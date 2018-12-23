  Galatasaray - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

44' Maçın başından bu yana Galatasaray kalesine 5 şut gönderen Sivasspor, bu şutların 3'ünde isabet sağladı. 3 isabetli şutun 2'si ise gol oldu.

43' Hakem Halil Umut Meler, Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda topun dışarıdan çevrildiğini işaret etti.

42' Maç adeta yeniden başladı!

41' GOL! ROBINHO ATTI, SİVASSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! Douglas'ın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Robinho, müthiş bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu.

38' Bu sezon Süper Lig'deki 13. maçına çıkan Feghouli, ilk kez gole katkıda bulundu.

37' Galatasaray'da Ndinga ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Ndiaye, sağlık ekibiyle birlikte kenara geliyor.

35' Onyekuru'nun taşıdığı topta Belhanda, Fernando'ya pas istasyonu oldu. Fernando'nun sert şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

34' Sivassporlu hücumcular, Galatasaray'ın 1. bölgede pas yapmasına izin vermemeye çalışıyor.

32' Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından Türk Telekom Stadyumu'nu bayram yerine çevirdi.

30' GOL! FEGHOULI ATTI, GALATASARAY GERİ DÖNDÜ! Ndiaye, savunmadan seken topta üst üste yaptığı iki çalımla Feghouli'ye pasını ulaştırdı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

29' Sağ çizgi üstünde rakibinden çok şık sıyrılan Mariano, ikinci direğe ortaladı. Nagatomo'nun kafası Sivassporlu oyuncuya çarptı ve kornere çıktı.

28' Henry Onyekuru, Hakan'ın ayağının yüzüne gelmesi sebebiyle kendisini yere bıraktı. Oyun durdu.

27' YAN AĞLARDA! Robinho'nun pasında savunma arkasına sarkan Muhammed, dar açıdan sert vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

25' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Onyekuru, ters kanada diegonel bir pas atmak istedi ama başarılı olamadı.

22' Emre Kılınç'ı arkadan çekerek yerde bırakan Mariano, sarı kartla cezalandırıldı.

21' Eren Derdiyok, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

20' GOL! EREN ATTI, GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI! Penaltıda topun başına geçen Eren, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

19' Belhanda'yı yerde bırakan Uğur Çiftçi, sarı kartla cezalandırıldı.

19' PENALTI! Galatasaray, Halil Umut Meler'in VAR monitöründen Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kazandı.

18' Hakem Halil Umut Mleler oyunu durdurdu! VAR'la görüşmesini sürdürüyor.

17' Sağ kanattan atağa çıkan Belhanda, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı ve yaya doğru pasını gönderdi ancak hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.

17' BELHANDA YERDE! Onyekuru, rakibinden vücut hareketiyle sıyrıldı ve ceza sahasına çevirdi. Bu pozisyonda Belhanda yerde kaldı.

16' Maçın başından bu yana topa %69'la sahip olan Galatasaray, Sivasspor karşısında 1-0 geride.

14' Ceza sahası önünde kafasını kaldıran Fernando, arkaya sarkan Onyekuru'ya göndermek istedi ama pasın şiddetini ayarlayamadı.

13' Nagatomo, Robinho'dan topu söktü aldı. Japon futbolcunun ortasında ceza sahasında eren sırtı dönük yakalandı ve istediği vuruşu yapamadı.

12' Sarı kırmızılılarda Fernando, rakip yarı sahada boşluk arıyor.

11' Sivasspor'da sakatlanan Douglas, tedavisi için saha kenarına geldi. Oyun yeniden hareketlendi.

9' GOL! ROBINHO ATTI, SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ! Douglas, Onyekuru'dan kaptığı topta pasını Robinho'ya iletti. Ceza sahasında bomboş kalan Brezilyalı yıldız, usta işi bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

8' Sarı kırmzılılar, maçın başından bu yana sağ çizgi üstünde Mariano - Feghouli - Belhanda üçgeniyle etkili olmaya çalışıyor.

7' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada Eren iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda kaleyi bulamadı.

6' Galatasaraylı futbolcuların üst üste isabetli pasları tribünlerin de coşkusunu arttırdı.

4' Ozan Kabak'ın sert pasına kaleci Tolgahan hareketlenmek istedi ama Belhanda'nın presi sonuç verdi ve Galatasaray taç atışı kazandı.

3' Hakem, Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunun dışardan çevrildiğini işaret etti.

3' Feghouli'nin pasında Mariano çizgiye indi ancak son anda araya giren Braz, topu kornere çeldi.

2' Sarı kırmzıılı takımda teknik sorumlu Levent Şahin, Fatih Terim'in cezası sebebiyle bu maçta kenarda.

1' Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'daki kötü havaya rağmen Türk Telekom Stadyumu'nu hıncahınç doldurdurdu. Müthiş bir destekle başladılar.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan:Ligde altı maçtır yenilmeyen (4G 2B) ve son üç maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, en son Mart-Nisan 2011 arasında dört maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray (27 maç - 22G 5B), buna rağmen son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ligde en son Şubat-Nisan 1982 arasında iç sahada üst üste beş maçta puan kaybeden sarı kırmızılıların, tarihinde beş maçlık beraberlik serisi yok.

Galatasaray, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri bulunan Serdar Aziz'in maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan:Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 24 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların sadece dördünden yenik ayrıldı (16G 4B).

@OptaCan:Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 199 galibiyet elde etti. Galatasaray bu maçı kazanırsa, takımın Terim yönetimindeki 200. galibiyeti olacak. Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam.

Sivasspor XI: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir.

@OptaCan:Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 sezonunda ligin 17 haftasında oynadığı 25 maçta sadece bir kez yenildi (16G 8B); o maçta da rakibi Sivasspor'du (2008/09 sezonu).

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Eren.

@OptaCan:Sivasspor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son altı golün dördünde Robinho'nun direkt katkısı var (iki gol, iki asist).

@OptaCan:Galatasaray, Sivasspor ile Süper Lig'de oynadığı 12 iç saha maçının tamamını kazandı. Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde iç sahada 0'lük galibiyet yüzdesine sahip olarak en fazla karşılaştığı rakibi Sivasspor.

@OptaCan:Galatasaray'ın Süper Lig'de kalesinde gördüğü son 15 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi.