40' Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik! Sakatlanan Gökhan Gönül yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.

39' Quaresma sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, Necip'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

38' Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde Faty şutunu çekti, top savunmadan döndü.

37' KARIUS ÇIKARDI! Sağ kanattan Erdem'in ortasında Kubilay'dan seken topu ceza alanı sol çaprazında El Kabir aldı. Onun dar açıya rağmen müthiş şutunda Karius topu kornere çeldi.

36' Mücadele gücü hayli yüksek bir maç oluyor. İkili mücadeleler oldukça sert geçiyor.

35' Djedje'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına sokulan El Kabir'in yerden sert vuruşunda Karius topu son anda kornere çeldi.

34' @Optacan: Adem Ljajic, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

33' Beşiktaş topun kontrolünü istediği gibi sağlıyor. Ankaragücü rakibini savunmada karşılıyor.

31' Maçın üçte birlik dilimi Beşiktaş'ın iki farklı üstünlüğüyle geçildi.

30' Karius'a atılan yabancı maddeler nedeniyle oldukça sinirlenen Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi, 4. Hakem'in uyarısıyla hakem tarafından tribüne gönderildi.

29' Beşiktaş kulübesi ayakta. Maçın başında olduğu gibi yine Karius'un arkasındaki tribünden yabancı maddeler yağıyor.

28' @Optacan: Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıktı ve bu maçlardaki beşinci gol katkısını yaptı (dört gol ve bir asist).

27' GOL! Quaresma'nın topuk pasıyla bıraktığı topla son çizgiye inen Dorukhan yerden içeri çıkardı. Güven'in ayağından seken topu arka direkte Mustafa Pektemek ağlara yolladı: 0-2

26' Beşiktaş bu bölümde kontrolü tamamen eline almış durumda. Ankaragücü kendi sahasından çıkmakta zorlanıyor.

24' Maça oldukça istekli başlayan Ljajic'in bir şutu direkten dönmüş, bir şutunda da top az farkla yandan auta çıkmıştı. Ljajic üçüncü denemede golü buldu.

23' GOL! Etkili paslarla atağa çıkan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'ten topu alan Adem Ljajic, ceza alanı ön çizgisinden nefis vurdu ve top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1

23' Sol kanattan ceza alanına sokulan Pinto yerde kaldı, Ankaragücü cephesinin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

21' Uzak mesafeden Ljajic sert vurdu, top yandan auta çıktı.

20' VAR GOLÜ İPTAL ETTİ! Yaklaşık 2 dakikalık incelemenin ardından Vida'nın gol öncesi ofsaytta olduğu belirlendi ve Mete Kalkavan golü iptal ederek oyunun endirekt serbest vuruşla başlamasını istedi.

19' VAR incelemesi sürüyor. Oyun henüz başlamadı

18' VAR İNCELEMESİ! Gol öncesi Vida'nın ofsaytta olup olmadığı VAR hakemleri tarafından inceleniyor.

17' VIDA ATTI! Quaresma'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Vida ön direkte boş kaldı ve kafayla topu ağlara yolladı: 0-1

16' Beşiktaş sağlı sollu ortalarla Ankaragücü savunmasını zorladı ancak hem Gökhan'ın hem de Caner'in içeri yolladığı toplar sarı-lacivertli savunmadan geçmedi.

14' Maçta tempo bir an olsun düşmüyor. İki takım da atak futbolundan vazgeçmiyor.

13' Ani gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, El Kabir'den pası alan Kubilay ceza sahası dışından topu kaleye yollayamadı.

12' DİREKTEN DÖNDÜ! Mesafe uzak olsa da Adem Ljajic serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, top üst direkten oyun alanına geri geldi.

11' Quaresma'dan pası alan Güven Yalçın, ceza yayının birkaç metre gerisinde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

10' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

9' Oyun faul düdükleri nedeniyle sık sık kesiliyor. Tribünlerdeki gergin hava sahadaki futbolculara da yansımış durumda, sertlik dozajı bir hayli fazla.

