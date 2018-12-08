SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 08 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 18:42
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Okan Buruk
  Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 43 Ozan Kabak
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 7 Garry Rodrigues
  • 21 Henry Onyekuru
  • 9 Eren Derdiyok
  • 88 Muğdat Çelik

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 14 Jakub Brabec
  • 54 Mehmet Uslu
  • 5 Abdullah Durak
  • 50 Umar Aminu
  • 8 Davide Petrucci
  • 10 Fernando Boldrin
  • 17 Marwane Saadane
  • 94 Vedat Muriqi
  • 18 Braian Samudio

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 52 Celil Yüksel
  • 40 Gökay Güney
  • 47 Abdussamed Karnuçu
  • 36 Atalay Babacan
  • 35 Yunus Akgün
  • 49 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 1 Samir Ujkani
  • 25 Cihan Topaloğlu
  • 27 Matic Fink
  • 44 Koray Altınay
  • 3 Montassar Talbi
  • 22 Emir Han Topçu
  • 6 Robin Yalçın
  • 20 Süleyman Koç
  • 45 Eren Karadağ
  • 9 Oleksandr Gladky
Takım
O
Av
P
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