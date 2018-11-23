  Galatasaray - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

44' Mücadelede ortalık geriliyor! Fernando ile Jevtovic tartışıyor.

43' Galatasaray bu kez de sol kanattan Ömer Bayram ile etkili geliyor! Ömer'in açtığı ortaya yükselen Onyekuru, topa dokunamıyor.

41' Konyaspor Jahovic ile etkili geldi! Muslera ile karşı karşıya kalan golcü oyuncu son vuruşta başarılı olamayınca topu filelerle buluşturamıyor.

40' Galatasaray arka arkaya taç atışlarıyla Konyaspor ceza sahasına çok yaklaştı fakat Ömer Bayram sol köşede topu kaybediyor.

37' Galatasaray savunması Muslera'ya döndü. Jahovic'in baskısında topu uzaklaştırmak yerine rakibine çalım atan Muslera, sarı kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getiriyor.

36' Maçta tempo yavaş yavaş yükseliyor.

33' Jevtovic ile orta yuvarlağa yakın bir noktada çarpışan Fernando yerde kalıyor. Brezilyalı yıldızın önemli bir şeyi yok.

32' Mücadelenin ilk 30 dakikasında Galatasaray'ın topla oynama oranı %65.8 iken, Konyaspor %34.2'lik yüzdeye sahip.

29' Fernando, Konyaspor orta sahasına yaptığı baskıdan sonuç alıyor. Brezilyalı yıldız topu kaptıktan sonra Eren ile topu buluşturdu fakat golcü oyuncunun şutu üstten auta çıkıyor.

27' Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli, Mariano'yu savunmanın arkasına sarkıttı fakat Brezilyalı'dan önce kaleci Serkan topa müdahale ediyor.

27' Mariano - Feghouli ortaklığı ilk 25 dakikada sarı kırmızılıların etkili ataklar geliştirmesine sebep oluyor.

25' Galatasaray 2 dakikadan fazla süredir topun kontrolünü asğlıyor.

23' Galatasaray savunmaya iyi dönüyor. Konyaspor top çeviriyor.

23' Konyaspor tamamiyle kendi yarı sahasına çekildi. Galatasaray rakip yarı sahada top çeviriyor.

22' Konyaspor, Galatasaray'ın orta alandaki top kaybı sonrası kontra atağa çıkıyor.

20' Galatasaray çok organize bir şekilde sağ kanattan geldi. Mariano, kale çizgisine hareketlenen Feghouli ile topu buluşturdu. Cezayirli oyuncunun açtığı ortadan Eren faydalanmıyor. Konyaspor kale vuruşu kullanacak.

18' İLK TEHLİKE! Konyaspor'da Jahovic'in ceza sahası dışına indirdiği kafa topunda Ömer Ali'nin sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıkıyor.

18' Savunmada pas yaparak hücum organizasyonu geliştirmeye çalışan Galatasaray'da Maicon, rakip savunmanın arkasına sarkan Mariano'yu topla buluşturdu fakat Brezilyalı oyuncu topun kontrolünü sağlayamıyor.

17' Onyekuru sol kanattan hücuma çıkmaya çalışırken, top taca çıkıyor.

15' Serbest vuruştan faydalanamayan sarı kırmızılılar, Konyaspor'un top kaybı sonrası yaptığı faulün ardından kaleyi merkezden gören bir noktadan bir serbest vuruş daha kullanıyor.

14' Galatasaray kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında Selçuk var.

13' Selçuk ve Traore'nin ikili mücadelesinde Konyaspor'lu oyuncu yerde kalıyor. Yeşil beyazlılar, sağ köşeden serbest vuruş kullanıyor.

13' @OptaCan: Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 300. resmi maçına çıktı. Uruguaylı kaleci sarı kırmızılıların tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu.

11' İlk 10 dakikaya karşılıklı top kayıplarının damga vurduğunu söyleyebiliriz.

9' Konyaspor köşe vuruşunun ardından açık alanda topla buluşan Selçuk, rakip yarı sahaya kadar topu taşıdıktan sonra kaybediyor. Top Konyaspor savunmasının kontrolünde...

8' Mücadelenin ilk köşe vuruşunu Konyaspor sol taraftan kullanacak.

7' Skubic'in uzun pasında Serdar ile çarpışan Jahovic bir süre yerde kalıyor.

5' İlk 5 dakika Fernando'nun uzaktan bulduğu şut fırsatı haricinde orta sahada alan kapma mücadelesi halinde geçiyor.

4' Kayserispor maçında olduğu gibi sarı kırmızılı takım üçlü savunma ile Konyaspor'un karşısına çıktı.

3' Onyekuru'nun sol kanatta buluştuğu topu orta alanda boşta bulunan Fernando ile buluşturdu. Brezilyalı yıldızın sert şutunu Serkan aynı güzellikte çıkarttı.

1' Galatasaray ilk dakikayı kendi yarı sahasında top çevirerek geçiriyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başlıyor.

@OptaCan: Konyaspor'un Süper Lig tarihinde galibiyet elde edemeden en fazla maça çıktığı deplasman Galatasaray deplasmanı. Galatasaray'ın evinde oynadığı 17 maçın 15'ini kaybeden Konyaspor (2B), bu maçların sadece birinde gol yemedi.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası içinden en fazla gol atmayı başaran dört takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Galatasaray -18 & Konyaspor - 17.

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic

@OptaCan: Konyaspor'un ligde topladığı 17 puanın yedisi, Mustapha Yatabare'nin bu sezon yaptığı gol katkılarıyla geldi (beş gol, iki asist). Bu sezon Konyaspor'un deplasmanda attığı dokuz golün beşinde Yatabare'nin katkısı var (iki gol, iki asist).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de savunma oyuncularından en fazla gole katkısı elde eden takım Galatasaray (12 - yedi gol, beş asist).

@OptaCan: Süper Lig'deki son Galatasaray galibiyetini 15 sene önce elde eden Konyaspor, Eylül 2003'teki maçtan bu yana Galatasaray'ı yenemiyor (23 maç - 4B 19M). Konyaspor'un son Galatasaray galibiyetinde, Galatasaray'ın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Mutlu akşamlar! Süper Lig'in 13.hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ozan, Ömer, Fernando, Selçuk, Onyekuru, Feghouli, Eren

@OptaCan: Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ardından (sekizer) duran toplardan en fazla gol bulan beş takımın ikisi Galatasaray ve Konyaspor (yedişer). Buna ek olarak, Konyaspor ligde duran toplardan en fazla gol yiyen dört takımdan biri (8).

@OptaCan: Süper Lig'de evinde oynadığı son 25 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray (22G 3B), bu alanda ligde halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi. Evindeki son iki maçta berabere kalan sarı kırmızılılar, Nisan 2016'dan bu yana (3B) iç sahada art arda üç maçını galibiyetsiz tamamlamadı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda sadece bir maç kaybeden Konyaspor, Başakşehir ile birlikte deplasmanda en az maç kaybeden iki takımdan biri. Bu sezon aynı zamanda dış sahada iki maç kazanan Konyaspor, ligde geçen sezonun tamamında iki deplasman galibiyeti elde edebilmişti (3B 12M).

@OptaCan: Galatasaray ve Konyaspor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 32'sinde yenilmedi (27G 5B).