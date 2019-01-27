  Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

12' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında üst üste yapılan ortalarda top savunmadan döndü.

11' Trabzonspor iki Abdülkadir'le hücum hattında etkili olmaya çalışıyor.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geride kalıyor. Oyun dengede gidiyor.

8' Bordo-mavili ekip oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor.

6' Trabzonspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

5' Maç oldukça tempolu başladı. Her iki ekip de bir an evvel gol bulmak istiyor.

4' Diabate'nin sağ kanattan taşıyıp ortaladığı topa kale önünde Muhammet kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

3' Yusuf Yazıcı'nın şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

2' Ekuban ceza alanına girmek isterken David Braz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

1' Maç şutla başladı! Sivasspor'un santra sonrası gelişen atağında Muhammet Demir ceza alanı dışından sert vurdu top yandan auta çıktı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Sivasspor forması giyen Douglas, bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan savunma oyuncusu konumunda (2 gol, 5 asist).

DG SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Diabate, Emre Kılınç, Muhammet Demir

@Optacan:Evinde yedi maçtır yenilmeyen Sivasspor (3G 4B), 2011/12 sezonundan (13 maç) bu yana Süper Lig'de sekiz maçlık yenilmezlik serisi yakalayamıyor.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de çıktığı sekiz deplasmanın üçünü kaybeden Trabzonspor (2G 3B), geçen sezonun tamamında aynı sayıda dış saha yenilgisi almıştı (6G 8B).

@Optacan:Sivasspor ve Trabzonspor, Süper Lig'deki 26. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (2B 5M), sonraki 17 maçın ikisinde mağlup oldu (12G 3B).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında DG Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Sivasspor bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'in (10) ardından en fazla maçta kalesini gole kapatan üç takımdan biri (7, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte).

@Optacan:Evinde Trabzonspor ile oynadığı ilk dört lig maçını da kazanan Sivasspor, sonrasında oynadığı sekiz iç saha maçında rakibini bir kez yenebildi (2B 5M). Sivasspor, ligde Şubat 2013'ten bu yana Trabzonspor'u evinde yenemiyor.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Başakşehir'e atan Yusuf Yazıcı, en son 2017/18 sezonunun son iki haftasında üst üste iki maç gol sevinci yaşadı.

Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çeken ikinci (Sivasspor - 286) ve dördüncü (Trabzonspor - 265) takım bu maçta karşılaşacak. İsabetli şut yüzdelerinde ise Trabzonspor ligin ikinci sırasında yer alırken (%47,6), Sivasspor bu alanda son sırada (%36,7).

@Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım (14); Sivasspor (13) ise bu alanda ikinci sırada. İlk 45 dakikalarda bu iki ekipten (13'er) daha fazla gol yiyen tek takım ise Ankaragücü (15).

@Optacan: Bu sezon Beşiktaş'ın (6) ardından Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Trabzonspor (5).