  Kayserispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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10'
Sağ açıkta topu alan Yusuf, defansın arkasına sarkmak isteyen Rodallega'yı gördü ama Varela araya girdi.
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9'
Trabzonspor şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
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8'
Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.
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6'
Kayserispor'da Mensah kaleyi karşısına alıp şut açısı aradı ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.
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4'
Trabzonspor'un kazandığı duran topu Sosa kullandı. Yusuf kafayı vurdu. Seken topta karambol yaşandı ancak hakem bu anda faulü işaret etti.
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2'
Bu arada Kayserispor'da Lopez yerde. Kalkamadı. Şimdi sağlık ekibi oyuncunun tedavisi için oyun alanında.
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1'
Maç başladı!
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1'
Maçın hemen başında Kayserispor'dan Chery, sağdan gelip ortasını yolladı ancak Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.
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Merhabalar! Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Bu maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.
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Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Olcay, Nwakaeme, Rodallega
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@OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği son sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen Kayserispor (1B 6M), bu maçların beşinde rakibine gol atamadı.
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Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Mensah, Varela, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
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@OptaCan: Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13-6'lık Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (7B).
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@OptaCan: Kayserispor Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde karşılaştığı son dört maçta galibiyet alamadı ve hiç gol atamadı (1B 3M). Sarı kırmızılı ekibin Trabzonspor'a iç sahada attığı son gol Mayıs 2013'te geldi.
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@OptaCan: Ligdeki son yedi maçında sadece bir kez yenilen Trabzonspor (3G 3B); bu yedi maçtan önceki son iki maçını kaybetmişti.
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@OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, bordo mavililerin Süper Lig'de Ağustos 2002'den bu yana deplasmanda en uzun süre gol yedikleri seri (Mart 2001 - Ağustos 2002, 24 maç).