  Kayserispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

10' Sağ açıkta topu alan Yusuf, defansın arkasına sarkmak isteyen Rodallega'yı gördü ama Varela araya girdi.

9' Trabzonspor şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

8' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.

6' Kayserispor'da Mensah kaleyi karşısına alıp şut açısı aradı ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.

4' Trabzonspor'un kazandığı duran topu Sosa kullandı. Yusuf kafayı vurdu. Seken topta karambol yaşandı ancak hakem bu anda faulü işaret etti.

2' Bu arada Kayserispor'da Lopez yerde. Kalkamadı. Şimdi sağlık ekibi oyuncunun tedavisi için oyun alanında.

1' Maç başladı!

1' Maçın hemen başında Kayserispor'dan Chery, sağdan gelip ortasını yolladı ancak Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.

Merhabalar! Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Bu maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Olcay, Nwakaeme, Rodallega

@OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği son sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen Kayserispor (1B 6M), bu maçların beşinde rakibine gol atamadı.

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Mensah, Varela, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut

@OptaCan: Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13-6'lık Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (7B).

@OptaCan: Kayserispor Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde karşılaştığı son dört maçta galibiyet alamadı ve hiç gol atamadı (1B 3M). Sarı kırmızılı ekibin Trabzonspor'a iç sahada attığı son gol Mayıs 2013'te geldi.

@OptaCan: Ligdeki son yedi maçında sadece bir kez yenilen Trabzonspor (3G 3B); bu yedi maçtan önceki son iki maçını kaybetmişti.