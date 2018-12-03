  Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

44' Asist Mathieu Valbuena

44' Gol Roman Neustädter

43' AUT! Kasımpaşa mücadelede ikinci gole yaklaştı. İlk golün asistini yapan Trezeguet, ceza sahasına girmeden aşırtma bir şut denedi ama top auta gitti.

42' Kasımpaşa atağında Eduok'un ceza sahası dışından şutu savunmaya çarptı. Devam eden pozisyonda sağ kanatta topla buluşan Popov ortayı yaptı ama savunma kafayla karşıladı.

40' AZ FARKLA AUT! Mehmet Ekici ceza sahası dışında uzak mesafeden topu düzeltti ve sert bir şut gönderdi ancak yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

39' KARŞI KARŞIYA KAÇTI! Kasımpaşa bu dakikada harika bir kontra atağa çıktı. Hızlı gelişen hücumda Trezeguet'nin sağına verdiği pas Eduok'a gitti ve golcü oyuncu sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak aşırtma denemesi üstten autla neticelendi.

38' Fenerbahçe sol kanatta ceza sahasına çapraz noktada duran top kazandı. Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortayı Ramazan yumrukladı.

37' Fenerbahçe'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken topa Eljif vurdu, top auta gitti.

36' Fenerbahçe bu dakikada adeta rakip ceza alanı çevresine kamp kurdu. Sağlı sollu yapılan ortaların ardından Valbuena'nın sağdan yaptığı ortayı savunma kornere gönderdi.

35' Kasımpaşa öne geçtikten sonra biraz geriye çekildi. Fenerbahçe beraberlik için rakip yarı alanda daha çok zaman geçiriyor.

33' HARUN ÇIKARDI! Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir şut gönderdi, kaleci Harun topu tokatladı.

31' TEHLİKELİ AN! Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sağ kanattan çizgiye indi ve topu sert bir şekilde içeri çevirdi, yerden çok hızlı giden top Ramazan'ın da arkasından kaleye paralel bir şekilde diğer kanada gitti.

30' Organize gelişen Fenerbahçe atağında Barış Alıcı sağ kanattan harika bir orta kesti ancak savunmanın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı. Fenerbahçe atağı sürüyor.

29' Mücadelede üçte birlik dilim geride kaldı. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe deplasmanında Diagne'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

27' Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın yaptığı ortada sarı-lacivertli oyuncular için ofsayt bayrağı kalktı.

26' Kasımpaşa'da Tarkan Serbest, Mehmet Topal'ın yüzüne ayağıyla yaptığı sert hamle sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

26' Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Barış Alıcı ile Isla'nın paslaşmasında Şilili futbolcu çizgiye inip ortayı yaptı ama kaleci Ramazan kontrolü sağladı.

25' YANDAN AUT! Fenerbahçe beraberliğe yaklaştı. Valbuena'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan içeri kestiği ortaya Slimani kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

24' Mbaye Diagne, bu sezon 14. lig maçında 15. golünü kaydetti.

23' Mbaye Diagne'nin attığı gol, VAR odasında ofsayt şüphesiyle izlendi ancak karar değişmedi. Biraz önce penaltı kaçıran Diagne, attığı golle kendini affettirdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

22' GOL! Kasımpaşa golü buldu! Gelişen konuk ekip atağında Trezeguet'nin ceza sahası dışında sağ çapraza yakın bölgeden yaptığı ortaya Diagne kafayı vurdu ve top ağlara gitti.

21' Kasımpaşalı Özgür Çek, Mehmet Ekici ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bir süre yerde kalan Özgür Çek, sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

20' Karşılaşmada 20 dakikalık zaman dilimi geride kaldı. Oyun karşılıklı ataklarla hızlı başlarken Kasımpaşa'nın kaçırdığı penaltı sonrası ipleri Fenerbahçe bir nebze eline almaya başladı.

18' Fenerbahçe sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. İçeri yapılan ortada kafayı Mehmet Topal vurdu ama top auta gitti.

17' Fenerbahçe son dakikalarda Barış Alıcı'yla çok tehlikeli geliyor. Genç oyuncu yine sağ çaprazdan içeri girdi ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

16' KAÇTI! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Topal kafayı vurdu, arka direkte top boşa çıktı ve Neustadter'in yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.

13' Sağ çaprazdan gelişen Fenerbahçe atağında Barış Alıcı rakiplerinden sıyrılmak isterken savunmayı geçemedi ve atak sona erdi.

11' Oldukça tempolu başlayan mücadelenin henüz ilk dakikaları hareketli geçiyor.

10' VAR DEVREDE! Harun, Diagne'nin penaltısını çıkardı. Penaltıyı tamamlayan Eduok'un attığı golü hakem VAR'dan izledi ve gol iptal edildi!

7' Mauricio Isla, penaltı pozisyonunda topa elle dokunduğu için sarı kart gördü.

7' PENALTI! Kasımpaşa, Diagne'nin şutunda Isla'nın topa elle dokunması sonucu 7. dakikada penaltı kazandı!

6' Mücadelede iki takım da istekli ve tempolu bir görüntü sergiliyor.

5' Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Mehmet Ekici'nin hızla kullandığı duran topta içeri kestiği ortayı savunmada Ben Youssef karşıladı.

4' Kasımpaşa'da hücuma gönderilen uzun topu Özgür Çek sol kanatta kontrol etti, içeri girmek isterken Isla'yla ikili mücadeleyi geçemedi ve sonrasında rakibine faul yaptı. Kasımpaşa atağı sona erdi.

3' Maç oldukça süratli başladı. Bu kez de Fenerbahçe Valbuena ile hızlı hücuma çıktı ancak rakip ceza sahası içinde Mehmet Ekici'ye gönderilen pasta deneyimli oyuncu topa yetişemedi ve şut şansını kaybedip kayarak düştü.

2' Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortayı savunma karşıladı.

2' İlk atak Kasımpaşa'dan geldi. Popov'un sağ kanattan içeri gönderdiği orta savunmadan dönerken Popov'un gelişine vurduğu sert şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

İki takımın da 11'i belli oldu.

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Özgür Çek, Sadiku, Tarkan Serbest, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagna

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında gol atmayı başaran tek takım Kasımpaşa. İstanbul temsilcisi aynı zamanda ligdeki son 31 maçının 30'unda gol atmayı başardı (toplam 62 gol).

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.

@OptaCan: Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (29) ve toplamda maçlarında en fazla gol olan takım (48). Fenerbahçe ise bu sezon ligde en az gol atan dördüncü takım (12).

@OptaCan: Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 30 kez karşılaştılar. Fenerbahçe bu maçların 24'ünü kazandı (3B 3M).

@OptaCan: Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya puan kaybettiği altı maçın beşinde, sarı lacivertlilerin teknik direktörü yabancıydı. Fenerbahçe teknik direktörü olarak ligde Kasımpaşa'ya puan kaybeden tek yerli teknik direktör Aykut Kocaman (Eylül 2012, 2-0).

@OptaCan: Kasımpaşa, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son sekiz maçın dördünde rakibine gol atamadı. Bu maçlarda toplam beş gol kaydeden Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe 22 gol kaydetti. Toplamda, Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (73 gol).