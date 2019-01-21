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STADYUM:
Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:57
MÖ
Bursaspor
Samet Aybaba
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Bursaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Bursaspor
27
Muhammed Şengezer
21
Aurelien Chedjou
14
Iasmin Latovlevici
26
Barış Yardımcı
48
Umut Meraş
4
Ertuğrul Ersoy
6
Henri Saivet
55
Tunay Torun
35
Aytaç Kara
8
Stephane Badji
19
Umut Nayir
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
37
Martin Skrtel
4
Mauricio Isla
3
Hasan Ali Kaldırım
44
Sadık Çiftpınar
5
Mehmet Topal
11
Mehmet Ekici
17
Nabil Dirar
32
Jailson
9
Roberto Soldado
20
Andre Ayew
Yedekler
30
Okan Koçuk
2
Santiago Vergini
33
Onur Atasayar
24
Furkan Emre Ünver
77
Burak Kapacak
11
Yusuf Erdoğan
17
Furkan Soyalp
7
Allano Lima
66
Ramazan Keskin
67
Diafra Sakho
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25
Berke Özer
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
19
Şener Özbayraklı
42
Abdulcebrail Akbulut
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.