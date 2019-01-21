SPOR
STADYUM: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:57
Bursaspor
Bursaspor
Samet Aybaba
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Bursaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 27 Muhammed Şengezer
  • 21 Aurelien Chedjou
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 26 Barış Yardımcı
  • 48 Umut Meraş
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 6 Henri Saivet
  • 55 Tunay Torun
  • 35 Aytaç Kara
  • 8 Stephane Badji
  • 19 Umut Nayir

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 32 Jailson
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 30 Okan Koçuk
  • 2 Santiago Vergini
  • 33 Onur Atasayar
  • 24 Furkan Emre Ünver
  • 77 Burak Kapacak
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 17 Furkan Soyalp
  • 7 Allano Lima
  • 66 Ramazan Keskin
  • 67 Diafra Sakho

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 22 Michael Frey
  • 39 Yassine Benzia
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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