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STADYUM:
Bornova İlçe
HAKEM :
Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Jan 2019 | 19:00 | şuan: 18:30
MÖ
Göztepe
Kemal Özdeş
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Göztepe
13
Beto
20
Lamine Gassama
25
Wallace Reis
2
Titi
15
Lumor Agbenyenu
8
Andre Castro
6
Celso Borges
18
Serdar Gürler
17
Andre Poko
7
Halil Akbunar
32
Cameron Jerome
Galatasaray
1
Fernando Muslera
3
Maicon
2
Mariano
14
Martin Linnes
45
Marcao
8
Selçuk İnan
25
Fernando
89
Sofiane Feghouli
17
Badou Ndiaye
11
Sinan Gümüş
21
Henry Onyekuru
Yedekler
24
Eren Bilen
1
Göktuğ Bakırbaş
44
Kadu
26
Fausto Grillo
10
Yoan Gouffran
23
Yasin Öztekin
75
Tayfur Bingöl
30
Yalçın Kayan
77
Samed Kaya
63
Deniz Kadah
Yedekler
13
İsmail Çipe
26
Semih Kaya
19
Ömer Bayram
5
Ahmet Çalık
33
Emre Taşdemir
15
Ryan Donk
88
Muğdat Çelik
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.