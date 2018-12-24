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STADYUM:
Antalya Stadyumu
HAKEM :
Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 19:34
MÖ
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Antalyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Antalyaspor
25
Ruud Boffin
26
Aly Cissokho
24
Salih Dursun
95
Bahadır Öztürk
30
Nazım Sangare
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Yekta Kurtuluş
20
Chico
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.