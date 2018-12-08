  Trabzonspor - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

-
45'
Bu arada ilk yarı en az 2 dakika daha devam edecek.
-
45'
TEHLİKE! Sosa, defansın arkasına sarkan Rodallega'yı gördü. Topu önüne çekip rakibinden kurtaran Rodallega, bekletmeden sağ köşeye sert vurdu. Top az farkla auta gitti.
-
44'
Trabzonspor'da sol kanatta topu alan Anthony'nin ortasını Uğur kafayla uzaklaştırdı. Seken topa bu kez de Onazi sert vurdu. Top auta gitti.
-
43'
Sol kanatta Traore yerde kaldı. Konyaspor, duran top kullanacak.
-
43'
Konyaspor soldan duran topu kullandı. Gelen ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
-
42'
İlk yarıda artık son dakikalar.
-
41'
ŞUT! Trabzonspor, orta alanda topu kaptırdı. Kaleyi karşısına alan Jahovic, ceza alanına girmeden bekletmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.
-
39'
Konyaspor, kazandığı topun ardından Trabzonspor savunmasını az adamla yakalamak istedi ancak çıkarken top kaybı yaşadılar.
-
37'
Sosa, sağdan bindiren Abdülkadir'i bir ara pasla görmek istedi ancak Konyaspor defansı araya girdi.
-
35'
Sosa'nın ortasında Konyaspor savunması topu karşılamayı başardı.
-
34'
Abdülkadir, orta alanın sağ diliminde yerde kaldı. Trabzonspor, duran top kullanacak.
-
33'
Sosa'nın ayak içiyle yaptığı tek pası sağ kanatta son çizgide alan Abdülkadir'in ortası, direkt kaleci Serkan'da kaldı.
-
32'
Konyaspor, kendi yarı alanından pasla çıkmaya çalışan Trabzonspor'a önde baskı yapıyor.
-
30'
Skubic, sağ kanatta aldığı topu bekletmeden Trabzonspor ceza alanına yerden yolladı. Ancak defans topu çelmeyi başardı.
-
28'
Orta alanda topla buluşan Sosa, defansın arkasına koşu yapan Rodallega'yı gördü ama top auta gitti.
-
26'
ÇOK SERT ŞUT! Konyaspor soldan korneri kullandı. Ceza alanı içinden seken topa Skubic ceza alanı dışından çok sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.
-
25'
Konyaspor, savunmanın arkasına atılan toplarla etkili olmaya başladı.
-
24'
SON ANDA! Konyaspor'da Jahovic bu kez de soldan kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak defans son anda dengesini bozdu ve topu kornere çelmeyi başardı.
-
22'
Konyaspor'da Uğur sarı kart gören isim.
-
22'
İNANILMAZ POZİSYON! Konyaspor'da Jahovic kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak istediği açıyı bulamayınca pozisyonu golle sonuçlandıramadı.
-
20'
Bu arada Trabzonspor, Konyaspor ile evinde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı.
-
18'
Maçın kontrolü Trabzonspor'da. Konyaspor, rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanıyor.
-
16'
Ceza alanı hemen önünde topu alan Abdülkadir, sağ köşeye bir plase göndermek istedi fakat defansa da çarpan top kaleci Serkan'da kaldı.
-
14'
Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi fakat Serkan erken çıkarak topu kontrol etti.
-
13'
Trabzonspor, maça daha etkili başlayan taraf.
-
12'
Trabzonspor'da Anthony, sol çizgiye topu aldı. Konyaspor defansını bire birde yakalamak istedi ancak çalımda başarısız olunca topu kaybetti.
-
10'
Orta alanda topu alan Onazi, bir uzun topla Konyaspor savunmasının arkasını gördü ancak top direkt kaleci Serkan'da kaldı.
-
8'
Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi ancak Serkan çıkarak topun kontrolünü sağladı.
-
6'
Yerden kalkan Abdülkadir, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.
-
5'
Abdülkadir için sağlık görevlileri oyunda.
-
3'
Sağ kanatta topu alan Abdülkadir, yerde kaldı. Abdülkadir, sakatlık geçirdiği pozisyon sonrası faul bekledi. Oyun devam etti.
-
1'
Maç başladı!
-
@OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor ile evinde oynadığı son altı maçın beşini kazandı (1M); bu maçların yarısında gol yemediler.
-
@OptaCan: Trabzonspor ile Konyaspor Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 17-9'luk Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (8B).
-
Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maçın canlı anlatımında sizlerleyiz.
-
@OptaCan: Konyaspor Süper Lig'de Trabzonspor'u dört maçtır yenemiyor (2G 2B); iki mağlubiyet Trabzonspor'un evindeki maçlarda geldi.
-
Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Traore, Jahovic
-
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Anthony, Abdülkadir, Rodallega
-
@OptaCan: Konyaspor ligde oynadığı son yedi maçta bir kez yenildi (2G 4B); bu maçların sadece birinde birden fazla gol yediler (Beşiktaş'a karşı iki gol).
-
Ve ilk yarı bitti!
-
@OptaCan: Trabzonspor ligdeki son sekiz maçında sadece bir kez yenildi (4G 3B); bu sekiz maçtan önceki iki maçını kaybetmişlerdi.