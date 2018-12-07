  Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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27'
Karşılaşmanın 27. dakikası geride kalırken rakip kaleye 2 şut gönderen Beşiktaş, bu şutların birinde isabeti buldu.
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26'
KALECİ HAYDAR! Quaresma'nın pasında ceza sahasına sarkan Ljajic, çaprazdan vurdu ancak açıyı iyi kapatan Haydar topu kornere çeldi.
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25'
Baiano'nun ayaklanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
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25'
ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ! Adriano ile birlikte topa yükselen Baiano, yüksekten ters düştü. Oyuncular bir anda onun etrafında toplandı.
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24'
Karşılaşmanın 24. dakikası geçilirken ev sahibi Alanyaspır, rakip kaleye 2 şut gönderdi ama henüz isabeti bulamadı.
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22'
BİR KRİTİK MÜDAHALE DAHA! Cisse, savunma arkasına yaptığı koşuda bir anda Beşiktaşlı savunmacılardan sıyrıldı. Cisse'yi yakalayan Necip, yatarak yaptığı kritik müdahaleyle golü önledi.
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21'
Karius'un tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.
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20'
SON ANDA KARIUS! Sol kanattan hareketlenen Nsakala, Cisse'ye yerden çıkarmak istedi ama Karius uzandı ve topa sahip oldu.
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20'
Karius, topa uzanırken Vida'nın dizine çarptı ve sakatlandı. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu.
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18'
Beşiktaş'ın ilk denemesi 18. dakikada geldi! Quaresma'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Ljajic, gelişine vurdu ama isabet sağlayamadı.
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17'
Alanyaspor, 17. dakika geride kalırken Beşiktaş karşısında %53'le topa sahip oluyor.
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16'
ÇOK KRİTİK BİR MÜDAHALE! Fernandes, savunmanın arasına hareketlenen Cisse'ye göndermek istedi ama araya son anda giren isim Necip oldu.
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14'
Beşiktaşlı oyuncular, Alanyaspor'un ön alandaki baskısını uzun toplarla aşmak istiyor ancak başarılı olamıyor.
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13'
Fernandes, sol kanatta topla buluştu, rakibinden syrıldı ancak şutunda araya giren Dorukhan, topu kornere çeldi.
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12'
Papiss Cisse, köşe vuruşunda çok iyi yükseldi ancak vuruşunda isabet sağlayamadı.
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11'
Baiano'nun pasında sağ çizgide topla ilerleyen Djalma, Adriano'dan sıyrılamadı ama takımına korner kazandırdı.
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10'
İki takım da karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste top kayıpları yapıyor.
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9'
Adriano'nun ayağına basan Djalma Campos, sarı kartla cezalandırıldı.
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9'
Djalmo Campos'un pasında topla hareketlenen Efecan, Medel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından Djalma Campos, Adriano'nun ayağına bastı ve oyun durdu.
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8'
Medel'in orta sahanın ortasında topu kontrol ederken eliyle avantaj sağlamasının ardından oyun durdu. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
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7'
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunu Aytemiz Alanyaspor savunması kornere çeldi.
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5'
KİMSE DOKUNAMADI! Alanyaspor çok etkili geldi! Efecan'ın pasında topla buluşan Djalma, arka direkteki Fernandes'e çıkardı. Fernandes topu göğsüyle kontrol etti ancak ortasında topa kimse dokunamadı.
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3'
Mustafa Pektemek rakibinden çok şık sıyrıldı ve Güven Yalçın'ın önüne bıraktı. Nsakala ile topa hareketlenen Güven, rakibini yerde bıraktı. Alanyaspor oyuna hareket kazandıracak.
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3'
Beşiktaş'ta Nsakala'nın ayağına kayarak sert bir müdahalede bulunan Güven Yalçın, sarı kartla cezalandırıldı.
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2'
Alanyasporlu futbolcular kendi yarı sahasında üst üste paslar yaparken, Beşiktaşlı oyuncular önde baskıyla topa sahip olmaya çalışıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan (37) ve asist yapan (8) oyuncu.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım (Beşiktaş - 25) ile en az gol atan ikinci ekip (Alanyaspor - 11) bu maçta karşılaşacak.
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Beşiktaş, Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dokuz resmi maçta bir asist yapabilen Adem Ljajic, son üç resmi karşılaşmada dört gole katkıda bulundu (iki gol, iki asist).
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@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu süreçte sadece Kayserispor'u yendi (5-0).
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Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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@OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda atılan toplam 14 golün altısı duran toplardan gelirken, bunların dördü penaltı golüydü.
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Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Dorukhan, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven
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@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1G), aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 10 iç saha maçında almıştı (6G 2B).
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@OptaCan: Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayamadı.
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Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
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@OptaCan: Süper Lig'de bu sezon en fazla faul yapan takım Alanyaspor (230). Beşiktaş ise ligde en fazla kart gören ekip (39 sarı, 3 kırmızı kart).
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@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, siyah beyazlıların ligde Ocak-Ağustos 2012 arasından (12 maç) bu yana dış sahadaki en uzun gol yeme serisi.
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@OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı dört maçı da Beşiktaş kazandı.
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@OptaCan: Efecan Karaca, bu sezon Süper Lig'de Edin Visca (7 asist) ile birlikte yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncudan biri (4 asist, 7 puan).
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Alanyaspor XI: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse