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STADYUM:
Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM :
Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:59
MÖ
Akhisarspor
Cihat Arslan
Beşiktaş
Şenol Güneş
Akhisarspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Akhisarspor
99
Fatih Öztürk
13
Miguel Lopes
88
Caner Osmanpaşa
2
Avdija Vrsajevic
10
Güray Vural
77
Serginho
34
Adrien Regattin
27
Josue
20
Abdoul Sissoko
28
Elvis Manu
30
Jeremy Bokila
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
15
Nicolas Isimat-Mirin
7
Ricardo Quaresma
17
Jeremain Lens
22
Adem Ljajic
26
Dorukhan Toköz
71
Burak Yılmaz
Yedekler
35
Bora Körk
1
Milan Lukac
61
Zeki Yavru
6
Aykut Çeviker
7
Helder Barbosa
11
Onur Ayık
4
Rajko Rotman
70
Göksu Mutlu
31
Daniel Larsson
37
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30
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