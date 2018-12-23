  Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

36' Uğurcan Çakır'ın kısa süreli sakatlığı sebebi ile duran mücadele, kaldığı yerden yeniden başladı.

35' Genç file bekçisi Uğurcan Çakır geride kalan sürede 3 kurtarışa imza attı.

34' YİNE UĞURCAN! Rizespor'un gelişen atağında ceza alanı çizgisinde keleyi cepheden gören Umar Aminu'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşu yine Uğurcan çeldi ve topu kornere gönderdi.

33' Juraj Kucka, bu sezon takımı ile ligdeki sekizinci maçına çıkmış oldu. Geçen sezon 8 gole (3 gol, 5 asist) katkı sağlayan Slovak oyuncu bu sezon henüz skor katkısı sağlayamadı.

32' Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu sedyeyle direkt olarak soyunma odasına götürüldü.

32' Ünal Karaman'dan zorunlu değişiklik geldi ve bu aynı zamanda maçtaki de ilk değişiklik oldu. Onazi'nin yerine oyuna Kucka dahil edildi.

31' Sakatlık sebebi ile duran mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

30' Saha içindeki tedavisi sonrasında Onazi sedye ile kenara alındı. Oyuncu maça devam edemeyecek ve Kucka kalan sürede görev yapabilir.

28' Trabzonspor'da Onazi'nin topsuz alanda yerde yattığını gören Hosseini, topu taca gönderdi. Fırat Aydınus sağlık görevlierini sahaya davet etti.

27' YİNE UĞURCAN! Rizespor'un etkili gelişen atağında Abdullah Durak'ın yaptığı sert ve isabetli şutunda yine Uğurcan Çakır başarılıydı.

26' Trabzonspor taraftarları golden sonra güçlü bir şekilde tezahürata başladı.

25' Abdülkadir Ömür, bu sezon ligde çıktığı 16. maçında ilk golünü kaydetti. Oyuncu daha önce 3 golde asist yapmıştı.

24' Asist Filip Novák

24' GOL! Nwakaeme'nin harika pasında Novak soldan ceza alanına girdi ve içeri çevirdiği ortasında boşta kalan topa penaltı noktası önünden Abdülkadir Ömür'ün gol vuruşu ağlarla buluştu.

22' Rizespor'un organize gelişen atağında soldan çizgiye inen Boldrin'in içeri çevirdiği yerden ortası altı pas içnde kaleci Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

22' @OptaCan: Rizespor, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı 17 maçın sadece birini kazanabildi (2B 14M).

21' Geride kalan süreçte Trabzonspor'un 5, Çaykur Rizespor'un ise 2 şutu bulunuyor. Bu denemelerden Trabzonspor isabet çıkaramazken, Rizespor'un 1 şutuna Uğurcan Çakır engel oldu.

20' Trabzonspor son dakikalarda Rizespor'un etkili ataklarına son verip çok adamla rakip kaleye gitmeye başladı.

19' SAVUNMA DUVAR OLDU! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Rodallega'dan aldığı pas ile yay dışında bir anda kendine şut açısı yakalayan Nwakaeme'nin gönderdiği şutu savunmadan sekti ve kornere çıktı.

18' Çaykur Rizespor ise geride kalan bölümde topa %29 ile sahip olurken, Trabzonspor kalesine gönderilen 2 şutta 1 kez isabet buldu.

17' Mücadelenin geride kalan bölümünde Trabzonspor, %71 ile topa sahip oldu ve Rizespor kalesine gönderdiği 2 şutta da isabet çıkmadı.

16' Frikik sonrasında gelişen Rizespor'un kontra atağında ise kademeye Majid Hosseini girerek topu arkadaşına kazandırdı.

15' Trabzonspor'da frikiği Yusuf Yazıcı kullandı ve sert şutu rakip barajdan döndü.

14' Abdülkadir Ömür rakip ceza alanı dışında Mehmet Uslu'nun faulü ile yerde kaldı ve Trabzonspor için frikik şansı doğdu. Topun gerisine 3 isim geldi...

14' Onazi'nin hatasında sol kanatta topla buluşan Umar Aminu ceza alanı dışına kadar ilerledi ancak savunmasına bu hızlı atakta desteğe gelen Yusuf Yazıcı, rakibinin ayağından topu çaldı.

13' Onazi'nin orta saha yayı içinden savunma arkasına sarkmaya çalışan arkadaşı Amiri'ye göndermek istediği uzun pas isabetli olmadı ve top Rizespor'a geçti.

12' @OptaCan: Trabzonspor ile Rizespor Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Rizespor sadece beş galibiyet alabildi (8B 21M).

