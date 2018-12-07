  Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

27' Karşılaşmanın 27. dakikası geride kalırken rakip kaleye 2 şut gönderen Beşiktaş, bu şutların birinde isabeti buldu.

26' KALECİ HAYDAR! Quaresma'nın pasında ceza sahasına sarkan Ljajic, çaprazdan vurdu ancak açıyı iyi kapatan Haydar topu kornere çeldi.

25' Baiano'nun ayaklanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.

25' ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ! Adriano ile birlikte topa yükselen Baiano, yüksekten ters düştü. Oyuncular bir anda onun etrafında toplandı.

24' Karşılaşmanın 24. dakikası geçilirken ev sahibi Alanyaspır, rakip kaleye 2 şut gönderdi ama henüz isabeti bulamadı.

22' BİR KRİTİK MÜDAHALE DAHA! Cisse, savunma arkasına yaptığı koşuda bir anda Beşiktaşlı savunmacılardan sıyrıldı. Cisse'yi yakalayan Necip, yatarak yaptığı kritik müdahaleyle golü önledi.

21' Karius'un tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.

20' SON ANDA KARIUS! Sol kanattan hareketlenen Nsakala, Cisse'ye yerden çıkarmak istedi ama Karius uzandı ve topa sahip oldu.

20' Karius, topa uzanırken Vida'nın dizine çarptı ve sakatlandı. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu.

18' Beşiktaş'ın ilk denemesi 18. dakikada geldi! Quaresma'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Ljajic, gelişine vurdu ama isabet sağlayamadı.

17' Alanyaspor, 17. dakika geride kalırken Beşiktaş karşısında %53'le topa sahip oluyor.

16' ÇOK KRİTİK BİR MÜDAHALE! Fernandes, savunmanın arasına hareketlenen Cisse'ye göndermek istedi ama araya son anda giren isim Necip oldu.

14' Beşiktaşlı oyuncular, Alanyaspor'un ön alandaki baskısını uzun toplarla aşmak istiyor ancak başarılı olamıyor.

13' Fernandes, sol kanatta topla buluştu, rakibinden syrıldı ancak şutunda araya giren Dorukhan, topu kornere çeldi.

12' Papiss Cisse, köşe vuruşunda çok iyi yükseldi ancak vuruşunda isabet sağlayamadı.

11' Baiano'nun pasında sağ çizgide topla ilerleyen Djalma, Adriano'dan sıyrılamadı ama takımına korner kazandırdı.

10' İki takım da karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste top kayıpları yapıyor.

9' Adriano'nun ayağına basan Djalma Campos, sarı kartla cezalandırıldı.

9' Djalmo Campos'un pasında topla hareketlenen Efecan, Medel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından Djalma Campos, Adriano'nun ayağına bastı ve oyun durdu.

8' Medel'in orta sahanın ortasında topu kontrol ederken eliyle avantaj sağlamasının ardından oyun durdu. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

7' Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunu Aytemiz Alanyaspor savunması kornere çeldi.

5' KİMSE DOKUNAMADI! Alanyaspor çok etkili geldi! Efecan'ın pasında topla buluşan Djalma, arka direkteki Fernandes'e çıkardı. Fernandes topu göğsüyle kontrol etti ancak ortasında topa kimse dokunamadı.

3' Mustafa Pektemek rakibinden çok şık sıyrıldı ve Güven Yalçın'ın önüne bıraktı. Nsakala ile topa hareketlenen Güven, rakibini yerde bıraktı. Alanyaspor oyuna hareket kazandıracak.

3' Beşiktaş'ta Nsakala'nın ayağına kayarak sert bir müdahalede bulunan Güven Yalçın, sarı kartla cezalandırıldı.

2' Alanyasporlu futbolcular kendi yarı sahasında üst üste paslar yaparken, Beşiktaşlı oyuncular önde baskıyla topa sahip olmaya çalışıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan (37) ve asist yapan (8) oyuncu.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım (Beşiktaş - 25) ile en az gol atan ikinci ekip (Alanyaspor - 11) bu maçta karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dokuz resmi maçta bir asist yapabilen Adem Ljajic, son üç resmi karşılaşmada dört gole katkıda bulundu (iki gol, iki asist).

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu süreçte sadece Kayserispor'u yendi (5-0).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda atılan toplam 14 golün altısı duran toplardan gelirken, bunların dördü penaltı golüydü.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Dorukhan, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven

@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1G), aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 10 iç saha maçında almıştı (6G 2B).

@OptaCan: Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayamadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

@OptaCan: Süper Lig'de bu sezon en fazla faul yapan takım Alanyaspor (230). Beşiktaş ise ligde en fazla kart gören ekip (39 sarı, 3 kırmızı kart).

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, siyah beyazlıların ligde Ocak-Ağustos 2012 arasından (12 maç) bu yana dış sahadaki en uzun gol yeme serisi.

@OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı dört maçı da Beşiktaş kazandı.

@OptaCan: Efecan Karaca, bu sezon Süper Lig'de Edin Visca (7 asist) ile birlikte yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncudan biri (4 asist, 7 puan).