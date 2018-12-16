  Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

41' Topla oynama oranlarında Beşiktaş'ın %61'e %39'lık üstünlüğü bulunuyor.

40' İlk yarıda son bölüme golsüz eşitlikle giriliyor.

38' Yoğun baskı sonrası Beşiktaş taraftarı da takımlarına olan desteklerini artırdı.

37' Beşiktaş son dakikalarda üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla Trabzonspor savunmasını zorluyor.

36' Maçta sertlik giderek artıyor. İkilili mücadelerin sayısı ve sertliği bir hayli fazla.

34' Beşiktaş yine çok adamla geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında Dorukhan'ın indirdiği top kale önündeki Güven'in önünden geçti ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

33' Maçta senaryo değişti. Kontrol tamamen Beşiktaş'a geçti. Trabzonspor uzun süredir savunmaya çekilmiş durumda.

32' Ceza alanı sol çaprazında topu alan Ljajic'in yerden sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

31' ŞUT! Adriano'nun yayın gerisinden nefis şutunda Uğurcan'ın güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

30' Ayağa paslarla etkili çıkan Beşiktaş'ta Quaresma ceza alanı sağ çaprazından şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

29' Trabzonspor atağında Nwakaeme ceza sahası dışından şutunu çekti, takım arkadaşı Yusuf'a çarpan top auta çıktı.

28' İlk 20 dakikadaki Trabzonspor baskısı bu anlarda yerini daha çok Beşiktaş kontrolündeki bir oyuna bıraktı.

26' BİR KAFA! Rakip ceza alanı sağ çaprazında topu alan Ljajic'in ortasında Güven Yalçın gelişine kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

25' Beşiktaş bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor.

24' Trabzonspor bu dakikaya kadar oldukça istekli bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer önde baskıyla Beşiktaş savunmasını bunaltıyor.

22' DİREKTEN DÖNDÜ! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıktı, Rodallega'nın kafasından seken topu Nwakaeme boş kaleye doğru yollamak istedi ancak top üst direkten döndü.

21' Ani gelişen Beşiktaş atağında Quaresma yayın gerisinden sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

20' Beşiktaş atağa çıkarken Adriano'nun hatasıyla topu bir anda önünde bulan Sosa ceza alanı dışından şutunu çekti, Karius üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

18' Bu anlarda faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Oyun çok sık duraklayınca tempo da düşmeye başladı.

17' Hüseyin'in tedavisi saha içinde sürdürülüyor. Oyun yaklaşık 1 dakikadır henüz başlamadı.

16' Topsuz alanda Güven Yalçın'ın istemsiz müdahalesiyle yüzüne darbe alan Hüseyin Türkmen yerde kaldı. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

15' Savunmadan atılan topla Lens bir anda sol kanattan ileri çıktı ve boş durumda ceza alanına sokuldu ancak önünü boşaltmak isterken topla çok oynayınca savunma araya girdi.

14' Beşiktaş bu anlarda atağa çıkmak isterken top kayıpları yapıyor, Trabzonspor da kaptığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

12' Defansın geri pasında kaleci Uğurcan'ın ayağının altından kaçırdığı topa Güven hareketlendi ancak genç kaleci devamında hatasını düzelterek topu uzaklaştırmayı başardı.

11' Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası bir anda içeri sokulan Lens, Ljajic'le duvar pası yapmak istedi. Son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

10' Trabzonspor ön alanda ciddi bir pres uyguluyor. Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

9' Maç oldukça yüksek tempoda başladı. Her iki ekip de hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.

8' KAÇTI! Quaresma'nın sağ taç çizgisi üzerinden yaptığı ortaya ön direkte Güven Yalçın gelişine dokundu, top yan ağlarda kaldı.

6' MÜTHİŞ POZİSYON! Trabzonspor'un Sosa'yla sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, kaleci Karius nefis bir reaksiyonla topu kornere çeldi.

5' Abdülkadir sağ kanatta buluştuğu topu nefis hareketlerle ceza alanına taşıdı, sol kanattan ortasında kaleye paralel geçen top ters taraftan taca çıktı.

4' İLGİNÇ AN! Beşiktaş'ın atağa çıkmak istediği anda Pereira'nın orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminden uzaklaştırmak için vurduğu top kaleye yöneldi. Önde yakalanan Karius topu auta bırakmak isterken direğe çarptı. Top da direğin hemen yanından auta çıktı.

3' Maçın başında iki takım da duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Bu kez Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı ancak onlar da bu vuruşta etkili bir pozisyon üretemedi.

2' Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Quaresma kullandı. Ortasında Vida'nın kafayı vuramadığı top pozisyonun devamında auta çıktı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbilerde en fazla mağlup ettiği rakibi Beşiktaş (12).

@Optacan:Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda atılan son 11 golün dokuzu maçların ikinci yarılarında geldi.

@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son yedi golün beşinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (bir gol, dört asist). Quaresma'nın katkı yapmadığı iki golden biri kendi kalesine atılırken (Matic Fink), diğeri Adem Ljajic'in Galatasaray karşısında penaltıdan attığı goldü.

@Optacan:Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü olan Şenol Güneş (299), ligdeki 300. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor.

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 90 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın bu maçlarda rakibine 36-32'lik üstünlüğü bulunuyor (22B).

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son dokuz derbide yenilmedi (6G 3B). Siyah beyazlılara, ligde iç sahadaki son derbi yenilgisini tattıran takım ise Trabzonspor (Ağustos 2015, 1-2).

@Optacan:Bu sezon ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bu maçtan da galip ayrılırsa, 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda üç derbi galibiyeti almayı başaracak. Bordo mavililer, o sezon oynadığı altı derbinin beşini kazanmıştı (1M).

@Optacan:Jose Sosa bu sezon Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan (260) ve hücum bölgesinde en fazla top kazanan oyuncu (11, Aminu Umar ile birlikte).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu dev mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladığı son 18 maçta sonuçlar tamamen denk; iki taraf da bu karşılaşmalarda altışar galibiyet alırken, altı maç berabere sonuçlandı.