8' SON ANDA KARIUS! Sol kanattan son çizgiye inen Kubilay'ın nefis ortasına penaltı noktası üzerinden Kenan Özer gelişine voleyi vurdu, Karius son anda uzandı ve iki hamlede topu kontrol etti.

7' Yaklaşık 2 dakika boyunca duran oyun şimdi yeniden başladı ancak Ankaragücü taraftarının öfkesi maç boyu sürecek gibi görünüyor. Protestolar henüz dinmiş değil.

6' GERGİNLİK! Karius yabancı maddeler nedeniyle kalesine geçmekte zorlanıyor. Kenan Özer de Karius'un bir an evvel yerine geçmesini istiyor. Bu sebeple iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik bir anda tüm sahaya yansıdı, hakemlerin araya girmesiyle oyuncular yatıştı.

5' Karius'un koruduğu kalenin arkasından yabancı madde yağıyor. Mete Kalkavan oraya kadar gitti ve Ankaragücü oyuncularının taraftarı sakinleştirmesini istedi.

4' Karşılaşmanın başında gerginlik üst seviyede. Ankaragücü taraftarının Beşiktaş cephesine yoğun protestoları var.

3' Maç oldukça tempolu başladı. İki ekip de hücum ağırlıklı bir futbol sergileyecek gibi duruyor.

2' Beşiktaş maça hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip sağlı sollu duran toplarla Ankaragücü kalesinde gol arıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Osmanlı Stadı'nın zeminindeki problem nedeniyle TFF bu mücadelenin Kayseri'de oynanmasını kararlaştırmıştı. Dolayısıyla Ankaragücü bugün Beşiktaş'ı Kayseri Kadir Has Stadı'nda ağırlıyor.

@Optacan:Ankaragücü bu sezon ligde en az şut girişiminde bulunan takım (115). Beşiktaş ise bu alanda ligin en iyi ikinci takımı (188). Rakibinden 73 şut daha fazla deneyen Beşiktaş, buna rağmen rakibinden beş gol daha fazla atabildi (15/20).

@Optacan:Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de topladığı her üç puandan biri (6/18), Ricardo Quaresma'nın asistleri ile geldi (sekiz asist).

Beşiktaş'ta Gary Medel, ısınma sırasında adalesinde zorlanma hissettiği için ilk 11'den çıkarıldı. Yerine Gökhan Gönül forma giyecek.

@Optacan:Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligde ilk kez sezonun ilk 12 maçında galibiyet yüzdesi olarak %50'nin altında kaldı (5G 3B 4M). İlk 12 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, son 14 sezondaki en kötü başlangıcını yaptı (2004/05 - 16 puan).

@Optacan:Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B) ve bu maçlarda gol yemedi. Bu, Ankaragücü'nün Beşiktaş'a karşı iç sahada 1970-1976 arasındaki yedi maçlık seriden bu yana elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.

@Optacan:Ankaragücü'nün bu sezon iç sahada attığı gollerin yarısı duran toplardan geldi (4/8). Beşiktaş'ın da ligde bu sezon deplasmanda kalesinde gördüğü gollerde de aynı oran var (4/8).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Ligde deplasmanda beş maçtır kazanamayan Beşiktaş (3B 2M), en son Ocak-Ağustos 2012'de dış sahada daha uzun kazanamama serisi elde etmişti (11 maç - 6B 5M). Ligde deplasmanda iki maçtır kaybeden Beşiktaş, en son Şubat 2011'de art arda üç maç kaybetmişti; serinin son maçında Ankaragücü'ne yenilmişti (1-0).

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek

@Optacan:Evindeki son iki maçını kazanan Ankaragücü, Süper Lig'de Nisan-Mayıs 2009'dan bu yana art arda üç iç saha maçından galibiyetle ayrılamadı. Ankaragücü'nün 2009'daki üç maçlık galibiyet serisine son veren takım Beşiktaş'tı (1-3).

@Optacan:Ankaragücü'nün ligde attığı son dört golün üçünde Thievy Bifouma'nın direkt katkısı var (üç asist).

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Dja Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

Kayseri'de her iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

@Optacan:Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'de 99. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 98 maçın 90'ında Beşiktaş yenilmedi (66G 24B).