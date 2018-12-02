  Beşiktaş - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

45' Mariano sarı kart gördü.

45' İlk yarıda son anlar...

45' LJAJIC VURDU, MUSLERA! Ljajic'in kullandığı frikiği Muslera son anda kornere tokatladı.

45' GÜVEN YERDE! Beşiktaş Galatasaray savunmasını az adamla yakaladı. Güven topu aldı. Galatasaray ceza alanına sokulmak isterken Mariano onu düşürdü. Şimdi tehlikeli yerden frikik!

45' SON ANDA VIDA! Onyekuru defansın arkasına sarktı. Şut açısı bulamadan Vida topa kaydı ve tehlikeyi önledi.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika eklendi.

45' Galatasaray'da Onyekuru, kanattan seri hareketlerle Beşiktaş ceza alanına girdi. Quaresma defansına yardıma geldi ve top kornere yolladı.

44' HAYIR DEDİ! Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Galatasaray'ın elle oynama beklediği pozisyonu izledi. Penaltı olmadığına karar verdi. Oyun kaldığı yerden devam edecek.

44' Bu arada Cüneyt Çakır, elle oynamayı incelemek için VAR'da! Galatasary penaltı kazanabilir.

43' Beşiktaş ceza sahası içinde Vida bir kez daha sakatlık geçiriyor. Medel ile çarpıştı.

43' Bu arada maçta gerginlikler devam ediyor. Selçuk ile Medel arasında yaşanan gerginlikten sonra hakem Cüneyt Çakır sakin olmaları konusunda uyardı.

42' Selçuk sarı kart gördü.

42' Az önce Eren'in yerde kaldığı pozisyonu Cüneyt Çakır aut olarak değerlendirdi. Eren, şutunu çektikten sonra yerde kalmış ve bir süre penaltı beklemişti.

41' İki takım oyuncuları arasında yaşanan itişmenin ardından Fernando da sarı kart gördü.

40' Az önceki karkaşadan soonra Medel sarı kart gördü.

40' ORTALIK KARIŞTI! Fernando, topu tutan Karius'tan topu vermesini istedi. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Bir süre gerginlik devam etti.

39' Eren Derdiyok, ceza alanı hemen önünde yerde kaldı. Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı. Şimdi Çakır, VAR ile iletişim halinde.

38' LJAJIC VURDU! Galatasaray ceza alanının sağında boş kalan Ljajic topu aldı. Bekletmeden çok sert vurdu. Top iyi yer tutan kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

37' Quaresma'nın kullandığı kornere Vida yükseldi ama ondan önce Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı.

37' Beşiktaş, Dorukhan'ın yerde kalması ile orta alandan duran top kazandı. Quaresma topun başına geçti. Onun ortasını Galatasaray savunması kornere çeldi.

36' Onyekuru, Feghouli'yi bir tek pasla soldan ceza alanına soktu ancak ofsayt bayrağı havada...

34' DİREK! Selçuk korneri kullandı. Kornerde ileri çıkan Ozan ceza alanında dokundu, top direkten döndü. Galatasaray beraberliğe çok yaklaştı.

33' Cüneyt Çakır, kale sahası içinde Miacon ve Necip'i uyardı.

33' Galatasaray orta alanda faul kazandı. Duran topta Selçuk ceza alanına doldurdu, Vida kafayla karşıladı. Şimdi korner.

31' Selçuk İnan'ın birinci direğe ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

31' Galatasaray, şimdi sağ kanattan korner kullanacak. Selçuk topun başında.

30' Bu arada Beşiktaş'ın bu maçta kazandığı penaltı, 2010'dan beri derbilerde kazandığı ilk penaltı olarak kayıtlara geçti.

29' Kendi yarı alanında topu alan Ozan Kabak'ın uzun topu direkt kaleci Karius'ta kaldı.

28' MUSLERA! Sağ kanatta topu alan Ljajic, ortasını yolladı. Galatasaray ceza alanında boş kalan Dorukhan'ın kafa vuruşu Muslera'nın kucağında kaldı.

27' Quaresma'nın kullandığı korneri Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

26' Quaresma'dan pasını alan Adriano, son çizgiye indi ve ortasını yolladı, Galatasaray defansından seken top kornere çıktı.

26' Bu arada, Galatasaray'ın Süper Lig'de kalesinde gördüğü son 11 golün 6'sı penaltılardan geldi.