11' Trabzonspor'da Jose Sosa ve Pereira'nın olmadığı bu mücadele kaptan olarak sahaya Yusuf Yazıcı çıktı.

10' Konuk Çaykur Rizespor, maçın geride kalan bölümünde 3 net pozisyona girdi ve bu denemelerden gol çıkaramadı.

9' AUT! Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasında savunmadan seken topu penaltı noktasından Samudio tamamladı ancak bu deneme çerçeveyi bulmadı.

8' 22 yaşındaki eldiven Uğurcan Çakır, bu sezon ligdeki 5. maçına çıktı. Oyuncu sezona %81 kurtarış yüzdesi ile devam ediyor.

7' UĞURCAN İZİN VERMEDİ! Maçtaki en net net pozisyon Rizespor'dan geldi! Hızlı gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in gol vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

6' Maçın geride kalan bölümünde akılda kalan en kritik pozisyon Rizespor'dan gelmiş ve Vedat Muriqi'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol vuruşuna Hüseyin Türkmen izin vermemişti.

5' AUT! Bordo mavili ekibin etkili geldiği pozisyionda savunmadan seken topu ceza alanı yayı içinden Kamil Ahmet sert şutu ile tamamladı ancak bu şut az farkla yandan auta çıktı.

4' Koray Altınay, Musa Çağıran ve Armand Traore ise sakatlıkları sebebi ile konuk Çaykur Rizespor'da forma giyemeyecek isimler.

3' Ev sahibi Trabzonspor'da Jose Sosa, Zargo Toure sakat. Joao Pereira cezalı. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kadro dışı bırakıldıkları için bugün forma giyemeyecek isimler.

2' SON ANDA! Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Rizespor savunması karşıladı ve devamında Trabzonspor savunması hatasında Muriqi kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son anda Hüseyin yatarak müdahalesi ile topu uzaklaştırdı.

1' Rodallega'nın savunmadan dönen şutu sonrasında soldan Novak'ın bindirmesi sonrasında maçtaki ilk köşe vuruşunu Trabzonspor kazandı.

1' Fırat Aydınus ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya konuk Rizespor başladı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla sarı kart gören isim Rizesporlu Marwane Saadane (7).

İki takım oyuncuları da hakemler eşliğinde sahaya çıktılar ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.

@OptaCan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım (14 puan).

Trabzonspor XI: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Yusuf, Onazi, Vahid, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega.

Karşılaşmanın orta hakemliğini Fırat Aydınus yapacak. Aydınus, bu sezon Süper Lig'deki 13. maçında düdük çalacak.

@OptaCan: Rizespor, Süper Lig tarihindeki en uzun beraberlik serisini yaşıyor; dört maçtır berabere kalıyorlar.

Ev sahibi Trabzonspor'da Jose Sosa, Zargo Toure sakat. Joao Pereira cezalı. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kadro dışı bırakıldıkları için bugün forma giyemeyecek isimler.

@OptaCan: Süper Lig'de dokuz maçtır kazanamayan Rizespor (6B 3M), Eylül 2013 ve Şubat 2014 arasındaki 15 maçlık seriden bu yana ligdeki en uzun süreli kazanamama serisini yaşıyor. Rizespor bu dokuz maçın sadece birinde gol atamadı ve tamamında gol yedi.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla top kazanan isim Trabzonsporlu Jose Sosa (14).

@OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi (5G 4B) ve dört maçtır kaybetmiyor (3G 1B).

@OptaCan: Rizespor, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı 17 maçın sadece birini kazanabildi (2B 14M).

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Petrucci, Abdullah, Umar, Boldrin, Samudio, Muriqi.

@OptaCan: Trabzonspor ile Rizespor Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Rizespor sadece beş galibiyet alabildi (8B 21M).

@OptaCan: Trabzonspor, Rizespor ile evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında yenilmedi (4G 1B) ve bu maçlarda toplam 18 gol attı (ortalama 3,6 gol). Rizespor ise bu deplasmandaki 17 maçın sekizinde gol atamazken, toplamda 11 gol kaydedebildi.

@OptaCan: Ligdeki son dört maçında rakiplerine iki veya daha fazla gol atmayı başaran Trabzonspor, en son Ağustos-Ekim 2017'de daha fazla maçta üst üste 2+ gol attı (yedi maç).

Koray Altınay, Musa Çağıran ve Armand Traore ise sakatlıkları sebebi ile konuk Çaykur Rizespor'da forma giyemeyecek isimler.

Süper Lig'de ilk yarıyı bu karşılaşma ile noktayalacak iki ekip Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.