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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 18:42
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Çaykur Rizespor
Okan Buruk
Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
2
Mariano
55
Yuto Nagatomo
5
Ahmet Çalık
43
Ozan Kabak
8
Selçuk İnan
89
Sofiane Feghouli
7
Garry Rodrigues
21
Henry Onyekuru
9
Eren Derdiyok
88
Muğdat Çelik
Çaykur Rizespor
23
Gökhan Akkan
77
Orhan Ovacıklı
14
Jakub Brabec
54
Mehmet Uslu
5
Abdullah Durak
50
Umar Aminu
8
Davide Petrucci
10
Fernando Boldrin
17
Marwane Saadane
94
Vedat Muriqi
18
Braian Samudio
Yedekler
13
İsmail Çipe
3
Maicon
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
52
Celil Yüksel
40
Gökay Güney
47
Abdussamed Karnuçu
36
Atalay Babacan
35
Yunus Akgün
49
Ali Yavuz Kol
Yedekler
1
Samir Ujkani
25
Cihan Topaloğlu
27
Matic Fink
44
Koray Altınay
3
Montassar Talbi
22
Emir Han Topçu
6
Robin Yalçın
20
Süleyman Koç
45
Eren Karadağ
9
Oleksandr Gladky
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.