SPOR
STADYUM: Spor Toto Akhisar Stadı HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 18 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:59
Akhisarspor
Akhisarspor
Cihat Arslan
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Akhisarspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Akhisarspor

  • 99 Fatih Öztürk
  • 13 Miguel Lopes
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 2 Avdija Vrsajevic
  • 10 Güray Vural
  • 77 Serginho
  • 34 Adrien Regattin
  • 27 Josue
  • 20 Abdoul Sissoko
  • 28 Elvis Manu
  • 30 Jeremy Bokila

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 35 Bora Körk
  • 1 Milan Lukac
  • 61 Zeki Yavru
  • 6 Aykut Çeviker
  • 7 Helder Barbosa
  • 11 Onur Ayık
  • 4 Rajko Rotman
  • 70 Göksu Mutlu
  • 31 Daniel Larsson
  • 37 Sokol Cikalleshi

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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