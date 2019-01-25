  Beşiktaş - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan:Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi (5B 10M) ancak son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (1G 4B).

@OptaCan:Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım (Beşiktaş - 12) ile en fazla kafa golü yiyen ekip (BB Erzurumspor - 8) karşılaşacak. Beşiktaş'ın ligde attığı son beş golün üçü, BB Erzurumspor'un ise kalesinde gördüğü son sekiz golün dördü kafayla geldi.

@OptaCan:Beşiktaş'ın cuma günü oynadığı son 44 Süper Lig maçının 22'si (%50) berabere sonuçlandı (16G 6M). Siyah beyazlılar, cuma günü çıktığı son yedi lig maçını kaybetmedi (3G 4B).

@OptaCan:Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda elde ettiği tek galibiyet, ligin ilk yarısındaki BB Erzurumspor maçında gelmişti (1G 2B 5M).

@OptaCan:Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının üçünde puan kaybeden Beşiktaş (4G 1B 2M), bundan önceki 20 lig maçında üç kez puan kaybı yaşamıştı (17G 3B).

@OptaCan:Beşiktaş ve BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı; maçı siyah beyazlılar deplasmanda 3-1 kazandı.

@OptaCan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son 13 golün yedisinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (bir gol, altı asist).

BB Erzurumspor Xl: İbrahim, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Emrah, Sunu, Muhammed

Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

@OptaCan:Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti olmayan tek takım olan BB Erzurumspor (5B 3M), Akhisarspor ve Alanyaspor'un (dörder puan) ardından deplasmanda en az puan toplayan üçüncü ekip (beş puan).

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan:Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (2B 3M), bu seriden önce Mehmet Özdilek'in takımın başında çıktığı ilk altı maçta yenilmemişti (3G 3B).