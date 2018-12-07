SPOR
STADYUM: Beşiktaş HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 07 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 20:30
30'
0 0
Alanyaspor
Alanyaspor
Sergen Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 27'
    Karşılaşmanın 27. dakikası geride kalırken rakip kaleye 2 şut gönderen Beşiktaş, bu şutların birinde isabeti buldu.
  • 26'
    KALECİ HAYDAR! Quaresma'nın pasında ceza sahasına sarkan Ljajic, çaprazdan vurdu ancak açıyı iyi kapatan Haydar topu kornere çeldi.
  • 25'
    Baiano'nun ayaklanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
  • 25'
    ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ! Adriano ile birlikte topa yükselen Baiano, yüksekten ters düştü. Oyuncular bir anda onun etrafında toplandı.
  • 24'
    Karşılaşmanın 24. dakikası geçilirken ev sahibi Alanyaspır, rakip kaleye 2 şut gönderdi ama henüz isabeti bulamadı.
  • 22'
    BİR KRİTİK MÜDAHALE DAHA! Cisse, savunma arkasına yaptığı koşuda bir anda Beşiktaşlı savunmacılardan sıyrıldı. Cisse'yi yakalayan Necip, yatarak yaptığı kritik müdahaleyle golü önledi.
  • 21'
    Karius'un tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
  • 20'
    SON ANDA KARIUS! Sol kanattan hareketlenen Nsakala, Cisse'ye yerden çıkarmak istedi ama Karius uzandı ve topa sahip oldu.
  • 20'
    Karius, topa uzanırken Vida'nın dizine çarptı ve sakatlandı. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu.
  • 18'
    Beşiktaş'ın ilk denemesi 18. dakikada geldi! Quaresma'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Ljajic, gelişine vurdu ama isabet sağlayamadı.
  • 17'
    Alanyaspor, 17. dakika geride kalırken Beşiktaş karşısında %53'le topa sahip oluyor.
  • 16'
    ÇOK KRİTİK BİR MÜDAHALE! Fernandes, savunmanın arasına hareketlenen Cisse'ye göndermek istedi ama araya son anda giren isim Necip oldu.
  • 14'
    Beşiktaşlı oyuncular, Alanyaspor'un ön alandaki baskısını uzun toplarla aşmak istiyor ancak başarılı olamıyor.
  • 13'
    Fernandes, sol kanatta topla buluştu, rakibinden syrıldı ancak şutunda araya giren Dorukhan, topu kornere çeldi.
  • 12'
    Papiss Cisse, köşe vuruşunda çok iyi yükseldi ancak vuruşunda isabet sağlayamadı.
  • 11'
    Baiano'nun pasında sağ çizgide topla ilerleyen Djalma, Adriano'dan sıyrılamadı ama takımına korner kazandırdı.
  • 10'
    İki takım da karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 9'
    Adriano'nun ayağına basan Djalma Campos, sarı kartla cezalandırıldı.
  • 9'
    Djalmo Campos'un pasında topla hareketlenen Efecan, Medel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından Djalma Campos, Adriano'nun ayağına bastı ve oyun durdu.
  • 8'
    Medel'in orta sahanın ortasında topu kontrol ederken eliyle avantaj sağlamasının ardından oyun durdu. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunu Aytemiz Alanyaspor savunması kornere çeldi.
  • 5'
    KİMSE DOKUNAMADI! Alanyaspor çok etkili geldi! Efecan'ın pasında topla buluşan Djalma, arka direkteki Fernandes'e çıkardı. Fernandes topu göğsüyle kontrol etti ancak ortasında topa kimse dokunamadı.
  • 3'
    Mustafa Pektemek rakibinden çok şık sıyrıldı ve Güven Yalçın'ın önüne bıraktı. Nsakala ile topa hareketlenen Güven, rakibini yerde bıraktı. Alanyaspor oyuna hareket kazandıracak.
  • 3'
    Beşiktaş'ta Nsakala'nın ayağına kayarak sert bir müdahalede bulunan Güven Yalçın, sarı kartla cezalandırıldı.
  • 2'
    Alanyasporlu futbolcular kendi yarı sahasında üst üste paslar yaparken, Beşiktaşlı oyuncular önde baskıyla topa sahip olmaya çalışıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan (37) ve asist yapan (8) oyuncu.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım (Beşiktaş - 25) ile en az gol atan ikinci ekip (Alanyaspor - 11) bu maçta karşılaşacak.
  • Beşiktaş, Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dokuz resmi maçta bir asist yapabilen Adem Ljajic, son üç resmi karşılaşmada dört gole katkıda bulundu (iki gol, iki asist).
  • @OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu süreçte sadece Kayserispor'u yendi (5-0).
  • Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • @OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda atılan toplam 14 golün altısı duran toplardan gelirken, bunların dördü penaltı golüydü.
  • Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Dorukhan, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1G), aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 10 iç saha maçında almıştı (6G 2B).
  • @OptaCan: Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayamadı.
  • Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
  • @OptaCan: Süper Lig'de bu sezon en fazla faul yapan takım Alanyaspor (230). Beşiktaş ise ligde en fazla kart gören ekip (39 sarı, 3 kırmızı kart).
  • @OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, siyah beyazlıların ligde Ocak-Ağustos 2012 arasından (12 maç) bu yana dış sahadaki en uzun gol yeme serisi.
  • @OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı dört maçı da Beşiktaş kazandı.
  • @OptaCan: Efecan Karaca, bu sezon Süper Lig'de Edin Visca (7 asist) ile birlikte yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncudan biri (4 asist, 7 puan).
  • Alanyaspor XI: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 14 Baiano
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 4 Merih Demiral
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 2 Isaac Sackey
  • 18 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos 9'
  • 78 Junior Fernandes

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 19 Güven Yalçın 3'

Yedekler

  • 97 İsmail Ünal
  • 35 Ufuk Ceylan
  • 17 Kaan Kanak
  • 23 Welinton
  • 8 Giannis Maniatis
  • 88 Taha Yalçıner
  • 19 Lucas Villafanez
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 13 Bobo

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 29 Tolga Zengin
  • 14 Fatih Aksoy
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 55 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 99 Vagner Love
  • 95 Cyle Larin
Takım
O
Av
P
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