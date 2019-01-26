SPOR
STADYUM: Bornova İlçe HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 26 Jan 2019 | 19:00 | şuan: 18:30
Göztepe
Göztepe
Kemal Özdeş
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Göztepe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 25 Wallace Reis
  • 2 Titi
  • 15 Lumor Agbenyenu
  • 8 Andre Castro
  • 6 Celso Borges
  • 18 Serdar Gürler
  • 17 Andre Poko
  • 7 Halil Akbunar
  • 32 Cameron Jerome

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 3 Maicon
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 8 Selçuk İnan
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 17 Badou Ndiaye
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru

Yedekler

  • 24 Eren Bilen
  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 44 Kadu
  • 26 Fausto Grillo
  • 10 Yoan Gouffran
  • 23 Yasin Öztekin
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 30 Yalçın Kayan
  • 77 Samed Kaya
  • 63 Deniz Kadah

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 15 Ryan Donk
  • 88 Muğdat Çelik
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.