25' SON ANDA AYAK KOYDU! Sağdan Quaresma'dan gelen ortayı ceza alanı solunda kontrol eden Mustafa'nın sert şutuna Galatasaray defansında Fernando son anda ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.

23' Bu arada tedavisi tamamlanan Vida oyuna devam ediyor.

22' Az önce yaşanan pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, çift vuruşta Ljajic'in şutunda Galatasaray barajından seken topu VAR ile tekrar izlemiş ve barajın içinde yer alan Eren Derdiyok'un elle oynadığına karar vermişti. Devamında penaltı vuruşunda Ljajic de golünü atıp Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirmişti.

22' Bu arada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sakatlandı. Şimdi sahada yerde. Sağlık ekipleri oyun alanında.

20' Beşiktaş, derbide ilk 20 dakika 1-0 öne geçmeyi başardı.

18' GOL! Ljajic penaltıdan golü attı ve derbide Beşiktaş 1-0 önde!

17' Eren Derdiyok sarı kart gördü.

17' Cüneyt Çakır VAR'ı izlemeye gitti! Penaltı mı gelecek?

17' PENALTI! Cüneyt Çakır, az önceki çift vuruşta barajdan seken topu elle oynama olarak değerlendirdi. Beşiktaş için öne geçme şansı!

17' VAR, az önceki çift vuruşu inceliyor.

16' Mariano, ters kanattaki Nagatomo'ya bir uzun top atıp oyun yönünü değiştirmek istedi. Ancak Nagatomo topu alamadı.

15' BARAJDAN! Caner, Ljajic ile beraber kullandı. Caner dokundu, Ljajic sert vurdu. Top barajdan döndü.

15' Beşiktaş ceza alanı içinden çift vuruşu kullanmaya hazırlanıyor.

14' ÇİFT VURUŞ! Tehlikeli yer... Mustafa ile girdiği mücadelede ayağı tehlikeli kalkan Ozan'ın hareketinden sonra Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı.

13' SOLDAN AUT! Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic sağ çaprazda topu aldı. Ters köşeye plaseyi yolladı. Top az farkla auta gitti.

12' Bu anlarda oyunun kontrolünün Beşiktaş'ta olduğunu söyleyebiliriz.

12' Orta alanda topu alan Selçuk İnan, savunma arkasına koşu yapan Eren'i gördü ancak pası Necip kafayla kesti.

10' İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Beşiktaş pas oyunu ile rakip ceza alanına baskı yapıyor. Galatasaray ise zaman zaman Oynekuru'yu kullanarak Beşiktaş defansında bir anlık boşluk arıyor.

8' SERT ŞUT! Mariano sağ kanattan geldi. Ortasını yolladı. Ceza alanı içinde Onyekuru topu sırtı dönük şekilde aldı. Ardından Feghouli'yi gördü. Cezayirli oyuncunun sert şutu üstten auta gitti.

7' TEHLİKE! KALE BOŞ! Ljajic Galatasaray ceza alanına doğru topu doldurdu. Güven'le beraber Muslera da topa yükseldi. Muslera yerde kaldı. Bir an kale boştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

5' Quaresma, Adriano ile bir verkaç yapmak istedi fakat Adriano'nun son dokunuşu taca çıktı.

4' Maicon kendi yarı alanından uzun bir topla Eren'i gördü. Eren de tek topla Onyekuru'yu kaçırmak istedi fakat pası isabetsiz.

3' Sol kanattan bindiren Caner'in yerde ortasını kale önünde Ljajic tek topla Mustafa'ya bırakmak istedi ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

2' ORTA! Sol kanatta topla buluşan Güven'in ortasını kaleci Muslera çıkarak zor da olsa kontrol etti.

1' Maçın başlamasıyla beraber Beşiktaş taraftarının yoğun bir desteği var.

1' Maç başladı!

1' Necip, orta alandan bir uzun topla kanattan kaçan Quaresma'yı düşündü ama Galatasaray savunması araya girdi.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren

@OptaCan: Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de 120 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı 44-34'lük üstünlüğü bulunuyor (42B).

@OptaCan: Aralık ayında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan 16 Süper Lig maçında taraflar yedişer galibiyet elde etti (2B).

Dev derbi geldi çattı! Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven