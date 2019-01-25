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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 20:33
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Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mehmet Özdilek
  Beşiktaş - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  • Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan:Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi (5B 10M) ancak son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (1G 4B).
  • @OptaCan:Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım (Beşiktaş - 12) ile en fazla kafa golü yiyen ekip (BB Erzurumspor - 8) karşılaşacak. Beşiktaş'ın ligde attığı son beş golün üçü, BB Erzurumspor'un ise kalesinde gördüğü son sekiz golün dördü kafayla geldi.
  • @OptaCan:Beşiktaş'ın cuma günü oynadığı son 44 Süper Lig maçının 22'si (%50) berabere sonuçlandı (16G 6M). Siyah beyazlılar, cuma günü çıktığı son yedi lig maçını kaybetmedi (3G 4B).
  • @OptaCan:Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda elde ettiği tek galibiyet, ligin ilk yarısındaki BB Erzurumspor maçında gelmişti (1G 2B 5M).
  • @OptaCan:Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının üçünde puan kaybeden Beşiktaş (4G 1B 2M), bundan önceki 20 lig maçında üç kez puan kaybı yaşamıştı (17G 3B).
  • @OptaCan:Beşiktaş ve BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı; maçı siyah beyazlılar deplasmanda 3-1 kazandı.
  • @OptaCan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son 13 golün yedisinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (bir gol, altı asist).
  • BB Erzurumspor Xl: İbrahim, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Emrah, Sunu, Muhammed
  • Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
  • @OptaCan:Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti olmayan tek takım olan BB Erzurumspor (5B 3M), Akhisarspor ve Alanyaspor'un (dörder puan) ardından deplasmanda en az puan toplayan üçüncü ekip (beş puan).
  • Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • @OptaCan:Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (2B 3M), bu seriden önce Mehmet Özdilek'in takımın başında çıktığı ilk altı maçta yenilmemişti (3G 3B).
  • Beşiktaş XI: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz

BB Erzurumspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 2 Egemen Korkmaz
  • 53 Lokman Gör
  • 5 Leo Schwechlen
  • 14 Tolga Ünlü
  • 17 Emrah Başsan
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 77 Jasmin Scuk
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 7 Gilles Sunu
  • 27 Rashad Muhammed

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Enzo Roco
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 21 Serkan Kurtuluş
  • 26 Pierre Kanstrup
  • 18 Auremir
  • 24 Hakan Arslan
  • 33 Siphiwe Tshabalala
  • 90 Moussa Kone
  • 20 Ridge Munsy
  • 32 Kristian Opseth
Takım
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