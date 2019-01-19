  Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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6'
Ankaragücü savunmadan çıkmakta zorluk yaşıyor. Galatasaray'ın baskısı konuk ekibi hata yapmaya zorluyor.
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5'
Maç oldukça hızlı başladı. Galatasaray kontrolü eline alırken Ankaragücü sert bir oyun sergiliyor.
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4'
Ankaragücü'nde Moulin, orta alanda Marcao'ya yaptığı kontrolsüz faulün ardından sarı kart gördü.
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3'
Galatasaray ön alanda baskıyı sürdürüyor. Kaleci Altay kendisine gönderilen topu uzaklaştırmak isterken Feghouli araya girdi ancak ona çarpan topu savunma uzaklaştırdı.
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2'
Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle adeta maça 1-0 önde başladı.
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1'
GOL! Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı: 1-0
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Ankaragücü (57), buna rağmen ligde net gol pozisyonunu en yüksek yüzdeyle gole çeviren ekip konumunda (%50 - 11/22).
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@Optacan:Ankaragücü oyuncusu Tiago Pinto, bu sezon Süper Lig'in en fazla pas arası yapan ismi (51).
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@Optacan:Süper Lig'de evinde oynadığı son 28 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray (23G 5B), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
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@Optacan:Süper Lig tarihinde Ankaragücü'nü konuk ettiği 47 maçın 43'ünde gol sevinci yaşayan Galatasaray, Şubat 1991'den bu yana oynadığı 21 iç saha karşılaşmasında da rakibine gol atmayı başardı (toplam 52 gol).
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ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
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@Optacan:Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray, Galatasaray'ın en fazla gol attığı ekip de Ankaragücü (184).
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@Optacan:Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'deki 96. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 60'ını kazanırken, sadece 17 maçta yenildi (18B).
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@Optacan:Fatih Terim, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne mağlup olmadı (12G 2B).
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Galatasaray, bu sezon rakip kalelere gönderdiği her 2,5 isabetli şutta bir gol buluyor ve bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.
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@Optacan:Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın beşi berabere sonuçlandı (2G 2M); bu beraberliklerin dördü iç sahada geldi.
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda sekiz maçta üç galibiyet alan Ankaragücü (1B 4M), aynı sayıda deplasman galibiyetini bundan önceki 30 lig maçında elde etmişti.
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Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'ler belli oldu.
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GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş