  Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

6' Ankaragücü savunmadan çıkmakta zorluk yaşıyor. Galatasaray'ın baskısı konuk ekibi hata yapmaya zorluyor.

5' Maç oldukça hızlı başladı. Galatasaray kontrolü eline alırken Ankaragücü sert bir oyun sergiliyor.

4' Ankaragücü'nde Moulin, orta alanda Marcao'ya yaptığı kontrolsüz faulün ardından sarı kart gördü.

3' Galatasaray ön alanda baskıyı sürdürüyor. Kaleci Altay kendisine gönderilen topu uzaklaştırmak isterken Feghouli araya girdi ancak ona çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

2' Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle adeta maça 1-0 önde başladı.

1' GOL! Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı: 1-0

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Ankaragücü (57), buna rağmen ligde net gol pozisyonunu en yüksek yüzdeyle gole çeviren ekip konumunda (%50 - 11/22).

@Optacan:Ankaragücü oyuncusu Tiago Pinto, bu sezon Süper Lig'in en fazla pas arası yapan ismi (51).

@Optacan:Süper Lig'de evinde oynadığı son 28 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray (23G 5B), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

@Optacan:Süper Lig tarihinde Ankaragücü'nü konuk ettiği 47 maçın 43'ünde gol sevinci yaşayan Galatasaray, Şubat 1991'den bu yana oynadığı 21 iç saha karşılaşmasında da rakibine gol atmayı başardı (toplam 52 gol).

ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

@Optacan:Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray, Galatasaray'ın en fazla gol attığı ekip de Ankaragücü (184).

@Optacan:Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'deki 96. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 60'ını kazanırken, sadece 17 maçta yenildi (18B).

@Optacan:Fatih Terim, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne mağlup olmadı (12G 2B).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Galatasaray, bu sezon rakip kalelere gönderdiği her 2,5 isabetli şutta bir gol buluyor ve bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.

@Optacan:Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın beşi berabere sonuçlandı (2G 2M); bu beraberliklerin dördü iç sahada geldi.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda sekiz maçta üç galibiyet alan Ankaragücü (1B 4M), aynı sayıda deplasman galibiyetini bundan önceki 30 lig maçında elde etmişti.

Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'ler belli oldu.