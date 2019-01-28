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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:59
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
4
Mauricio Isla
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
44
Sadık Çiftpınar
5
Mehmet Topal
11
Mehmet Ekici
17
Nabil Dirar
9
Roberto Soldado
20
Andre Ayew
39
Yassine Benzia
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
39
Erkan Kaş
44
Arturo Mina
29
Issam Chebake
20
Mitchell Donald
8
Murat Yıldırım
22
Danijel Aleksic
6
Guilherme
66
Robin Yalçın
10
Adem Büyük
7
Ömer Şişmanoğlu
Yedekler
25
Berke Özer
6
İsmail Köybaşı
19
Şener Özbayraklı
42
Abdulcebrail Akbulut
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
8
Victor Moses
32
Jailson
99
Eljif Elmas
16
Ferdi Kadıoğlu
Yedekler
25
Ertaç Özbir
92
Bülent Cevahir
15
Mustafa Akbaş
18
Sincere Seth
99
Thievy Bifouma
17
Michael Pereira
24
Barış Alıcı
61
Mustafa Eskihellaç
19
Ahmed Ildız
11
Eren Tozlu
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