  Medipol Başakşehir - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

45' Sarı Kart Emre Belözoğlu

44' Başakşehir ön alanda baskı kuruyor. Galatasaray ani ataklarla çıkmaya çalışıyor.

42' Visca sağ kanattan bindirdi. Ortasında kaleye paralel giden topu Bajic kaleye yollamak istedi ancak öncesinde yardımcı hakem topun oyun alanı dışından geldiğini belirtti.

40' Galatasaray çok adamla etkili geldi. Onyekuru'nun pasıyla Feghouli ceza alanı içindeki Rodrigues'i düşündü ancak Rodrigues'i kontrol edemediği top kaleci Mert'te kaldı.

39' @Optacan: Eren Derdiyok'un son üç sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki maç başına gol ortalamaları: 2018/19 - 0.5 (6/12), 2016/17 - 0.3 (10/31), 2017/18 - 0.2 (3/19)

38' Galatasaray şimdi yeniden kontrollü oyuna döndü. Sarı-kırmızılılar çok adamla savunmaya çekildi. Topun kontrolü Başakşehir'de.

36' Başakşehir şimdi yeniden kontrolü eline alarak üstünlük golünü bulmaya çalışıyor.

34' Eren Derdiyok, ligin ilk haftasındaki Ankaragücü maçından beri (10 Ağustos) ligdeki ilk deplasman golünü attı.

33' @Optacan: Tüm kupalarda Galatasaray kalesine gelen son 11 isabetli şutun altısı gol oldu (%55).

32' YAN AĞLARDA! Başakşehir'in sağ kanattan, ceza alanının hemen dışından kazandığı serbest vuruşta Emre Belözoğlu doğrudan kaleyi denedi. Top yan ağlarda kaldı.

31' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Caicara'yı çekerek düşüren Serdar Aziz sarı kart gördü.

30' GOL! Eren Derdiyok kalecinin soluna doğru yerden sert vurdu, Mert köşeyi tuttursa da topu çıkaramadı: 1-1

29' VAR İNCELEMESİ! VAR hakemleri pozisyonu yaklaşık 1 dakika boyunca inceledi ve penaltının kullanılmasını istedi.

28' PENALTI! Galatasaray atağında sağ kanattan Feghouli'nin ortaladığı top savunmadan sekti. Arka direkte topa hareketlenen Badou Ndiaye, kalesini terk eden Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

26' Galatasaray kalesinde gördüğü golün ardından çok adamla Başakşehir kalesine yüklenmeye çalışıyor.

25' BİR VURUŞ! Sağ kanattan ceza alanına sokulan Onyekuru son çizgiye inmeden sert vurdu, kaleci Mert direk dibinde topu çıkardı.

24' @Optacan: Başakşehir - Galatasaray maçında kaleyi bulan ilk şut gol oldu.

22' SERT TOP! Ayağa paslarla çıkan Başakşehir'de Visca sağ çaprazdan, ceza alanı dışından çok sert vurdu.

21' Mücadelenin ilk 20 dakikası Başakşehir'in üstünlüğüyle geçiliyor.

20' Gol sonrası bir süre VAR incelemesi gerçekleştirildi ancak herhangi bir ihlal bulunamayınca gol geçerlilik kazandı.

19' İrfan Can Kahveci bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

18' GOL! Yayın gerisinde topu alan İrfan Can soluna çekti ve önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, Serdar Aziz'in sırtını sıyıran top kaleci Muslera'yı da yanıltıp ağlara gitti: 1-0

16' Başakşehir üst üste kazandığı köşe vuruşlarında etkili olamadı.

15' Bir korner daha... Visca sol çaprazdan kaleyi denedi, defansa çarpan top kornere çıktı.

14' Ev sahibi ekip sol kanattan gelmeye devam ediyor. Bu bölümde Galatasaray savunması bir nebze zorlanıyor.

13' Başakşehir bir kez daha sol kanattan geldi. Defanstan seken topu Visca kaleye yolladı, top Muslera'da kaldı.

12' Ani gelişen Başakşehir atağında sol kanattan yapılan ortaya ön direkte Visca hareketlendi, onun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

11' Galatasaray çok adamla rakip yarı alana yerleşti ancak Başakşehir savunması çok iyi kapanıyor.

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor.

9' Top oyun alanında çok fazla kalmıyor. Bu nedenle tempo bir türlü istenen seviyeye gelmiyor.

8' Visca sağ kanatta buluştuğu topu içeri yolladı, Muslera çıktı ve kontrol etti.

7' İlk bölümde tempo oldukça düşük. İki takım da kontrolü elden bırakmıyor.

6' Galatasaray savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

5' Onyekuru sol kanattan taşıdığı topu Eren'e kazandırmak istedi, Başakşehir savunması araya girdi.

4' Başakşehir'de Mossoro kısa süreli bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun kısa süreli duraklıyor.

2' İki takım da maça kontrollü başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Başakşehir bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az isabetli şut gören (37), en az gol yiyen (6) ve en fazla maçta kalesini gole kapatan takım (10).

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

@Optacan:Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın birini kazanabildi (4B 2M) ve sadece kazandığı karşılaşmada kalesini gole kapattı. Son üç maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar (2B 1M), en son Şubat-Nisan 2016 arasında ligde bundan daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı (4B 3M).

@Optacan:Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son sekiz maçta 20 gol atan Başakşehir (maç başına 2,5), bu süreçten önceki 12 karşılaşmada rakip filelere 11 gol gönderebilmişti.

@Optacan:Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 199 galibiyet elde etti. Galatasaray bu maçı kazanırsa, takımın Terim yönetimindeki 200. galibiyeti olacak. Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam.

Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.

@Optacan: Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de 20 kez karşılaştı. Galatasaray'ın bu maçlarda 10-6'lık üstünlüğü bulunuyor (4B).

@Optacan:Galatasaray bu sezon Süper Lig'de toplamda (168), Başakşehir ise iç sahada maç başına (12,6) en az faul yapan takımlar.

@Optacan:Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim (5 gol, 7 asist - 12 puan).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan: Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en az beş maça çıktığı deplasmanlar arasında, kalesinde maç başına en fazla gol gördüğü deplasman takımı Başakşehir (1,9).

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren

@Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan ikinci takım Galatasaray (18), aynı zamanda maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol olan ikinci ekip (30 ? attığı 18, yediği 12). Başakşehir ise bu alanda ligin sondan ikinci sırasında (15 ? attığı 12, yediği 3).