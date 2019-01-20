SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jan 2019 | 19:00 | şuan: 18:49
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Abdullah Avcı
  Trabzonspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 14 Arda Turan
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 8 Marcio Mossoro
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 70 Robinho

Yedekler

  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 13 Arda Akbulut
  • 88 Luis Ibanez
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 21 Berkay Kara

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Karim Hafez
  • 88 Gökhan İnler
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 11 Eljero Elia
  • 28 Milos Jojic
  • 4 Joseph Attamah
  • 10 Emmanuel Adebayor
  • 18 Stefano Napoleoni
Takım
O
Av
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