SPOR
STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 24 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 19:34
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Antalyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 26 Aly Cissokho
  • 24 Salih Dursun
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 30 Nazım Sangare
  • 21 Serdar Özkan
  • 88 Hakan Özmert
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 20 Chico
  • 7 Zeki Yıldırım
  • 39 Souleymane Doukara

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew
  • 39 Yassine Benzia

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 77 Musa Nizam
  • 75 Birkan Öksüz
  • 32 Abdelaziz Barrada
  • 4 Osman Çelik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 15 Mustafa İnan
  • 9 Jean-Armel Drole

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 23 Diego Reyes
  • 24 Barış Alıcı
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 31 Islam Slimani
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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