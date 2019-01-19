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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jan 2019 | 19:00 | şuan: 19:11
9'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
1' Sinan Gümüş
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Kaplan
  Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  • 6'
    Ankaragücü savunmadan çıkmakta zorluk yaşıyor. Galatasaray'ın baskısı konuk ekibi hata yapmaya zorluyor.
  • 5'
    Maç oldukça hızlı başladı. Galatasaray kontrolü eline alırken Ankaragücü sert bir oyun sergiliyor.
  • 4'
    Ankaragücü'nde Moulin, orta alanda Marcao'ya yaptığı kontrolsüz faulün ardından sarı kart gördü.
  • 3'
    Galatasaray ön alanda baskıyı sürdürüyor. Kaleci Altay kendisine gönderilen topu uzaklaştırmak isterken Feghouli araya girdi ancak ona çarpan topu savunma uzaklaştırdı.
  • 2'
    Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle adeta maça 1-0 önde başladı.
  • 1'
    GOL! Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı: 1-0
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Ankaragücü (57), buna rağmen ligde net gol pozisyonunu en yüksek yüzdeyle gole çeviren ekip konumunda (%50 - 11/22).
  • @Optacan:Ankaragücü oyuncusu Tiago Pinto, bu sezon Süper Lig'in en fazla pas arası yapan ismi (51).
  • @Optacan:Süper Lig'de evinde oynadığı son 28 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray (23G 5B), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
  • @Optacan:Süper Lig tarihinde Ankaragücü'nü konuk ettiği 47 maçın 43'ünde gol sevinci yaşayan Galatasaray, Şubat 1991'den bu yana oynadığı 21 iç saha karşılaşmasında da rakibine gol atmayı başardı (toplam 52 gol).
  • ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
  • @Optacan:Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray, Galatasaray'ın en fazla gol attığı ekip de Ankaragücü (184).
  • @Optacan:Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'deki 96. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 60'ını kazanırken, sadece 17 maçta yenildi (18B).
  • @Optacan:Fatih Terim, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne mağlup olmadı (12G 2B).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Galatasaray, bu sezon rakip kalelere gönderdiği her 2,5 isabetli şutta bir gol buluyor ve bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.
  • @Optacan:Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın beşi berabere sonuçlandı (2G 2M); bu beraberliklerin dördü iç sahada geldi.
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda sekiz maçta üç galibiyet alan Ankaragücü (1B 4M), aynı sayıda deplasman galibiyetini bundan önceki 30 lig maçında elde etmişti.
  • Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'ler belli oldu.
  • GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 3 Maicon
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru

MKE Ankaragücü

  • 1 Altay Bayındır
  • 8 Tiago Pinto
  • 75 Thomas Heurtaux
  • 5 Alihan Kubalas
  • 21 Brice Dja Djedje
  • 14 Ricardo Faty
  • 7 Kenan Özer
  • 90 Thibault Moulin 4'
  • 10 Thievy Bifouma
  • 23 İlhan Parlak
  • 18 Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 52 Celil Yüksel
  • 40 Gökay Güney
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 12 Korcan Çelikay
  • 26 Bakary Kone
  • 98 Kaan Uykur
  • 3 Sedat Ağçay
  • 20 Alessio Cerci
  • 4 Mehmet Sak
  • 16 Nduka Ozokwo
  • 11 Mahmut Akan
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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