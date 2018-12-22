SPOR
STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 22 Dec 2018 | 19:00 | şuan: 18:36
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Mustafa Denizli
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Kasımpaşa - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 1 Ramazan Köse
  • 31 Olivier Veigneau
  • 88 Veysel Sarı
  • 90 Strahil Popov
  • 5 Syam Ben Youssef
  • 3 Josue Sa
  • 6 Loret Sadiku
  • 8 David Pavelka
  • 7 Trezeguet
  • 9 Fode Koita
  • 10 Mbaye Diagne

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 11 Mustafa Pektemek

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 60 Özgür Çek
  • 22 Onur Ural
  • 20 Hakan Demir
  • 15 Tarkan Serbest
  • 11 Samuel Eduok
  • 19 Ethem Erboğa

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 29 Tolga Zengin
  • 14 Fatih Aksoy
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 55 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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