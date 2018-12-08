SPOR
STADYUM: Şenol Güneş Spor Kompleksi HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 08 Dec 2018 | 16:00 | şuan: 16:59
İYS
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Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
  Trabzonspor - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Bu arada ilk yarı en az 2 dakika daha devam edecek.
  • 45'
    TEHLİKE! Sosa, defansın arkasına sarkan Rodallega'yı gördü. Topu önüne çekip rakibinden kurtaran Rodallega, bekletmeden sağ köşeye sert vurdu. Top az farkla auta gitti.
  • 44'
    Trabzonspor'da sol kanatta topu alan Anthony'nin ortasını Uğur kafayla uzaklaştırdı. Seken topa bu kez de Onazi sert vurdu. Top auta gitti.
  • 43'
    Sol kanatta Traore yerde kaldı. Konyaspor, duran top kullanacak.
  • 43'
    Konyaspor soldan duran topu kullandı. Gelen ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
  • 42'
    İlk yarıda artık son dakikalar.
  • 41'
    ŞUT! Trabzonspor, orta alanda topu kaptırdı. Kaleyi karşısına alan Jahovic, ceza alanına girmeden bekletmeden sert vurdu. Top üstten auta gitti.
  • 39'
    Konyaspor, kazandığı topun ardından Trabzonspor savunmasını az adamla yakalamak istedi ancak çıkarken top kaybı yaşadılar.
  • 37'
    Sosa, sağdan bindiren Abdülkadir'i bir ara pasla görmek istedi ancak Konyaspor defansı araya girdi.
  • 35'
    Sosa'nın ortasında Konyaspor savunması topu karşılamayı başardı.
  • 34'
    Abdülkadir, orta alanın sağ diliminde yerde kaldı. Trabzonspor, duran top kullanacak.
  • 33'
    Sosa'nın ayak içiyle yaptığı tek pası sağ kanatta son çizgide alan Abdülkadir'in ortası, direkt kaleci Serkan'da kaldı.
  • 32'
    Konyaspor, kendi yarı alanından pasla çıkmaya çalışan Trabzonspor'a önde baskı yapıyor.
  • 30'
    Skubic, sağ kanatta aldığı topu bekletmeden Trabzonspor ceza alanına yerden yolladı. Ancak defans topu çelmeyi başardı.
  • 28'
    Orta alanda topla buluşan Sosa, defansın arkasına koşu yapan Rodallega'yı gördü ama top auta gitti.
  • 26'
    ÇOK SERT ŞUT! Konyaspor soldan korneri kullandı. Ceza alanı içinden seken topa Skubic ceza alanı dışından çok sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.
  • 25'
    Konyaspor, savunmanın arkasına atılan toplarla etkili olmaya başladı.
  • 24'
    SON ANDA! Konyaspor'da Jahovic bu kez de soldan kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak defans son anda dengesini bozdu ve topu kornere çelmeyi başardı.
  • 22'
    Konyaspor'da Uğur sarı kart gören isim.
  • 22'
    İNANILMAZ POZİSYON! Konyaspor'da Jahovic kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak istediği açıyı bulamayınca pozisyonu golle sonuçlandıramadı.
  • 20'
    Bu arada Trabzonspor, Konyaspor ile evinde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı.
  • 18'
    Maçın kontrolü Trabzonspor'da. Konyaspor, rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanıyor.
  • 16'
    Ceza alanı hemen önünde topu alan Abdülkadir, sağ köşeye bir plase göndermek istedi fakat defansa da çarpan top kaleci Serkan'da kaldı.
  • 14'
    Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi fakat Serkan erken çıkarak topu kontrol etti.
  • 13'
    Trabzonspor, maça daha etkili başlayan taraf.
  • 12'
    Trabzonspor'da Anthony, sol çizgiye topu aldı. Konyaspor defansını bire birde yakalamak istedi ancak çalımda başarısız olunca topu kaybetti.
  • 10'
    Orta alanda topu alan Onazi, bir uzun topla Konyaspor savunmasının arkasını gördü ancak top direkt kaleci Serkan'da kaldı.
  • 8'
    Trabzonspor'da Rodallega, kendisine atılan ara pasa hareketlendi ancak Serkan çıkarak topun kontrolünü sağladı.
  • 6'
    Yerden kalkan Abdülkadir, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.
  • 5'
    Abdülkadir için sağlık görevlileri oyunda.
  • 3'
    Sağ kanatta topu alan Abdülkadir, yerde kaldı. Abdülkadir, sakatlık geçirdiği pozisyon sonrası faul bekledi. Oyun devam etti.
  • 1'
    Maç başladı!
  • @OptaCan: Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor ile evinde oynadığı son altı maçın beşini kazandı (1M); bu maçların yarısında gol yemediler.
  • @OptaCan: Trabzonspor ile Konyaspor Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 17-9'luk Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (8B).
  • Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maçın canlı anlatımında sizlerleyiz.
  • @OptaCan: Konyaspor Süper Lig'de Trabzonspor'u dört maçtır yenemiyor (2G 2B); iki mağlubiyet Trabzonspor'un evindeki maçlarda geldi.
  • Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Traore, Jahovic
  • Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Anthony, Abdülkadir, Rodallega
  • @OptaCan: Konyaspor ligde oynadığı son yedi maçta bir kez yenildi (2G 4B); bu maçların sadece birinde birden fazla gol yediler (Beşiktaş'a karşı iki gol).
  • Ve ilk yarı bitti!
  • @OptaCan: Trabzonspor ligdeki son sekiz maçında sadece bir kez yenildi (4G 3B); bu sekiz maçtan önceki iki maçını kaybetmişlerdi.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 15 Uğur Demirok 22'
  • 89 Nejc Skubic
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 8 Marko Jevtovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 10 Adis Jahovic

Yedekler

  • 23 Esteban
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 91 Zeki Yavru
  • 5 Majid Hosseini
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 9 Vahid Amiri
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 61 Mücahit Atalay
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 42 Petar Filipovic
  • 19 Wilfred Moke
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 21 Moryke Fofana
  • 11 Deni Milosevic
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 98 Mücahit Can Akçay
Takım
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