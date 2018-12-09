SPOR
STADYUM: Spor Toto Akhisar Stadı HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 09 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 18:37
Akhisarspor
Akhisarspor
Cihat Arslan
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erwin Koeman
  Akhisarspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Akhisarspor

  • 99 Fatih Öztürk
  • 13 Miguel Lopes
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 2 Avdija Vrsajevic
  • 10 Güray Vural
  • 7 Helder Barbosa
  • 77 Serginho
  • 11 Onur Ayık
  • 27 Josue
  • 20 Abdoul Sissoko
  • 30 Jeremy Bokila

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 24 Barış Alıcı
  • 99 Eljif Elmas
  • 31 Islam Slimani

Yedekler

  • 35 Bora Körk
  • 1 Milan Lukac
  • 89 Kadir Keleş
  • 72 İlke Nelik
  • 34 Adrien Regattin
  • 8 Eray Ataseven
  • 28 Elvis Manu
  • 17 Onurcan Güler
  • 66 Ali Kaan Güneren
  • 31 Daniel Larsson

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 14 Mahsun Çapkan
  • 39 Yassine Benzia
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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