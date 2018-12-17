SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 17 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 19:33
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mehmet Özdilek
  Fenerbahçe - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 11 Mehmet Ekici
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew
  • 31 Islam Slimani

BB Erzurumspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 2 Egemen Korkmaz
  • 53 Lokman Gör
  • 5 Leo Schwechlen
  • 14 Tolga Ünlü
  • 10 Özer Hurmacı
  • 89 Erhan Çelenk
  • 90 Moussa Kone
  • 77 Jasmin Scuk
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 7 Gilles Sunu

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 54 Erten Ersu
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 23 Diego Reyes
  • 24 Barış Alıcı
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 39 Yassine Benzia

Yedekler

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 18 Auremir
  • 24 Hakan Arslan
  • 3 Stephane Acka
  • 33 Siphiwe Tshabalala
  • 17 Emrah Başsan
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 20 Ridge Munsy
  • 9 Lennart Thy
  • 80 Osman Şahin
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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