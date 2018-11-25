  Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

39' Maç hareketlendi. İki takım da karşılıklı ataklarla etkili oluyor.

37' Trabzonspor baskısını sürdürüyor. Abdülkadir'in nefis kaldırdığı topa Pereira iyi hareketlendi ancak Portekizli oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

36' @Optacan: 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci Harun Tekin (9).

35' Bu arada oyundan çıkması beklenen Ayew yeniden sahaya girdi, tecrübeli oyuncu bir süre kendisini deneyecek.

34' Yusuf Yazıcı üçüncü kez aynı mesafeden, yayın gerisinden şutunu çekti. Top bu kez Harun'un solundan, yandan auta çıktı.

33' Elinde bir problem olan Andre Ayew acı içerisinde kenara geldi, birazdan zorunlu bir değişiklik gerçekleşebilir.

32' Fenerbahçe'de Ayew bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun bir süredir duraklıyor. Kenarda da Barış Alıcı ısınıyor.

31' Maçın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. Bu bölümde çok daha etkili görünen Trabzonspor bir de penaltı kaçırdı.

30' HARUN'DA KALDI! Trabzonspor bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Nwakaeme'nin indirdiği topa Rodallega kafayı vurdu, top kaleci Harun'da kaldı.

29' BİR ŞUT! Yusuf Yazıcı hafif sağ çaprazdan, uzak mesafeden bir kez daha şansını denedi, top yandan auta çıktı.

28' Trabzonspor baskıya devam ediyor. Fenerbahçe savunması zor anlar yaşıyor.

27' Penaltı sonrası yaşanan karambolde Trabzonsporlu oyuncular topu yine kaleye göndermeyi başaramadı. Aut...

26' PENALTI KAÇTI! Rodallega'nın kullandığı penaltıda Harun sağına yattı ve topu çıkardı.

25' Penaltıya sebebiyet veren Slimani sarı kart gördü.

24' PENALTI! Yusuf Yazıcı'nın serbest vuruştan şutunda top barajdaki Slimani'nin eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

23' Yusuf Yazıcı topun başında. Kritik bir an olabilir.

22' Abdülkadir sağ kanattan hızla içeri girmek isterken Eljif'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, Trabzonspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

21' Trabzonspor bu bölümde üst üste kazandığı duran toplarla Fenerbahçe kalesine yükleniyor.

20' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu ön direkte kafayla karşıladı.

19' Sağ taç çizgisi önünde Valbuena'yla girdiği ikili mücadelede Pereira yerde kaldı, Trabzonspor serbest vuruş kazandı.

18' Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Pereira ceza sahası dışından şutunu çekti, top savunmada Skrtel'den döndü.

17' KAÇTI! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeri doldurulan uzun topu Slimani göğsüyle indirdi, Valbuena'nın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

15' Fenerbahçe uzun bir süre sonra rakip yarı alana geçmeyi başardı ancak köşe vuruşunda etkili olamadılar.

14' Valbuena'yla verkaç yaptıktan sonra sağ kanattan ceza alanına sokulan Eljif'in içeriye gönderdiği topu savunma iki hamlede kornere yolladı.

13' Trabzonspor kontrolü eline aldı. Fenerbahçe tüm hatlarıyla kendi yarı alanında bekliyor.

12' Maçın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor. Tempo giderek artıyor.

11' Üst üste gelen etkili şutların ardından Trabzonspor tribünleri de hareketlendi. Bordo-mavililer takımlarına yoğun bir destek veriyor.

10' BU KEZ NWAKAEME! Ayağa paslar sonrası ceza alanının hemen dışında topu alan Nwakaeme şık bir plase vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

9' Trabzonspor bu anlarda çok adamla etkili gelmeye başladı.

8' İki takım da hala birbirlerini tartıyor. Henüz kontrolü tam anlamıyla eline alan taraf olmadı.

7' MÜTHİŞ ŞUT! Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Yusuf Yazıcı önünü boşalttı ve uzaklardan çok sert vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

6' Top Fenerbahçeli oyuncuların ayağındayken tribünlerden yoğun bir uğultu yükseliyor.

5' Taç çizgisi üzerinde topu alan Slimani sol kanattan hızla ilerledi, köşe gönderinden ortasını yaptı ancak top savunmada Hüseyin'den döndü. Fenerbahçe yeniden atak hazırlığında.

4' Tedavisi tamamlanan Rodallega oyuna döndü. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

3' Rodallega topsuz alanda bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için Fenerbahçeli oyuncular topu dışarı gönderdi.

2' Sağ kanattan şık hareketlerle ilerleyen Pereira ceza alanına girer girmez sert bir orta kesti, kaleci Harun ön direkte topu kontrol etti.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!

@Optacan:Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son 39 golün 26'sı maçların ilk yarılarında geldi (%67).

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

@Optacan:Süper Lig'de bu sezon oynadığı altı deplasman maçının birini kazanan Fenerbahçe (2B 3M), son üç deplasman maçında galip gelemedi (2B 1M). Sarı lacivertliler en son Aralık 2013 - Şubat 2014 arasında dış sahada dört maçlık kazanamama serisi yaşamıştı.

@Optacan:Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Burak Yılmaz'ın ismi yer alıyor.

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabildi ancak bu maçlarda sadece bir kez mağlup oldu (8B).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev bir maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

@Optacan:Bu sezon forma giydiği ilk yedi resmi maçta gol katkısı yapamayan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (iki gol, üç asist).

@Optacan:Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 91 randevularına çıkacak. Önceki 90 maçta Fenerbahçe'nin 37-22'lik üstünlüğü bulunuyor (31B).

@Optacan:Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan son üç maç berabere sonuçlandı. Bu fikstürde daha önce art arda dört maçlık beraberlik serisi yaşanmadı.

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son 35 maçta sadece iki kez yenildi (20G 13B) ve son 17 maçtır rakibine yenilmiyor (9G 8B). Trabzonspor'un Süper Lig'deki son Fenerbahçe galibiyeti Ağustos 2010'da gelmişti (3-2).

@Optacan:Hugo Rodallega bu sezon attığı gollerle takımı Trabzonspor'a en fazla puan kazandıran isim (altı gol, altı puan). Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 23 lig maçında beş gol atan Rodallega, bu sezon 12 maçta bu sayıyı geçmeyi başardı (6).

@Optacan:Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı ilk yedi resmi maçta gol katkısı yapamayan Michael Frey, son beş resmi maçta beş gole direkt katkı yaptı (dört gol, bir asist).

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana Kasımpaşa'nın ardından (110) iç sahada en fazla gol yiyen ikinci takım Trabzonspor (102). Aynı zaman dilimi içinde ligde Fenerbahçe'den daha fazla deplasman golü atan takım yok (129).

@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 18 maçın sadece dördünü kazanabildi (4B 10M), ancak bu galibiyetlerin tamamı Galatasaray'a karşı geldi.