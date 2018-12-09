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STADYUM:
Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM :
Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ:
09 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 18:37
MÖ
Akhisarspor
Cihat Arslan
Fenerbahçe
Erwin Koeman
Akhisarspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Akhisarspor
99
Fatih Öztürk
13
Miguel Lopes
88
Caner Osmanpaşa
2
Avdija Vrsajevic
10
Güray Vural
7
Helder Barbosa
77
Serginho
11
Onur Ayık
27
Josue
20
Abdoul Sissoko
30
Jeremy Bokila
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
37
Martin Skrtel
4
Mauricio Isla
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
19
Şener Özbayraklı
5
Mehmet Topal
11
Mehmet Ekici
24
Barış Alıcı
99
Eljif Elmas
31
Islam Slimani
Yedekler
35
Bora Körk
1
Milan Lukac
89
Kadir Keleş
72
İlke Nelik
34
Adrien Regattin
8
Eray Ataseven
28
Elvis Manu
17
Onurcan Güler
66
Ali Kaan Güneren
31
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54
Erten Ersu
25
Berke Özer
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