  Trabzonspor - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

45' Bu arada ilk yarı en az 2 dakika daha devam edecek.

45' TEHLİKE! Sosa, defansın arkasına sarkan Rodallega'yı gördü. Topu önüne çekip rakibinden kurtaran Rodallega, bekletmeden sağ köşeye sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

44' Trabzonspor'da sol kanatta topu alan Anthony'nin ortasını Uğur kafayla uzaklaştırdı. Seken topa bu kez de Onazi sert vurdu. Top auta gitti.

43' Sol kanatta Traore yerde kaldı. Konyaspor, duran top kullanacak.

43' Konyaspor soldan duran topu kullandı. Gelen ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

42' İlk yarıda artık son dakikalar.

41' ŞUT! Trabzonspor, orta alanda topu kaptırdı. Kaleyi karşısına alan Jahovic, ceza alanına girmeden bekletmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.

39' Konyaspor, kazandığı topun ardından Trabzonspor savunmasını az adamla yakalamak istedi ancak çıkarken top kaybı yaşadılar.

37' Sosa, sağdan bindiren Abdülkadir'i bir ara pasla görmek istedi ancak Konyaspor defansı araya girdi.

35' Sosa'nın ortasında Konyaspor savunması topu karşılamayı başardı.

34' Abdülkadir, orta alanın sağ diliminde yerde kaldı. Trabzonspor, duran top kullanacak.

33' Sosa'nın ayak içiyle yaptığı tek pası sağ kanatta son çizgide alan Abdülkadir'in ortası, direkt kaleci Serkan'da kaldı.

32' Konyaspor, kendi yarı alanından pasla çıkmaya çalışan Trabzonspor'a önde baskı yapıyor.

30' Skubic, sağ kanatta aldığı topu bekletmeden Trabzonspor ceza alanına yerden yolladı. Ancak defans topu çelmeyi başardı.

28' Orta alanda topla buluşan Sosa, defansın arkasına koşu yapan Rodallega'yı gördü ama top auta gitti.

26' ÇOK SERT ŞUT! Konyaspor soldan korneri kullandı. Ceza alanı içinden seken topa Skubic ceza alanı dışından çok sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

25' Konyaspor, savunmanın arkasına atılan toplarla etkili olmaya başladı.

24' SON ANDA! Konyaspor'da Jahovic bu kez de soldan kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak defans son anda dengesini bozdu ve topu kornere çelmeyi başardı.

22' Konyaspor'da Uğur sarı kart gören isim.

22' İNANILMAZ POZİSYON! Konyaspor'da Jahovic kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak istediği açıyı bulamayınca pozisyonu golle sonuçlandıramadı.

20' Bu arada Trabzonspor, Konyaspor ile evinde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı.

18' Maçın kontrolü Trabzonspor'da. Konyaspor, rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanıyor.

16' Ceza alanı hemen önünde topu alan Abdülkadir, sağ köşeye bir plase göndermek istedi fakat defansa da çarpan top kaleci Serkan'da kaldı.

14' Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi fakat Serkan erken çıkarak topu kontrol etti.

13' Trabzonspor, maça daha etkili başlayan taraf.

12' Trabzonspor'da Anthony, sol çizgiye topu aldı. Konyaspor defansını bire birde yakalamak istedi ancak çalımda başarısız olunca topu kaybetti.

10' Orta alanda topu alan Onazi, bir uzun topla Konyaspor savunmasının arkasını gördü ancak top direkt kaleci Serkan'da kaldı.

8' Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi ancak Serkan çıkarak topun kontrolünü sağladı.

6' Yerden kalkan Abdülkadir, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

5' Abdülkadir için sağlık görevlileri oyunda.

3' Sağ kanatta topu alan Abdülkadir, yerde kaldı. Abdülkadir, sakatlık geçirdiği pozisyon sonrası faul bekledi. Oyun devam etti.

1' Maç başladı!

@OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor ile evinde oynadığı son altı maçın beşini kazandı (1M); bu maçların yarısında gol yemediler.

@OptaCan: Trabzonspor ile Konyaspor Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 17-9'luk Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (8B).

Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maçın canlı anlatımında sizlerleyiz.

@OptaCan: Konyaspor Süper Lig'de Trabzonspor'u dört maçtır yenemiyor (2G 2B); iki mağlubiyet Trabzonspor'un evindeki maçlarda geldi.

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Traore, Jahovic

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Anthony, Abdülkadir, Rodallega

@OptaCan: Konyaspor ligde oynadığı son yedi maçta bir kez yenildi (2G 4B); bu maçların sadece birinde birden fazla gol yediler (Beşiktaş'a karşı iki gol).

Ve ilk yarı bitti!