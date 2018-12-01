SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 01 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 19:15
12'
0 0
Kayserispor
Kayserispor
Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Kayserispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 10'
    Sağ açıkta topu alan Yusuf, defansın arkasına sarkmak isteyen Rodallega'yı gördü ama Varela araya girdi.
  • 9'
    Trabzonspor şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
  • 8'
    Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.
  • 6'
    Kayserispor'da Mensah kaleyi karşısına alıp şut açısı aradı ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.
  • 4'
    Trabzonspor'un kazandığı duran topu Sosa kullandı. Yusuf kafayı vurdu. Seken topta karambol yaşandı ancak hakem bu anda faulü işaret etti.
  • 2'
    Bu arada Kayserispor'da Lopez yerde. Kalkamadı. Şimdi sağlık ekibi oyuncunun tedavisi için oyun alanında.
  • 1'
    Maç başladı!
  • 1'
    Maçın hemen başında Kayserispor'dan Chery, sağdan gelip ortasını yolladı ancak Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.
  • Merhabalar! Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Bu maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.
  • Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Olcay, Nwakaeme, Rodallega
  • @OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği son sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen Kayserispor (1B 6M), bu maçların beşinde rakibine gol atamadı.
  • Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Mensah, Varela, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
  • @OptaCan: Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13-6'lık Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (7B).
  • @OptaCan: Kayserispor Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde karşılaştığı son dört maçta galibiyet alamadı ve hiç gol atamadı (1B 3M). Sarı kırmızılı ekibin Trabzonspor'a iç sahada attığı son gol Mayıs 2013'te geldi.
  • @OptaCan: Ligdeki son yedi maçında sadece bir kez yenilen Trabzonspor (3G 3B); bu yedi maçtan önceki son iki maçını kaybetmişti.
  • @OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, bordo mavililerin Süper Lig'de Ağustos 2002'den bu yana deplasmanda en uzun süre gol yedikleri seri (Mart 2001 - Ağustos 2002, 24 maç).
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 4 Levent Gülen
  • 2 Tiago Lopes
  • 20 Tjaronn Chery
  • 6 Şamil Çinaz
  • 10 Deniz Türüç
  • 43 Bernard Mensah
  • 9 Umut Bulut
  • 18 Silvestre Varela

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Yedekler

  • 39 Vedat Karakuş
  • 1 Muammer Yıldırım
  • 50 Oleksandr Kucher
  • 25 Hakan Çıtak
  • 30 Adem Doğan
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 38 Mert Özyıldırım
  • 7 Bilal Başacıkoğlu
  • 3 Asamoah Gyan
  • 29 Kazım Çelik

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 91 Zeki Yavru
  • 5 Majid Hosseini
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
P
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