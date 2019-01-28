SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 28 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:59
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
  Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew
  • 39 Yassine Benzia

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 39 Erkan Kaş
  • 44 Arturo Mina
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 22 Danijel Aleksic
  • 6 Guilherme
  • 66 Robin Yalçın
  • 10 Adem Büyük
  • 7 Ömer Şişmanoğlu

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 8 Victor Moses
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 16 Ferdi Kadıoğlu

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 92 Bülent Cevahir
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 18 Sincere Seth
  • 99 Thievy Bifouma
  • 17 Michael Pereira
  • 24 Barış Alıcı
  • 61 Mustafa Eskihellaç
  • 19 Ahmed Ildız
  • 11 Eren Tozlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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