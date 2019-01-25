  Beşiktaş - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı

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Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan:Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi (5B 10M) ancak son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (1G 4B).
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@OptaCan:Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım (Beşiktaş - 12) ile en fazla kafa golü yiyen ekip (BB Erzurumspor - 8) karşılaşacak. Beşiktaş'ın ligde attığı son beş golün üçü, BB Erzurumspor'un ise kalesinde gördüğü son sekiz golün dördü kafayla geldi.
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@OptaCan:Beşiktaş'ın cuma günü oynadığı son 44 Süper Lig maçının 22'si (%50) berabere sonuçlandı (16G 6M). Siyah beyazlılar, cuma günü çıktığı son yedi lig maçını kaybetmedi (3G 4B).
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@OptaCan:Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda elde ettiği tek galibiyet, ligin ilk yarısındaki BB Erzurumspor maçında gelmişti (1G 2B 5M).
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@OptaCan:Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının üçünde puan kaybeden Beşiktaş (4G 1B 2M), bundan önceki 20 lig maçında üç kez puan kaybı yaşamıştı (17G 3B).
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@OptaCan:Beşiktaş ve BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı; maçı siyah beyazlılar deplasmanda 3-1 kazandı.
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@OptaCan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son 13 golün yedisinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (bir gol, altı asist).
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BB Erzurumspor Xl: İbrahim, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Emrah, Sunu, Muhammed
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Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
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@OptaCan:Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti olmayan tek takım olan BB Erzurumspor (5B 3M), Akhisarspor ve Alanyaspor'un (dörder puan) ardından deplasmanda en az puan toplayan üçüncü ekip (beş puan).
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Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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@OptaCan:Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (2B 3M), bu seriden önce Mehmet Özdilek'in takımın başında çıktığı ilk altı maçta yenilmemişti (3G 3B).
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Beşiktaş XI: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz